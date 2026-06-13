13/06/2026

EU – Armenia

Արտակարգ դեպք՝ Երևանում․ 30-ամյա տղամարդը «աջ աչքի հատակի ծակած-կտրած արյունահոսող վերք» ախտորոշմամբ տեղափոխվել է հիվանդանոց

infomitk@gmail.com 13/06/2026 1 min read

Արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։

ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Մաշտոցի բաժնում օպերատիվ տեղեկություն է ստացվել, որ «աջ աչքի հատակի ծակած-կտրած արյունահոսող վերք» ախտորոշմամբ «Արմենիա» բժշկական կենտրոն է տեղափոխվել մի քաղաքացի։

Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, հիվանդանոց է մեկնել ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի օպերատիվ խումբը՝ բաժնի պետ Դավիթ Ավագյանի, բաժնի պետի տեղակալ Գեորգ Պողոսյաի գլխավորությամբ, որտեղ պարզվել է, որ վիրավորը Երևանի բնակիչ 30-ամյա Գրիգոր Պ․-ն է։

Գ․ Շամշյանի տեղեկություններով Մաշտոցի համայնքային ոստիկանները պարզել են նաև, որ նույն օրը ժամը 15։00-ի սահմաններում Հալաբյան փողոցի թիվ 7 հասցեի մոտ Գևորգ Փ․-ն անձնական հարցերի շուրջ առաջացած վիճաբանության ժամանակ ձեռքերով և ոտքերով հարվածներ է հասցրել Գրիգոր Պ․-ի գլխի ու դեմքի շրջանին՝ պատճառելով մարմնական վնասվածք։

Ֆոտոլրագրողի տեղեկություններով ոստիկանության Մաշտոցի բաժնի ծառայողների կողմից ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ Գևորգ Փ․-ն հանդիսանում է Երևանի բնակիչ 37-ամյա Գևորգ Փ․-ն, ով նույն օրը հայտնաբերվել, ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության Մաշտոցի բաժին:

Դեպքի փաստով ոստիկանության Մաշտոցի բաժնում փաստաթղթեր են կազմվել, որոնք փոխանցվել են ՀՀ Քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության Աջափնյակ և Դավիթաշեն վարչական շրջանների քննչական բաժին։

Բաց մի թողեք

1 min read

Երևանում ձերբակալվել է ռուս մաթեմատիկոս և բլոգեր Միխայիլ Վերբիցկին. Լուսանկար

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Առևանգել են ՍՊԸ աշխատակցին, ազատելու դիմաց տնօրենից պահանջել ունեցած պարտքը․ քրվարույթի նյութերը դատարանում են

12/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում հերթական անգամ մեքենա են թալանել, պատճառվել է 2 մլն դրամի վնաս. Լուսանկար

12/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչպե՞ս պետք է իշխանությունները լուծեին արտաքին պարտադրանքների իրագործման մեխանիզմը

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում ձերբակալվել է ռուս մաթեմատիկոս և բլոգեր Միխայիլ Վերբիցկին. Լուսանկար

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մանդատների հետ կապված դեռ վերջնական որոշում չունենք

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԿԸՀ-ն ամփոփել է ԸԸՀ-ների իրականացրած վերահաշվարկի արդյունքները

13/06/2026 infomitk@gmail.com