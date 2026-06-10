10/06/2026

EU – Armenia

Ճամբարակում «ՈւԱԶ»-ը դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, ընկել ջրատար փոսը․ կան վիրավորներ․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 10/06/2026 1 min read

Հունիսի 10-ին ավտովթար է տեղի ունեցել Գեղարքունիքի մարզում։

Ժամը 12։45-ի սահմաններում Գեղարքունիքի մարզի բնակիչ, 55-ամյա Սարգիս Ա․-ն, իր վարած «ՈւԱԶ» մակնիշի ավտոմեքենայով Ճամբարակ քաղաքի Գարդմանի փողոցում դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց և գլխիվայր հայտնվել ջրատար փոսում։

Վթարի հետևանքով վարորդն ու 2 ուղևորները տեղափոխվել են Ճամբարակի բժշկական կենտրոն։

Վթարի փաստով քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Երևանի գրեթե բոլոր ընտրատարածքներում արդյունքները կվերահաշվարկվեն

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ Կոնգրեսում քվեարկության կդրվի Ադրբեջանում պահվող հայ գերիներին ազատ արձակելու կոչը

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես են մեղադրանք առաջադրել Ծառուկյանին՝ առանց ԿԸՀ-ի, ԲՀԿ-ն մտնում է խորհրդարան, թե` ոչ

10/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ճամբարակում «ՈւԱԶ»-ը դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, ընկել ջրատար փոսը․ կան վիրավորներ․ Լուսանկար

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Օսիպյանի կալանքը կվերացվի

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչո՞ւ ԵՄ-ն չի «պատժում» Իսրայելին

10/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանի հարցը հրատապ է․ ի՞նչ է ասել Լավրովը

10/06/2026 infomitk@gmail.com