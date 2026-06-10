Եվրոպայի հաջորդ կործանիչի խնդիրը հեշտ լուծում չունի

FCAS-ը կործանվեց արդյունաբերական ներքին վեճերի պատճառով, և այժմ Բեռլինը, Փարիզը և Մադրիդը պետք է ընտրություն կատարեն ազգային ծրագրերի, ԱՄՆ ինքնաթիռների և փխրուն նոր գործընկերությունների միջև։
ԲԵՌԼԻՆ — Եվրոպական հաջորդ սերնդի ռեակտիվ կործանիչ կառուցելու 100 միլիարդ եվրո արժողությամբ ծրագրի փլուզումը երկրներին ստիպել է փնտրել տարբերակներ։
Գրեթե մեկ տասնամյակ շարունակ «Ապագայի մարտական օդային համակարգը» պետք է մարմնավորեր եվրոպական ռազմական հզորության նոր տեսլականը. Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Իսպանիայի ջանքերը՝ Բելգիայի դիտորդի մասնակցությամբ, կառուցելու ոչ միայն կործանիչ ինքնաթիռ, այլև ինքնաթիռների, անօդաչու թռչող սարքերի, սենսորների և արբանյակների ամբողջական ցանցային համակարգ, որը կարող է մրցակցել աշխարհի ամենանորարարական ռազմական ինքնաթիռներից մի քանիսի հետ։
Սակայն այն բանից հետո, երբ Բեռլինը այս շաբաթ դադարեցրեց աշխատանքը՝ ֆրանսիական Dassault Aviation-ի և գերմանական Airbus Defence and Space-ի միջև անհաշտելի տարաձայնությունների պատճառով, երկրները այժմ փորձում են պարզել, թե ինչ կլինի իրենց օդային հզորության ծրագրերի հետ։
Բելգիայի վարչապետ Բարտ դե Վևերը FCAS-ի ձախողումը որակեց որպես «մաքուր հիմարություն»՝ զգուշացնելով, որ եվրոպական երկրները ընտրել են «անտեղի լինել օդային պաշտպանության կարևորագույն մասում»։
Առաջ շարժվելու երեք հիմնական տարբերակ կա.
Մեկը երկրների համար փորձ է արվում գնալ իրենց սեփական ճանապարհով և կառուցել սեփական ինքնաթիռները, ինչը գերմանական ընկերություններն արդեն առաջարկում են, և որը Դասոն վաղուց է ասել, որ Ֆրանսիան կարող է անել։ Սակայն դա կարող է հանգեցնել կրկնօրինակման, և լարված ազգային բյուջեները կարող են չկարողանալ կրել այդ բեռը։
Հակառակ դեպքում երկրները կարող են դիմել Lockheed Martin-ի F-35-ին, որն ավելի առաջադեմ է, քան առկա եվրոպական մրցակիցները։ Գերմանիան արդեն ձգտում է ընդլայնել իր նավատորմը, և Բելգիան նույնպես օգտագործում է ինքնաթիռներ։ Սակայն ո՛չ Ֆրանսիան, ո՛չ էլ Իսպանիան չեն գնում դրանք, և դա խաթարում է այն գաղափարը, որ Եվրոպան ավելի քիչ է հույսը դնում Դոնալդ Թրամփի գլխավորած Միացյալ Նահանգների վրա։
Վերջապես, երկրները կարող են միանալ արդեն իսկ գոյություն ունեցող նախագծերին՝ հիմնականում Իտալիայի, Ճապոնիայի և Միացյալ Թագավորության գլխավորած գլոբալ մարտական օդային ծրագրին, կամ փորձել փրկել FCAS-ի մասերը, ինչպիսիք են անօդաչու թռչող սարքերը և այսպես կոչված մարտական ամպը։
1. Ազգային դառնալ
Գերմանիան ժամանակ չի կորցնում՝ փորձելով լրացնել FCAS-ի թողած բացը։
Պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսին ուղղված նամակում, որը տեսել է POLITICO-ն, Airbus-ը և յոթ գերմանական ավիատիեզերական և պաշտպանական ընկերություններ առաջարկել են նոր դաշինք՝ Team Gen 6 անունով, որը նպատակ ունի մշակել եվրոպական վեցերորդ սերնդի մարտական ինքնաթիռ։
