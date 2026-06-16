Մեկնարկում է «Վասիլի Պետրենկոյի դիրիժորական ակադեմիա 2026»-ը. Լուսանկար

2026թ.-ի հունիսի 23-28-ը Երևանում 2-րդ անգամ կանցկացվի տարածաշրջանի համար բացառիկ կրթական իրադարձություն՝ «Վասիլի Պետրենկոյի դիրիժորական ակադեմիան»:
2024թ.-ին հիմնադրված այս նախաձեռնությունը կրկին համախմբում է Լոնդոնի Թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբերի գլխավոր դիրիժորին և երիտասարդ տաղանդներին: Ակադեմիայի կազմակերպիչներն են «Պրիմավերա ֆաունդեյշն» բարեգործական հիմնադրամը (գեղարվեստական խորհրդի նախագահ՝ Վասիլի Պետրենկո) և Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը (գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր՝ Էդուարդ Թոփչյան):
Այս նախագիծը ևս մեկ անգամ հաստատում է Հայաստանի կարևոր դերն ու ռազմավարական նշանակությունը համաշխարհային մշակութային քարտեզի վրա: Դառնալով միջազգային կարգի երաժշտական հարթակ՝ Երևանն այսօր դիրքավորվում է որպես արևմտյան և արևելյան կատարողական արվեստի ավանդույթների խաչմերուկ, որտեղ համաշխարհային մեծության վարպետներն ու ապագա աստղերը հանդիպում են ստեղծագործական երկխոսության համար:
Նման մասշտաբի ակադեմիայի անցկացումը Հայաստանը ներկայացնում է որպես դասական երաժշտության համաշխարհային կարևորագույն կենտրոններից մեկը, որն ընդունակ է ձևավորելու երաժշտական արվեստի վաղվա օրակարգը:
Այս տարի Ակադեմիայում մասնակցության հայտ են ներկայացրել ավելի քան 60 դիրիժորներ՝ աշխարհի 22 երկրներից, որոնցից խիստ ընտրությամբ հրավիրվել են միայն 6-ը: 2026թ.-ի հունիսի 23-28-ը Ակադեմիան կհյուրընկալի ընտրված մասնակիցներին Ֆրանսիայից, Գերմանիայից, Իսպանիայից, Արգենտինայից, Լեհաստանից և Ռուսաստանից:
Նրանք հնարավորություն կունենան անհատական փորձեր անցկացնել Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ և կմասնակցեն «Դիրիժորական աշխատանքի գաղտնիքները» խորագրով բացառիկ սեմինարին: Թե՛ փորձերը, թե՛ սեմինարը կվարի անձամբ մաեստրո Պետրենկոն:
Դասընթացները կեզրափակվեն հունիսի 28-ին կայանալիք մեծ գալա-համերգով «Արամ Խաչատրյան» համերգասրահում, Ակադեմիայի դիրոժորների ղեկավարությամբ կհնչեն Բեթհովենի, Բրամսի, Մոցարտի, Մենդելսոնի, Վեբերի և Պրոկոֆևի գլուխգործոցները: Գալա-համերգի մուտքն ազատ է հանրության համար:
Մաեստրո Պետրենկոն նշում է. «Ինձ համար ակադեմիան հաջորդ սերնդի տաղանդավոր դիրիժորների աճի և հնարավորությունների ընձեռման միջոց է: Այս նախաձեռնությունը ևս մեկ անգամ փաստում է, որ բարձրագույն արվեստը մնում է այն հզոր ուժը, որը միավորում է մարդկանց և կրթում նոր՝ լուսավոր սերունդ»:
Վասիլի Պետրենկոն հանդիսանում է Լոնդոնի Թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի երաժշտական ղեկավարը (2021-ից): 15 տարի լինելով Լիվերփուլի թագավորական ֆիլհարմոնիկի գլխավոր դիրիժորը, այժմ հանդիսանում է վերջինիս Դափնեկիր դիրիժորը: Եղել է Ռուսաստանի պետական ակադեմիական սիմֆոնիկ նվագախմբի գլխավոր դիրիժորն ու գեղարվեստական ղեկավարը (2016–2022), Օսլոյի ֆիլհարմոնիկի, Մեծ Բրիտանիայի ազգային երիտասարդական նվագախմբի գլխավոր դիրիժորը (2013–2020):
Ելույթներ է ունեցել Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ, Լայպցիգի Գևանդհաուս, Լոնդոնի սիմֆոնիկ, Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ, Սանտա Չեչիլիայի ակադեմիայի, Ֆրանսիայի ազգային նվագախմբերի հետ, ԱՄՆ-ում՝ Բոստոնի, Չիկագոյի, Լոս Անջելեսի Ֆիլհարմոնիկ և այլ նվագախմբերի հետ:
Հանդես է եկել BBC Proms, Էդինբուրգի, Գրաֆենեգգի, Գլայնդեբուրնի փառատոներում: Պետրենկոյի երկացանկում ներառված են շուրջ 30 օպերային ստեղծագործություններ, որոնք նա ղեկավարել է Նյու Յորքի Մետրոպոլիտեն, Փարիզի ազգային, Ցյուրիխի, Բավարիայի, Նիդերլանդների ազգային, Միխաիլովյան և այլ օպերային թատրոններում:
Պետրենկոն ավարտել է Սանկտ Պետերբուրգի կոնսերվատորիան, որտեղ դասեր է վերցրել դիրիժորական արվեստի այնպիսի հսկաներից, ինչպիսիք են Իլյա Մուսինը, Մարիս Յանսոնսը և Յուրի Տեմիրկանովը:
Բաց մի թողեք
Կյանքից անժամանակ հեռացել է Արայիկ Խաչատրյանը. Լուսանկար
Մահացել է մեր ժամանակների ամենանշանավոր նկարիչներից մեկը. Լուսանկար
«Դասական Եվրատեսիլ 2026»-ում հաղթեց Լեհաստանի ներկայացուցիչը. Հայաստանը 3-րդն է. Լուսանկար