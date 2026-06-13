13/06/2026

EU – Armenia

Մունդիալ – 2026. Կանադան չհաղթեց մեկնարկում, ԱՄՆ-ն գերազանցեց Պարագավային

infomitk@gmail.com 13/06/2026 1 min read

Տորոնտո, Կանադա

Մարզադաշտ «Տորոնտո»

B խումբ, առաջին տուր

Կանադա – Բոսնիա և Հերցեգովինա` 1:1

Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության մրցումային երկրորդ օրը պայքարի մեջ մտան B ու D խմբերի թիմերը:

Մրցաշարը հյուրընկալող երկրորդ երկիրը` Կանադան, մեկնարկային խաղում մրցեց Բոսնիա և Հերցեգովինայի հետ: Նախ հանդիպման 21-րդ րոպեին խաղի հաշիվը Բոսնիա ու Հերցեգովինայից բացեց Յովո Լուկիչը, իսկ Կանադային պարտությունից փրկեց Կայլ Լարին` խաղի 78-րդ րոպեին:

Երկրորդ տուրում Կանադան կխաղա Կատարի, իսկ Բոսնիա ու Հերցեգովինան` Շվեյցարիայի հետ (հունիս 18,19):

Լոս Անջելես, ԱՄՆ

Մարզադաշտ «Լոս Անջելես»

D խումբ, առաջին տուր

ԱՄՆ-Պարագվայ` 4:1

Օրվա մյուս խաղում մրցաշար հյուրընկալող երրորդ երկիրը` ԱՄՆ-ն, 4 գնդակ ուղարկեց Պարագվայի դարպասը` սեփականն ընդունելով միայն մեկը: ԱՄՆ հավաքականի կազմում աչքի ընկան Ֆոլարին  Բալոգան (դուբլ), Զիովանի Ռեյնան ու մեկ անգամ էլ ինքնագոլի հեղինակ դարձավ Դամիան Բոբադիլան: Պարագվայից հեղինակության գնդակը խփեց Մաուրիսիոն:

Երկրորդ տուրում ԱՄՆ կխաղա Ավստրալիայի, իսկ Պարագվայը` Թուրքիայի հետ:

Բաց մի թողեք

1 min read

Հռոմի Պապը դիմել է ֆուտբոլի երկրպագուներին

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ եղանակ է սպասվում վաղվանից. Տեսանյութ

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պատերազմի սպառնալիքը կամ առկայությունը երբեք էլ անխուսափելի պարտություն չի նշանակում․ Բագրատ Սրբազան

12/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Վերահսկե՛ք սա։ ԵՄ-ն մոտենում է կապիտալի շուկաների վերահսկողության կենտրոնացմանը։ Արդյո՞ք երկրները ճիշտ են մտահոգվելու համար

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

5 բան, որ պետք է իմանալ ԵՄ ավիաուղևորների իրավունքների բարեփոխման համաձայնագրի մասին

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինացիների համար ԵՄ պաշտպանության ցանկացած պլանավորված փոփոխություն պետք է իրականացվի «շատ աստիճանաբար»

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վաշինգտոնը պլանավորում է կրճատել Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի կործանիչների և ռազմանավերի քանակը

13/06/2026 infomitk@gmail.com