07/08/2026

EU – Armenia

Ֆրանսիան և Իսպանիան քննադատում են ԵՄ արտաքին քաղաքականության վիճահարույց նշանակումը

infomitk@gmail.com 07/08/2026 1 min read

Դանիացի դիվանագետը ստացավ EEAS-ի պաշտոնը, այն բանից հետո, երբ Սլովենիան արգելափակեց իր նախկին արտգործնախարար Տանյա Ֆայոնի թեկնածությունը

Յոթ երկիր, այդ թվում՝ Ֆրանսիան և Իսպանիան, քննադատել են Սլովենիայի քայլը՝ խոչընդոտելու իր նախկին արտգործնախարարին Բրյուսելում Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայությունում բարձր պաշտոն զբաղեցնելուն։

Photo by Daniel GnapNurPhoto via Getty Images & eeas.europa.eu

Սոցիալիստ քաղաքական գործիչ Տանյա Ֆայոնին անցյալ ամիս կասեցրին դառնալ Աֆրիկայի Սահել տարածաշրջանի ԵՄ նոր հատուկ ներկայացուցիչ՝ Յանեզ Յանշայի աջակողմյան կառավարության վերջին րոպեի միջամտությունից հետո։

Լյուբլյանայի ճնշման տակ EEAS-ի ղեկավար Կայա Կալլասը այնուհետև առաջարկեց երկրորդ տեղը զբաղեցնող թեկնածու Բիրգիտե Նիգաարդ Մարկուսենին, որը, ի վերջո, նշանակվեց։

Սլովենիայի կառավարությունը քրեական հայց է ներկայացրել Ֆայոնի դեմ՝ պնդելով, որ նա խախտել է օրենքը՝ չխորհրդակցելով կառավարության հետ, երբ դիմել է հեռացող արտգործնախարարի պաշտոնի համար՝ մեղադրանքներ, որոնք նա կտրականապես հերքում է։ Ֆայոնը մեղադրել է կառավարությանը սեքսիստական ​​քաղաքական վրեժխնդրության մեջ։

Երբ հուլիսի 22-ին դեսպանները նշանակեցին փոխարինող թեկնածու, յոթ երկրներ միջամտեցին՝ աջակցելով Ֆայոնին և քննադատելով նշանակման գործընթացի կազմակերպման եղանակը, ըստ հանդիպմանը ծանոթ երկու աղբյուրների։ Իսպանիան, Ռումինիան և Բելգիան բոլորը ձեռնպահ մնացին Նիգորդ Մարկուսենի նշանակման հարցում։

Ֆրանսիան հայտարարեց, որ ափսոսում է նշանակման գործընթացում թափանցիկության բացակայության համար, և որ այն չպետք է կազմակերպվեր պաշտոնական ուղիներից դուրս։

Իսպանիան նույնպես կասկածի տակ դրեց գործընթացը, բողոքեց, որ նոր թեկնածուին գնահատելու համար քիչ ժամանակ կար՝ նշելով, որ նա Ֆայոնի նման մեծ քաղաքական հեղինակություն չունի, և մտահոգվեց այդ քայլի ազդեցությամբ Եվրոպական արտաքին գործերի ծառայության (EEAS) վրա, որն արդեն իսկ վնասվել է Եվրոպական հանձնաժողովի հետ բաց տարածքային պատերազմից։

Բելգիան ընդգծեց, որ Կալլասն իրավունք ունի անել այն, ինչ ցանկանում է, բայց խնդրեց իրավական գնահատական ​​տալ այն մասին, թե արդյոք այս հատուկ ներկայացուցչի պաշտոններում նշանակված անձինք պետք է ունենան իրենց ազգային կառավարության աջակցությունը։ ԵՄ խորհրդում աշխատող փաստաբանները պատասխանեցին, որ դա պարտադիր չէ։

ԵՄԱԾ-ն հանդիպման ժամանակ պատասխանեց, որ Սլովենիայի կառավարությունը բարձրացրել է «նոր, էական մտահոգություններ» և պնդել, որ կա անհապաղ անհրաժեշտություն մինչև սեպտեմբերի 1-ը մեկին նշանակելու՝ հղում անելով Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի վերջերս Բուրկինա Ֆասո կատարած այցին։

Ռումինիան, Լյուքսեմբուրգը և Սլովակիան նույնպես ելույթ ունեցան՝ քննադատելով վարձման գործընթացը։

Նիստը նախագահող Իռլանդիան համաձայնեց ելույթ ունեցող դեսպանների զանգերին՝ ամառային արձակուրդներից հետո գործընթացի քննարկմանը վերադառնալու համար։

Բաց մի թողեք

1 min read

Նախկին վարչապետը միացել է Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածուների ցուցակին, որոնց մասին, ըստ լուրերի, թիրախավորվել են ռուսական միջամտության կողմից

07/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պոլանսկու սխալները խթանում են «Կանաչների» չափավորների և արմատականների միջև պայքարը

07/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գերմանիայի այս ամառվա թեժ թեման. կանցլերի փոխանակում

07/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մետսոլայի վերընտրության արշավը ճնշման տակ է դնում սոցիալիստներին

07/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսլանդիան Բրյուսելին խնդրում է չմասնակցել ԵՄ հանրաքվեին

07/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրանսիան և Իսպանիան քննադատում են ԵՄ արտաքին քաղաքականության վիճահարույց նշանակումը

07/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ ազդեցիկ անձինք․ Ի՞նչ ռիսկեր կան ուշադրության հարցում ֆլիրտ անելու համար

07/08/2026 infomitk@gmail.com