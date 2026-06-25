25/06/2026

EU – Armenia

Հերթը Ծառուկյանինն է. անձեռնմխելիությունից զրկելու միջնորդություն է ներկայացվել ԿԸՀ

infomitk@gmail.com 25/06/2026 1 min read

«Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու միջնորդություն է ներկայացվել Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով:

Միջնորդությունը ներկայացրել է ՀՀ գլխավոր դատախազությունը: ԿԸՀ մամուլի քարտուղար Սեդա Ղուկասյանը հաստատեց մեր տեղեկությունը` նշելով, որ միջնորդությունը, ամենայն հավանականությամբ, կքննվի ՍԴ-ի որոշումից հետո, քանի որ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այժմ ընդդիմադիր ուժերի` ՍԴ ուղարկած բողոքին է պատրաստվում:

ՀՀ գլխավոր դատախազությունից փորձեցինք ճշտել, թե կոնկրետ ինչ գործի համար է Դատախազությունը դիմել ԿԸՀ, սակայն ասացին, որ նախաքննության շահերից ելնելով՝ տեղեկություն հայտնել հնարավոր չէ։

«Միջնորդությունը ներկայացվել է Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու համար»,- ասացին Դատախազությունից։ Ասացին, որ նախաքննության շահերից ելնելով՝ տեղեկություն հայտնել հնարավոր չէ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Դատավորներ են ազատվել ու նկատողություն ստացել. Լուսանկարներ

25/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վերաքննիչ դատարանը բեկանել է Աջապահյանի գործով որոշումը, իսկ տնային կալանքը՝ վերացրել

25/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հետախույզ Կանդազի կալանքը փոխարինվեց տնային կալանքով

25/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կարո՞ղ է Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջակողմյան ուժերը պատճենել-փոստացնել Մելոնիի մեթոդը

25/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավրամոպուլոսը չի արդարացվել, ասում է Եվրոպական հանձնաժողովը

25/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նախագահն ընդդեմ խորհրդարանի. Մետսոլան անտեսում է Եվրախորհրդարանի պատգամավորներին՝ փորձելով պարտադրել երեխաների նկատմամբ բռնության մասին օրենքը

25/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն ցանկանում է, որ ազդեցիկ անձինք լուսաբանեն իր գագաթնաժողովները, բայց միայն այն դեպքում, եթե նրանք սիրում են դաշինքը

25/06/2026 infomitk@gmail.com