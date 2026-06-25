Հերթը Ծառուկյանինն է. անձեռնմխելիությունից զրկելու միջնորդություն է ներկայացվել ԿԸՀ

«Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու միջնորդություն է ներկայացվել Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով:
Միջնորդությունը ներկայացրել է ՀՀ գլխավոր դատախազությունը: ԿԸՀ մամուլի քարտուղար Սեդա Ղուկասյանը հաստատեց մեր տեղեկությունը` նշելով, որ միջնորդությունը, ամենայն հավանականությամբ, կքննվի ՍԴ-ի որոշումից հետո, քանի որ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այժմ ընդդիմադիր ուժերի` ՍԴ ուղարկած բողոքին է պատրաստվում:
ՀՀ գլխավոր դատախազությունից փորձեցինք ճշտել, թե կոնկրետ ինչ գործի համար է Դատախազությունը դիմել ԿԸՀ, սակայն ասացին, որ նախաքննության շահերից ելնելով՝ տեղեկություն հայտնել հնարավոր չէ։
«Միջնորդությունը ներկայացվել է Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու համար»,- ասացին Դատախազությունից։ Ասացին, որ նախաքննության շահերից ելնելով՝ տեղեկություն հայտնել հնարավոր չէ։
Բաց մի թողեք
Դատավորներ են ազատվել ու նկատողություն ստացել. Լուսանկարներ
Վերաքննիչ դատարանը բեկանել է Աջապահյանի գործով որոշումը, իսկ տնային կալանքը՝ վերացրել
Հետախույզ Կանդազի կալանքը փոխարինվեց տնային կալանքով