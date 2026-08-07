Նախկին վարչապետը միացել է Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածուների ցուցակին, որոնց մասին, ըստ լուրերի, թիրախավորվել են ռուսական միջամտության կողմից

Նախագահի երեք թեկնածուներ հայտնել են վերջին երկու շաբաթների ընթացքում Կրեմլի կողմից իրենց դեմ ուղղված ապատեղեկատվական ջանքերի մասին։
ՓԱՐԻԶ — Նախկին վարչապետ Գաբրիել Ատալը Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածուների շարքում վերջինն է, որոնք, ենթադրաբար, թիրախավորվել են ռուսական ապատեղեկատվական արշավի կողմից։
Նախագահ Էմանուել Մակրոնի «Վերածնունդ» կուսակցության թեկնածու Ատալը հինգշաբթի օրը հայտարարել է, որ ինքը «զոհ» է դարձել Ռուսաստանից եկող ընտրական «միջամտության» փորձի, և որ նա ակնկալում է, որ նման «անկայունացման ջանքերը» կավելանան Ֆրանսիայի 2027 թվականի ապրիլի ընտրություններից առաջ։
Վիժինումը, երկրի առցանց ապատեղեկատվության դեմ պայքարի գործակալությունը, հաստատել է, որ հայտնաբերել է Ատալի դեմ գործողությունը և այն «բարձր վստահությամբ» վերագրել է «ռուսամետ» ապատեղեկատվական մարտավարությանը։
Նախկին վարչապետ Էդուար Ֆիլիպը, որը նույնպես առաջադրվում է նախագահի պաշտոնում, առաջինն էր, ով, ըստ լուրերի, թիրախավորվել էր անցյալ շաբաթ, նախքան ձախակողմյան խորհրդարանական Ռաֆայել Գլյուքսմանը, ով, ինչպես սպասվում է, կմասնակցի ընտրություններին, երկուշաբթի օրը հայտնել էր, որ ինքը թիրախավորվել է «ռուսական գործողության» կողմից։
Հինգշաբթի օրը RTL ռադիոկայանի եթերում Աթալը հայտարարել է, որ իր դեմ ուղղված զրպարտչական արշավը բաղկացած է եղել իր առողջության և քաղաքականության առաջարկների մասին կեղծ լուրերից, որոնք կրկնօրինակել են ֆրանսիական լրատվամիջոցների ապրանքանիշը: «Ռուսաստանը ցանկանում է գողանալ ընտրությունները ֆրանսիացիներից», – ասել է նա։
Viginum-ի 2024 թվականի զեկույցում նշվել է նմանատիպ «ռուսամետ արշավ», որը հայտնի է որպես «Մատրիոչկա», որը ներառում էր լրատվական և լրատվամիջոցների հաղորդագրություններ, որոնք կեղծում էին հայտնի ֆրանսիական լրատվամիջոցները։
«Արտաքին միջամտության դեմ պայքարը և մեր ժողովրդավարական շրջանակի պաշտպանությունը առաջնահերթություն են», – չորեքշաբթի օրը առցանց գրել է գործող վարչապետ Սեբաստիան Լեկորնուն: «Արդեն հայտնաբերվել են թեկնածուներին թիրախավորող արտաքին միջամտության մի քանի դեպքեր, և յուրաքանչյուր դեպքում անձինք անմիջապես տեղեկացվել են»։
Բաց մի թողեք
Ֆրանսիան և Իսպանիան քննադատում են ԵՄ արտաքին քաղաքականության վիճահարույց նշանակումը
Պոլանսկու սխալները խթանում են «Կանաչների» չափավորների և արմատականների միջև պայքարը
Գերմանիայի այս ամառվա թեժ թեման. կանցլերի փոխանակում