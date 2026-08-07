Ֆրանսիան և Իսպանիան քննադատում են ԵՄ արտաքին քաղաքականության վիճահարույց նշանակումը

Դանիացի դիվանագետը ստացավ EEAS-ի պաշտոնը, այն բանից հետո, երբ Սլովենիան արգելափակեց իր նախկին արտգործնախարար Տանյա Ֆայոնի թեկնածությունը
Յոթ երկիր, այդ թվում՝ Ֆրանսիան և Իսպանիան, քննադատել են Սլովենիայի քայլը՝ խոչընդոտելու իր նախկին արտգործնախարարին Բրյուսելում Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայությունում բարձր պաշտոն զբաղեցնելուն։
Սոցիալիստ քաղաքական գործիչ Տանյա Ֆայոնին անցյալ ամիս կասեցրին դառնալ Աֆրիկայի Սահել տարածաշրջանի ԵՄ նոր հատուկ ներկայացուցիչ՝ Յանեզ Յանշայի աջակողմյան կառավարության վերջին րոպեի միջամտությունից հետո։
Լյուբլյանայի ճնշման տակ EEAS-ի ղեկավար Կայա Կալլասը այնուհետև առաջարկեց երկրորդ տեղը զբաղեցնող թեկնածու Բիրգիտե Նիգաարդ Մարկուսենին, որը, ի վերջո, նշանակվեց։
Սլովենիայի կառավարությունը քրեական հայց է ներկայացրել Ֆայոնի դեմ՝ պնդելով, որ նա խախտել է օրենքը՝ չխորհրդակցելով կառավարության հետ, երբ դիմել է հեռացող արտգործնախարարի պաշտոնի համար՝ մեղադրանքներ, որոնք նա կտրականապես հերքում է։ Ֆայոնը մեղադրել է կառավարությանը սեքսիստական քաղաքական վրեժխնդրության մեջ։
Երբ հուլիսի 22-ին դեսպանները նշանակեցին փոխարինող թեկնածու, յոթ երկրներ միջամտեցին՝ աջակցելով Ֆայոնին և քննադատելով նշանակման գործընթացի կազմակերպման եղանակը, ըստ հանդիպմանը ծանոթ երկու աղբյուրների։ Իսպանիան, Ռումինիան և Բելգիան բոլորը ձեռնպահ մնացին Նիգորդ Մարկուսենի նշանակման հարցում։
Ֆրանսիան հայտարարեց, որ ափսոսում է նշանակման գործընթացում թափանցիկության բացակայության համար, և որ այն չպետք է կազմակերպվեր պաշտոնական ուղիներից դուրս։
Իսպանիան նույնպես կասկածի տակ դրեց գործընթացը, բողոքեց, որ նոր թեկնածուին գնահատելու համար քիչ ժամանակ կար՝ նշելով, որ նա Ֆայոնի նման մեծ քաղաքական հեղինակություն չունի, և մտահոգվեց այդ քայլի ազդեցությամբ Եվրոպական արտաքին գործերի ծառայության (EEAS) վրա, որն արդեն իսկ վնասվել է Եվրոպական հանձնաժողովի հետ բաց տարածքային պատերազմից։
Բելգիան ընդգծեց, որ Կալլասն իրավունք ունի անել այն, ինչ ցանկանում է, բայց խնդրեց իրավական գնահատական տալ այն մասին, թե արդյոք այս հատուկ ներկայացուցչի պաշտոններում նշանակված անձինք պետք է ունենան իրենց ազգային կառավարության աջակցությունը։ ԵՄ խորհրդում աշխատող փաստաբանները պատասխանեցին, որ դա պարտադիր չէ։
ԵՄԱԾ-ն հանդիպման ժամանակ պատասխանեց, որ Սլովենիայի կառավարությունը բարձրացրել է «նոր, էական մտահոգություններ» և պնդել, որ կա անհապաղ անհրաժեշտություն մինչև սեպտեմբերի 1-ը մեկին նշանակելու՝ հղում անելով Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի վերջերս Բուրկինա Ֆասո կատարած այցին։
Ռումինիան, Լյուքսեմբուրգը և Սլովակիան նույնպես ելույթ ունեցան՝ քննադատելով վարձման գործընթացը։
Նիստը նախագահող Իռլանդիան համաձայնեց ելույթ ունեցող դեսպանների զանգերին՝ ամառային արձակուրդներից հետո գործընթացի քննարկմանը վերադառնալու համար։
Բաց մի թողեք
Նախկին վարչապետը միացել է Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածուների ցուցակին, որոնց մասին, ըստ լուրերի, թիրախավորվել են ռուսական միջամտության կողմից
Պոլանսկու սխալները խթանում են «Կանաչների» չափավորների և արմատականների միջև պայքարը
Գերմանիայի այս ամառվա թեժ թեման. կանցլերի փոխանակում