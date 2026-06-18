G7-ը խոստանում է աջակցել Ուկրաինային և պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ համատեղ հայտարարության մեջ

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ստորագրել է համատեղ հայտարարությունը, այն բանից հետո, երբ Էվիանում առաջնորդները անսպասելիորեն համաձայնվել են աջակցել Կիևին։
ԷՎԻԱՆ-ԼԵ-ԲԵՆ, Ֆրանսիա — G7-ի առաջնորդները, այդ թվում՝ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, աջակցել են համատեղ հայտարարությանը՝ խոստանալով մեծացնել Ուկրաինային ցուցաբերվող ռազմական աջակցությունը և խստացնել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները։
«Մենք՝ G7-ի առաջնորդները, միասնական ենք Ուկրաինային ցուցաբերվող անսասան աջակցության հարցում՝ նրա ազատությունը, ինքնիշխանությունը և տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու հարցում», – ասվում է չորեքշաբթի օրը կեսգիշերից անմիջապես հետո հրապարակված հայտարարության մեջ։
G7-ի առաջնորդները «պարտավորվում են մեծացնել ճնշումը Ռուսաստանի ռազմական տնտեսության վրա» և «ուժեղացնել մեր պատժամիջոցները, այդ թվում՝ նավթի և գազի ոլորտների վրա», – ասել են նրանք։
Հայտարարության մեջ երեք անգամ անվանարկվում է Թրամփը՝ ասելով, որ ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև ռազմական գործողությունները դադարեցնելու համաձայնության գալուց հետո այժմ ավելի հեշտ է ավելի շատ տնտեսական միջոցներ ձեռնարկել Ռուսաստանի դեմ։
«Մենք սա համարում ենք ճիշտ պահը՝ լրացուցիչ միջոցներ ձեռնարկելու համար, քանի որ նախագահ Թրամփը կնքել է Հորմուզի նեղուցի վերաբացման վերաբերյալ համաձայնագիր, որը մենք աջակցում ենք», – ասվում է հռչակագրում։
Եվիան-լե-Բենում G7-ի եռօրյա գագաթնաժողովի շրջանակներում հանդիպող առաջնորդները նաև պարտավորվել են «ավելացնել հակաօդային պաշտպանության հզորությունները, լրացուցիչ համակարգերը և խափանող սարքերը, ինչպես նաև հեռահար հնարավորությունները» Ուկրաինային մատակարարել և «քննարկել Ուկրաինային լիցենզիաների արտոնությունը տրամադրելու հարցը՝ Ուկրաինայի ռազմական արտադրության աճը թույլ տալու համար»։
Հայտարարությունը հրապարակվել է Թրամփի և G7-ի մյուս անդամների միջև անսպասելի մերձեցմամբ նշանավորված օրվա վերջում։ Երեքշաբթի օրը Թրամփը նաև ակնարկել է, որ պատրաստ է վերականգնել ռուսական նավթի նկատմամբ պատժամիջոցները, որոնք Վաշինգտոնը նախկինում կասեցրել էր մինչև հունիսի կեսերը։
«Այս G7-ը ռազմավարական արթնացման կոչի պահ է», – ասաց Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը առաջնորդների ընթրիքից հետո հրապարակված տեսանյութում, որում նա ընդգծեց, որ այս որոշումները աջակցվել են G7-ի բոլոր անդամների, այդ թվում՝ ԱՄՆ-ի կողմից։
Հորմուզի այլընտրանքների որոնում
Փաստաթուղթը նաև ողջունեց ԱՄՆ-Իրան համաձայնագիրը և աջակցեց Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի գլխավորած միջազգային առաքելությանը՝ նավերը պաշտպանելու և Հորմուզի նեղուցում առևտուրը հեշտացնելու համար։
Առաջնորդները նաև կոչ արեցին այլընտրանքային էներգիայի մատակարարման ուղի գտնելու և նշեցին «Կանադայի կողմից առաջիկա տարիներին համաշխարհային շուկաներին զգալի լրացուցիչ հզորություններ մատակարարելու ներուժը»։
Հռչակագիրը նաև վերաբերում է Չինաստանին՝ դեմ լինելով «ստատուս քվոն փոխելու ցանկացած միակողմանի փորձի, մասնավորապես՝ ուժի կամ հարկադրանքի միջոցով, Արևելյան և Հարավչինական ծովերում և Թայվանի նեղուցով մեկ»։
Անցյալ շաբաթ Մակրոնի գրասենյակը հայտարարեց, որ Ուկրաինայի և Մերձավոր Արևելքի վերաբերյալ աշխարհաքաղաքական քննարկումները կընդգրկվեն նախագահության հայտարարությամբ, այլ ոչ թե համատեղ հաղորդագրությամբ։
Էվիանում հանդիպող առաջնորդները նաև համաձայնության են եկել գլոբալ գործընկերության, քաղցկեղի դեմ պայքարի, Էբոլայի դեմ պայքարի համակարգման, թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի և միգրանտների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի վերաբերյալ թեմատիկ քաղաքականության հռչակագրերի շուրջ: Չորեքշաբթի օրը նրանք նաև ակնկալվում է, որ կհամաձայնեցնեն կարևորագույն հանքանյութերի և առցանց երեխաների պաշտպանության վերաբերյալ հռչակագրերը:
Բաց մի թողեք
ԵՄ առաջնորդները կհամախմբվեն Չինաստանի նկատմամբ ավելի կոշտ դիրքորոշման շուրջ
Եվրոպական խորհրդի նոր քաղաքական թվաբանությունը։ Չորս նորանշանակ վարչապետներ կմիանան ԵՄ առաջնորդների սեղանին
Հունաստանի իշխող կուսակցությունը քննարկում է այս աշնանը վաղաժամկետ ընտրություններ անցկացնելու հարցը