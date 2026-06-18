Օրբանը խոստանում է շարունակել պայքարել ԵՄ-ի դեմ ընտրություններում պարտությունից հետո Բրյուսել կատարած իր առաջին այցի ժամանակ
Հունգարիայի նախկին վարչապետը հերքում է կոռուպցիայի մեղադրանքները և պնդում է, որ մնում է քաղաքականության մեջ։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Հունգարիայի նախկին վարչապետ Վիկտոր Օրբանը չորեքշաբթի օրը Բրյուսել վերադառնալիս անհնազանդ տրամադրության մեջ էր՝ պնդելով, որ մնում է քաղաքականության մեջ և կշարունակի պայքարել ԵՄ-ի դեմ այնպիսի հարցերում, ինչպիսին է միգրացիան։
Եվրահանձնաժողովի Բերլեյմոնտի գլխավոր գրասենյակից լրագրողների փոքր խմբի հետ խոսելով՝ Օրբանն ասել է, որ իր «նպատակը չի փոխվել», երբ խոսքը վերաբերում է ԵՄ-ին։
«Մենք պետք է բարեփոխենք Բրյուսելը… Շատ դժվար է գտնել մի ճանապարհ, որը հաջողություն կապահովի Հունգարիայի համար, եթե Եվրամիությունը նույն ուղու վրա չէ»։
Օրբանը պարտվեց ապրիլյան ընտրություններում, բայց նա մնում է Ֆիդես կուսակցության առաջնորդը։ Ֆիդեսի եվրախորհրդարանականները Եվրոպական խորհրդարանում «Եվրոպայի հայրենասերներ» խմբի անդամ են՝ Ֆրանսիայի «Ազգային միավորում» կուսակցության անդամների հետ միասին, որը գլխավորում է Ջորդան Բարդելլան։
«Մեր ընտրական պարտությունը չի փոխում պատմականորեն վճռորոշ այն փաստը, որ Եվրոպայում հայրենասիրական քաղաքական կուսակցությունների առաջընթացը շարունակվում է», – ասաց Օրբանը՝ հավելելով, որ «Եվրոպայի հայրենասերներ» խմբակցությունը դեռևս ունի մեկ ներկայացուցիչ Եվրոպական խորհրդում՝ Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը։ «Ես համոզված եմ, որ այս առաջընթացը կարող է դադարեցվել միայն այն դեպքում, եթե ԵՄ ղեկավարությունը կարողանա որոշակի հաջողություններ գրանցել»։
ԵՄ առաջնորդները կլինեն Բրյուսելում՝ հինգշաբթի և ուրբաթ օրերին կայանալիք գագաթնաժողովին։
Օրբանը պաշտոնաթող եղավ մայիսին՝ մի քանի շաբաթ անց այն բանից հետո, երբ կենտրոնամետ աջակողմյան ընդդիմության առաջնորդ Պետեր Մագյարը հաղթանակ տարավ Հունգարիայի ազգային ընտրություններում, որի արդյունքում նրա «Տիզա» կուսակցությունը խորհրդարանում ստացավ երկու երրորդի մեծամասնություն։
Մագյարը խոստացել է վերականգնել հարաբերությունները Բրյուսելի հետ՝ ապաշրջափակելով Ուկրաինայի անդամակցության դիմումը դաշինքին և նպատակադրվելով վերադարձնել մինչև 17 միլիարդ եվրոյի միջոցներ, որոնք Բրյուսելը սառեցրել էր իր նախորդի օրոք օրենքի գերակայության խախտումների համար։ Տիզան նաև նախաձեռնել է վարչապետների համար ութ տարվա ժամկետի սահմանափակում, որը կկիրառվի հետադարձ ուժով, ինչը կխանգարի Օրբանին վերադառնալ պաշտոնին։
«Ես ուրախ եմ այդ որոշման համար», – ասաց Օրբանը՝ նվազեցնելով Հունգարիայի բարձրագույն պաշտոնի համար կրկին առաջադրվելու իր հեռանկարները: Սակայն նա հայրենիքում այլ հնարավոր գլխացավերի առաջ է կանգնած։
Այս ամսվա սկզբին Հունգարիայի ամբողջականության մարմնի՝ կոռուպցիայի դեմ պայքարի վերահսկող մարմնի նախագահ Ֆերենց Պալ Բիրոն կոչ արեց «բարձրաստիճան քաղաքական գործիչներին» քրեական պատասխանատվության ենթարկել Օրբանի օրոք եվրոպացի հարկատուներից միլիարդավոր դոլարներ խաբելու մեղադրանքով: Այդ ժամանակվանից ի վեր Բիրոյին մեղադրում են յուրացման մեջ, մեղադրանքներ, որոնք առաջադրվել են նախորդ կառավարության իշխանության օրոք: Նա հերքում է մեղադրանքները։
Հարցին, թե արդյոք նա մտահոգված է կոռուպցիայի մեղադրանքով քրեական պատասխանատվության ենթարկվելու ռիսկով, Օրբանը մերժեց այն միտքը, որ ինքը կամ իր նախարարներից որևէ մեկը գրպանել է հարկատուների գումարը՝ ասելով. «Մենք մինչև հիմա նման բաներ չենք տեսել»։
Բաց մի թողեք
ԱԺ ընտրությունների քարոզարշավում տեղ է գտել նաև «քֆուր դնելը»
Արևմտյան «նվաճողներից մերժված» Ռուսաստանը և Թուրքիան
Ալիևը իրանա-ամերիկյան նախնական համաձայնությունը պաշտոնապես չի ողջունել