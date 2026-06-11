Թուրքիայում էլ շնորհավորեցին Փաշինյանին

Թուրքիայի քրդամետ «Հավասարության և ժողովրդավարության ժողովրդական կուսակցության» (DEM-ՀԺԺԿ) համանախագահներ Թյուլայ Հաթիմօղուլլարըն և Թունջեր Բաքըրհանը շնորհավորական ուղերձ են հղել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին՝ հունիսի 7-ին Հայաստանում անցկացված ընտրություններում հաղթանակի կապակցությամբ։
Այս մասին հաղորդում է Ermenihaber.am-ը։
Բացի շնորհավորանքից, նրանք Հայաստանի ժողովրդին խաղաղ և բարեկեցիկ ապագա են մաղթել։
Բաց մի թողեք
Ինչ կլիներ, եթե նման ընտրություններ լինեին 2017-ին
ԿԸՀ-ն սպառնում է լրագրողներին եւ հանրությանը
Ճամբարակում «ՈւԱԶ»-ը դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, ընկել ջրատար փոսը․ կան վիրավորներ․ Լուսանկար