Ընկերությունները պնդում են, որ Գերմանիան պետք է ցուցադրի «գործելու կարողություն» FCAS-ից հետո և զգուշացնում են, որ երկրի մարտական ավիացիայի արդյունաբերությունը ռիսկի է դիմում կորցնելու գիտելիքներ, որակավորված աշխատողներ և միջազգային մրցունակություն, եթե աշխատանքները կանգնեն։
Առաջարկը դեռևս կարիք կունենա կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի և պաշտպանության նախարարության քաղաքական աջակցության, ինչպես նաև դրամական միջոցների։
«Ինչ վերաբերում է նոր ինքնաթիռին, մենք կտեսնենք, թե ինչ ուղիներ կընտրենք», – երեքշաբթի լրագրողներին ասաց Պիստորիուսը։ «Մենք արդեն ամիսներ շարունակ բանակցություններ ենք վարել տարբեր գործիչների հետ այս մասին»։
FCAS-ի փլուզման պատճառներից մեկն այն էր, որ Ֆրանսիան ցանկանում էր ավելի թեթև ինքնաթիռ՝ ավիակիրների վրա օգտագործելու համար, մինչդեռ Գերմանիան՝ ավելի ծանր օդային գերազանցության կործանիչ։
«Ըստ էության, թվում է, թե Գերմանիան ցանկանում էր Eurofighter-ի, իսկ Ֆրանսիան՝ Rafale-ի իրավահաջորդ, և դրանք հիմնովին տարբեր ինքնաթիռներ են։ Ինչ է Գերմանիան փնտրում կործանիչում, դեռևս պարզ չէ», – ասաց Էմիլ Արխամբոլտը, Գերմանիայի արտաքին հարաբերությունների խորհրդի գիտաշխատողը։
Դա կարևոր է, քանի որ այսպես կոչված վեցերորդ սերնդի կործանիչը պարզապես ավելի արագ կամ ավելի գաղտնի ինքնաթիռ չէ։ Team Gen 6-ի նամակը նկարագրում է ցանցային կապի, անօդաչու թռչող սարքերի, եզրային հաշվարկների և անձնակազմով և անօդաչու հարթակների միջև ինտեգրման շուրջ կառուցված համակարգ։
Փարիզը մտնում է այդ բանավեճի մեջ բոլորովին այլ դիրքից։
Տեխնիկապես, Ֆրանսիան կարող է ինքնուրույն կառուցել ռազմական ինքնաթիռ։ Սա, ըստ էության, Դասոյի հիմնական փաստարկն էր FCAS-ի բանակցությունների ընթացքում։ Ֆրանսիան նաև կարիք ունի հաջորդ սերնդի ինքնաթիռի՝ որպես իր միջուկային զսպման միջոցի մաս։
Ավելի դժվար հարցն այն է, թե արդյոք Փարիզը կարող է դա թույլ տալ իր լարված պետական ֆինանսների շնորհիվ։
«Ֆրանսիայի համար արտահանման շուկաները բացարձակապես կարևոր կլինեն, եթե այն պատրաստվում է ինքնուրույն ինքնաթիռ արտադրել», – ասաց Արշամբոն։
2. Գնել ամերիկյան
Երկրորդ ուղին պակաս տեսլականային է, բայց ավելի արագ. գնել ավելի շատ F-35-ներ։
Գերմանիայի բյուջետային գաղտնի փաստաթղթերը այս տարի մոտավորապես 2.5 միլիարդ եվրո են նախատեսել նախատեսված նավատորմը 35-ից 50 ինքնաթիռի ընդլայնելու համար։
Առաջին 35 F-35-ները, որոնք պատվիրվել են 2022 թվականին, դեռևս կառուցվում են Միացյալ Նահանգներում և ի վերջո կփոխարինեն Գերմանիայի հնացող Tornado նավատորմին ՆԱՏՕ-ի միջուկային համատեղ առաքելության մեջ։
Լրացուցիչ ինքնաթիռները չեն լուծի այն հարցը, թե ով է կառուցում Եվրոպայի հաջորդ կործանիչը։ Սակայն դրանք կարող են Բեռլինին ժամանակ տալ։
Յուրաքանչյուր լրացուցիչ F-35-ը ամրապնդում է Գերմանիայի ռազմական կարողությունները, բայց նաև խորացնում է կախվածությունը Վաշինգտոնից։ | Լեոն Նիլ/Getty Images
F-35-ը արդեն գոյություն ունի, ունի միջուկային մարտագլխիկներ և շահագործվում է ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների աճող թվի կողմից։ Ռազմական պլանավորողների համար դա այն դարձնում է ակնհայտ կամուրջ։
