11/06/2026

EU – Armenia

Թուրքիայում էլ շնորհավորեցին Փաշինյանին

infomitk@gmail.com 11/06/2026 1 min read

Թուրքիայի քրդամետ «Հավասարության և ժողովրդավարության ժողովրդական կուսակցության» (DEM-ՀԺԺԿ) համանախագահներ Թյուլայ Հաթիմօղուլլարըն և Թունջեր Բաքըրհանը շնորհավորական ուղերձ են հղել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին՝ հունիսի 7-ին Հայաստանում անցկացված ընտրություններում հաղթանակի կապակցությամբ։

Այս մասին հաղորդում է Ermenihaber.am-ը։

Բացի շնորհավորանքից, նրանք Հայաստանի ժողովրդին խաղաղ և բարեկեցիկ ապագա են մաղթել։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչ կլիներ, եթե նման ընտրություններ լինեին 2017-ին

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԿԸՀ-ն սպառնում է լրագրողներին եւ հանրությանը

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ճամբարակում «ՈւԱԶ»-ը դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, ընկել ջրատար փոսը․ կան վիրավորներ․ Լուսանկար

10/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հազարավոր մարդիկ բողոքի ակցիա են անցկացնում՝ պահանջելով Ալբանիայի վարչապետ Ռամայի հրաժարականը

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանը պատերազմը դադարեցնելու ոչ մի մտադրություն չունի, «միջուկային» վերջնագիր է ներկայացրել

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Էրդողանը վերջին մարդն է, որը կարող է Իսրայելին բարոյականության դասեր տալ». Նեթանյահու

11/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանցիների մեջ էլ լավ մարդիկ կան, ես չեմ ուզում, որ էլ սեւազգեստ մայրեր լինեն. Լուսանկար

11/06/2026 infomitk@gmail.com