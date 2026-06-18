ԵՄ առաջնորդները կհամախմբվեն Չինաստանի նկատմամբ ավելի կոշտ դիրքորոշման շուրջ

Բրյուսելը ցանկանում է ավելի կոշտ դիրքորոշում որդեգրել Պեկինի նկատմամբ, սակայն կողմերից ոչ մեկը պատրաստ չէ լիարժեք առճակատման։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Հինգշաբթի օրը Բրյուսելում հանդիպում ունեցող ԵՄ առաջնորդները ժամանում են Չինաստանի նկատմամբ ավելի առճակատողական վերաբերմունքով, քանի որ յուրաքանչյուր կողմ մյուսին մեղադրում է անարդար առևտրային պրակտիկայի մեջ։
«Մեր առևտրային հարաբերությունները Չինաստանի հետ հասել են մի կետի, որը պահանջում է վերագործարկում՝ ոչ թե առճակատում, այլ վերահավասարակշռում», – երկուշաբթի օրը ԵՄ արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումից հետո ասաց ԵՄ առևտրի ղեկավար Մարոշ Շեֆչովիչը։ «Ստատուս քվոն կայուն չէ՝ ո՛չ տնտեսապես, ո՛չ էլ քաղաքականապես»։
Շեֆչովիչը նկատի ուներ ապրանքների երկկողմ առևտրային դեֆիցիտը, որը անցյալ տարի հասել է 360 միլիարդ եվրոյի և շարունակում է աճել։ Գերմանիան՝ ԵՄ ամենամեծ տնտեսությունը և վաղուց ի վեր արտահանման հզորությունը, դարձել է ԵՄ վերջին երկիրը, որը դեֆիցիտի մեջ է ընկել Չինաստանի հետ։
«Միտումը փոխվում է դեպի ավելի վճռական դիրքորոշում ընդունելը», – Բրյուսելում կայացած քննարկման ժամանակ ասաց ԵՄ դիվանագետներից մեկը։ «Սակայն սատանան միշտ թաքնված է այս բաների մանրամասներում։ Նույնիսկ եթե մենք համաձայնության գանք Եվրոպական խորհրդում շարժման ուղղության վերաբերյալ, ապա հարցը դառնում է այն մասին, թե ինչպես թարգմանել մանդատը, և հենց այստեղ է, որ ամեն ինչ բարդանում է»։
Չինական գերարտադրողականության վերաբերյալ մտահոգությունների աճի հետ մեկտեղ, Հանձնաժողովը սկսել է առևտրային հետաքննություններ, առաջարկել է նոր պաշտպանական գործիքներ և ուժեղացրել է ճնշումը Պեկինի վրա՝ շուկայի աղավաղումները լուծելու համար։ Չինաստանը նույն կերպ է արձագանքում՝ ձեռնարկելով միջոցներ՝ իր շուկայից դուրս մղելու օտարերկրյա մրցակիցներին։
Այնուամենայնիվ, ԵՄ-ն, հավանաբար, չի հասցնի լիարժեք բախման, ինչպես օրինակ՝ ակտիվացնելով իր առևտրային «բազուկան»՝ հարկադրանքի դեմ պայքարի գործիքը։ Անժողովրդական կառավարությունները զգուշանում են վտանգել իրենց արդեն իսկ վնասված տնտեսությունները և ավելի զայրացնել հիասթափված ընտրողներին։
«Մենք այնքան փխրուն ենք, որ դժվար է օգտագործել գործիքները», – ասել է ԵՄ երկրորդ դիվանագետը։ «Ինչպե՞ս կարող եք օգտագործել ACI-ն, եթե ինչ-որ մեկը կարող է դադարեցնել ձեր ամբողջ արդյունաբերական արտադրությունը»։
Խոսակցություն ընդդեմ գործողության
Առայժմ Հանձնաժողովը հետապնդում է երկակի ռազմավարություն՝ ակտիվացնելով երկխոսությունը Պեկինի հետ՝ միաժամանակ ազդարարելով, որ պատրաստ է հարվածել անհրաժեշտության դեպքում։
Այս ամսվա սկզբին Չինաստանի առևտրի փոխնախարար Լինգ Ջին մեկնեց Բրյուսել՝ հունիսի վերջին առևտրի նախարար Վան Վենտաոյի և Շեֆչովիչի միջև կայանալիք հանդիպման նախապատրաստման համար։