Յուրաքանչյուր լրացուցիչ F-35-ը ամրապնդում է Գերմանիայի ռազմական կարողությունները, բայց նաև խորացնում է կախվածությունը Վաշինգտոնից այն պահին, երբ եվրոպացի առաջնորդները պնդում են, որ մայրցամաքը պետք է դառնա ավելի ռազմավարական առումով ինքնավար։
Այնուհետև կա Boeing-ի կողմից մշակվող ապագա վեցերորդ սերնդի ամերիկյան F-47-ը, որը կարող է շահագործման հանձնվել տասնամյակի վերջին։ Այնուամենայնիվ, Թրամփը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն կվաճառի ավելի քիչ կարողունակ տարբերակներ իր դաշնակիցներին՝ նվազեցնելով նրանց գրավչությունը։
3. Գտեք գործընկերներ կամ հավաքեք մասերը
Երրորդ ճանապարհը բազմազգ ջանքերին միանալը կամ պահպանելն է։
Դա կարող է նշանակել GCAP-ում դերի ուսումնասիրություն, չնայած քննարկումներին ծանոթ մարդիկ զգուշացրել են, որ Իտալիան կամ Ճապոնիան կարող են զգուշանալ նախագիծը նոր անդամներ ավելացնելով թուլացնելուց։
Այնուամենայնիվ, կան պոտենցիալ դրական կողմեր, ասել է Իտալիայի Istituto Affari Internationali-ի պաշտպանության, անվտանգության և տիեզերական ծրագրի ղեկավար Ալեսանդրո Մարոնեն։
Նա Իտալիայի Startmag հրատարակությանը ասել է, որ GCAP-ին Գերմանիայի միանալը «կվերականգնի Tornado-ն և Eurofighter-ը ստեղծած համագործակցության պատմական միջուկը», մինչդեռ Բեռլինի տնտեսական, արդյունաբերական և ռազմական կշիռը կարող է ծրագրին տալ «շատ ավելի արտահայտված եվրոպական չափում» և այն դարձնել «հիմնական հենակետ այլ եվրոպական երկրների համար»։
Գերմանիան նաև բանակցություններ է վարել Շվեդիայի հետ հնարավոր համագործակցության շուրջ, որը արտադրում է իր չորրորդ սերնդի Saab Gripen կործանիչը և մտածում է ավելի առաջադեմ ինքնաթիռ ստեղծելու մասին։
Բեռլինում Շվեդիայի դեսպան Վերոնիկա Վանդ-Դանիելսոնը The Pioneer-ին ասել է, որ Շվեդիան ունի ընկերություններ, որոնք ունեն «իրենց սեփական լայնածավալ հնարավորություններ օդային պաշտպանության, սենսորային տեխնոլոգիաների և մարտական ինքնաթիռների համակարգերի ոլորտում»։
Սակայն Իսպանիան բախվում է այլ դիլեմայի
Ֆրանկո-գերմանական վեճում հաճախ անտեսված Մադրիդը միացավ FCAS-ին որպես երրորդ գործընկեր և հույս ուներ, որ նախագիծը երկարաժամկետ դեր կապահովի իր ավիատիեզերական արդյունաբերության համար։
«Իսպանիան, անշուշտ, ինքնուրույն չի մշակում ինքնաթիռների ծրագիր», – ասաց Արշամբոլտը՝ հավելելով, որ Մադրիդը կարող է որոշակի ներդրումներ և արտադրական հզորություններ ներդնել, բայց կմնա «շատ փոքր գործընկեր ցանկացած համատեղ ինքնաթիռների ծրագրում»։
Կան նաև այլ վեցերորդ սերնդի նախագծեր, ինչպիսին է թուրքական TAI Kaan-ը, որն առաջին անգամ թռիչք կատարեց 2024 թվականին, բայց առայժմ Անկարան այն մշակում է ինքնուրույն, քանի որ եվրոպական ընկերությունների հետ համագործակցելու նախկին ջանքերը ձախողվել են։
Բաց մի թողեք
Իսլանդիայի անդամակցությունը ԵՄ-ին «մեծ քայլ է ժողովրդավարությունից հեռանալուց» հետո
Ֆրանսիական ծայրահեղ աջակողմյան կրքոտ քարոզչությունը բարյացակամ լսարան է գտնում Թրամփի Վաշինգտոնում. Լուսանկարներ
Կինը, որը օգնում է Եվրոպայի ծայրահեղ աջերին Բրյուսելում ճեղքել բոլոր պատնեշները