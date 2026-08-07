07/08/2026

EU – Armenia

Նախկին վարչապետը միացել է Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածուների ցուցակին, որոնց մասին, ըստ լուրերի, թիրախավորվել են ռուսական միջամտության կողմից

infomitk@gmail.com 07/08/2026 1 min read

Նախագահի երեք թեկնածուներ հայտնել են վերջին երկու շաբաթների ընթացքում Կրեմլի կողմից իրենց դեմ ուղղված ապատեղեկատվական ջանքերի մասին։

ՓԱՐԻԶ — Նախկին վարչապետ Գաբրիել Ատալը Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածուների շարքում վերջինն է, որոնք, ենթադրաբար, թիրախավորվել են ռուսական ապատեղեկատվական արշավի կողմից։

FRANCE2027-POLITICS-ELECTION-RENAISSANCE

Նախագահ Էմանուել Մակրոնի «Վերածնունդ» կուսակցության թեկնածու Ատալը հինգշաբթի օրը հայտարարել է, որ ինքը «զոհ» է դարձել Ռուսաստանից եկող ընտրական «միջամտության» փորձի, և որ նա ակնկալում է, որ նման «անկայունացման ջանքերը» կավելանան Ֆրանսիայի 2027 թվականի ապրիլի ընտրություններից առաջ։

Վիժինումը, երկրի առցանց ապատեղեկատվության դեմ պայքարի գործակալությունը, հաստատել է, որ հայտնաբերել է Ատալի դեմ գործողությունը և այն «բարձր վստահությամբ» վերագրել է «ռուսամետ» ապատեղեկատվական մարտավարությանը։

Նախկին վարչապետ Էդուար Ֆիլիպը, որը նույնպես առաջադրվում է նախագահի պաշտոնում, առաջինն էր, ով, ըստ լուրերի, թիրախավորվել էր անցյալ շաբաթ, նախքան ձախակողմյան խորհրդարանական Ռաֆայել Գլյուքսմանը, ով, ինչպես սպասվում է, կմասնակցի ընտրություններին, երկուշաբթի օրը հայտնել էր, որ ինքը թիրախավորվել է «ռուսական գործողության» կողմից։

Հինգշաբթի օրը RTL ռադիոկայանի եթերում Աթալը հայտարարել է, որ իր դեմ ուղղված զրպարտչական արշավը բաղկացած է եղել իր առողջության և քաղաքականության առաջարկների մասին կեղծ լուրերից, որոնք կրկնօրինակել են ֆրանսիական լրատվամիջոցների ապրանքանիշը: «Ռուսաստանը ցանկանում է գողանալ ընտրությունները ֆրանսիացիներից», – ասել է նա։

Viginum-ի 2024 թվականի զեկույցում նշվել է նմանատիպ «ռուսամետ արշավ», որը հայտնի է որպես «Մատրիոչկա», որը ներառում էր լրատվական և լրատվամիջոցների հաղորդագրություններ, որոնք կեղծում էին հայտնի ֆրանսիական լրատվամիջոցները։

«Արտաքին միջամտության դեմ պայքարը և մեր ժողովրդավարական շրջանակի պաշտպանությունը առաջնահերթություն են», – չորեքշաբթի օրը առցանց գրել է գործող վարչապետ Սեբաստիան Լեկորնուն: «Արդեն հայտնաբերվել են թեկնածուներին թիրախավորող արտաքին միջամտության մի քանի դեպքեր, և յուրաքանչյուր դեպքում անձինք անմիջապես տեղեկացվել են»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆրանսիան և Իսպանիան քննադատում են ԵՄ արտաքին քաղաքականության վիճահարույց նշանակումը

07/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պոլանսկու սխալները խթանում են «Կանաչների» չափավորների և արմատականների միջև պայքարը

07/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գերմանիայի այս ամառվա թեժ թեման. կանցլերի փոխանակում

07/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մետսոլայի վերընտրության արշավը ճնշման տակ է դնում սոցիալիստներին

07/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսլանդիան Բրյուսելին խնդրում է չմասնակցել ԵՄ հանրաքվեին

07/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրանսիան և Իսպանիան քննադատում են ԵՄ արտաքին քաղաքականության վիճահարույց նշանակումը

07/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ ազդեցիկ անձինք․ Ի՞նչ ռիսկեր կան ուշադրության հարցում ֆլիրտ անելու համար

07/08/2026 infomitk@gmail.com