Ըստ բանակցությունների ընթացքին ծանոթ անձի՝ հանդիպումը տևել է մի քանի ժամ և հեշտ չի եղել։
Լինգը ուղիղ հարց է ուղղել իր առևտրի գլխավոր տնօրինության գործընկեր Դիտե Յուուլ Յորգենսենին՝ հարցնելով, թե արդյոք ԵՄ-ն ցանկանում է առևտրային պատերազմ սկսել։ Յուլ Յորգենսենը, որը վերջերս ստանձնել է առևտրի վարչության ղեկավարի պաշտոնը, վստահեցրել է Լինգին, որ սա Եվրոպայի մտադրությունը չէ, ասել է անձը։ Հանձնաժողովը հրաժարվել է մեկնաբանություն տալ։
Եվրոպական խորհրդի հինգշաբթի օրվա նիստը առաջնորդներին առաջին հնարավորությունն է գնահատելու մայիսի վերջին Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի կողմից ռազմավարական նիստ անցկացնելուց հետո։ Չնայած որոշումներ չեն սպասվում, Բրյուսելում ընթրիքի ժամանակ քննարկումը կլինի առաջնորդների ավելի կոշտ գործողությունների ախորժակի վճռորոշ փորձություն։
Մեկ տարբերակ է ներմուծման քվոտաների՝ հայտնի որպես պաշտպանիչ միջոցների ավելի լայն կիրառումը չինական մրցակցությունից ամենաշատը տուժած ոլորտների համար, ինչպիսիք են քիմիական նյութերը և մեքենագործիքները: Մեկ այլ տարբերակ է նոր «դիվերսիֆիկացման գործիքը», որը կպահանջի զգայուն ոլորտների ընկերություններից մուտքեր ձեռք բերել առնվազն երեք միջազգային մատակարարներից:
Երրորդ և ավելի ագրեսիվ տարբերակը կլինի գերարտադրողականության գործիքը, որը արդյունավետորեն կսահմանի Չինաստանի վրա խիստ մաքսատուրքեր: ԵՄ-ն մինչ այժմ դիմադրել է դրան, քանի որ դրանք դժվար կլինի համապատասխանեցնել Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության կանոններին:
«Համախմբվածության աստիճանը կայուն աճում է», – ասաց Գունար Վիգանդը, ԵՄ դիվանագիտական կորպուսի՝ Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայության Ասիա-խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի նախկին կառավարիչ տնօրենը:
«Այժմ Եվրոպայի բոլոր կառավարությունների համար պարզ է դարձել, որ Եվրոպայի հենց արդյունաբերական բազան վտանգի տակ է», – ավելացրեց Վիգանդը, որն այժմ Գերմանական Մարշալի հիմնադրամի հրավիրյալ ճանաչված գիտաշխատող է:
Խստացում
Ֆրանսիան, Իտալիան, Նիդեռլանդները, Լիտվան և վերջերս Լեհաստանը աջակցել են դիրքորոշման փաստաթղթին, որը կոչ է անում ԵՄ-ին ավելի կոշտ դիրքորոշում որդեգրել անարդար առևտրային գործելակերպ վարող գործընկերների նկատմամբ։
Բացի պաշտպանության միջոցների ավելի լայն կիրառման կոչից, Ֆրանսիայի կողմից ղեկավարվող փաստաթուղթը կոչ է անում քայլեր ձեռնարկել՝ արտահանողներին կանխելու համար մաքսատուրքերից խուսափելը՝ արտադրությունը տեղակայելով արտասահմանում։
Բաց մի թողեք
G7-ը խոստանում է աջակցել Ուկրաինային և պատժամիջոցներ կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ համատեղ հայտարարության մեջ
Եվրոպական խորհրդի նոր քաղաքական թվաբանությունը։ Չորս նորանշանակ վարչապետներ կմիանան ԵՄ առաջնորդների սեղանին
Հունաստանի իշխող կուսակցությունը քննարկում է այս աշնանը վաղաժամկետ ընտրություններ անցկացնելու հարցը