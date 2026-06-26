26/06/2026

EU – Armenia

Ռուսաստանը սահմանափակել է ձկնամթերքի մատակարարումը բոլոր հայկական ձեռնարկություններից

infomitk@gmail.com 26/06/2026 1 min read

Ռուսաստանը ընդլայնել է Հայաստանից ձկնամթերքի արտադրանքի ներմուծման սահմանափակումները՝ ժամանակավորապես կասեցնելով ևս երկու հայկական ընկերությունների հավաստագրումը մինչև նախկինում հայտնաբերված խախտումների վերացումը, ՏԱՍՍ-ին հայտնել են «Ռոսսելխոզնադզոր»-ից:

Սա նշանակում է, որ Հայաստանից ձկնամթերքի բոլոր ներմուծումները կասեցվել են: Գործակալությունը նշել է, որ համակարգային խախտումներից հետո «Ռոսսելխոզնադզոր»-ը նախկինում դիմել էր հայկական կողմին՝ ժամանակավորապես կասեցնելու բոլոր ձկնամթերքի հավաստագրումը, բացառությամբ ստուգմանը անմիջականորեն ներգրավված ընկերությունների՝ «ՄՖ Էքսպորտ» ՍՊԸ-ի և «Ինվեսթ Պլյուս» ՍՊԸ-ի: Այս ընկերությունների համար սահմանվել է լաբորատոր խիստ մոնիթորինգի ռեժիմ:

«Հետագայում, նյութերի վերլուծությունից հետո, կազմվել է նախնական զեկույց, և մինչև հայտնաբերված խախտումների վերացումը և անհրաժեշտ հիմնավորող նյութերի տրամադրումը, որոշում է կայացվել ժամանակավորապես կասեցնել այդ ընկերությունների արտադրանքի հավաստագրումը», – հայտնել է «Ռոսսելխոզնադզոր»-ը:

Գործակալությունը ընդգծել է, որ գործակալությունը համագործակցում է հայկական կողմի հետ՝ Ռուսաստանի շուկա ուղարկվող ձկան և ձկնորսական արտադրանքի անվտանգությունն ապահովելու համար:

Բաց մի թողեք

1 min read

Ո՞ւր են անհետացել Էջմիածնի «Եկեղեցիների պուրակի» մանրակերտները․ ահազանգ. Լուսանկար

26/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պետությունը ցանկանում է տոտալ վերահսկողության տակ վերցնել քո հեռախոսը․ Արթուր Պապյան

26/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԻՀՊԿ-ն դեմ է արտահայտվել Հորմուզի նեղուցում նավերի չհամաձայնեցված երթուղիներով անցնելուն

25/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ խորհուրդը հավանություն է տվել ԵՄ-ի և ԱՄՆ-ի միջև առևտրային համաձայնագրին

26/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Համոզված եմ, որ նա պատվով կշարունակի մեր միասին սկսած գործը. Սիմոնյանը շնորհավորել է Ռուբինյանին

26/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում բախվել են բուժառուի տեղափոխող շտապօգնության մեքենա և «Toyota»․ Լուսանկար

26/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն դադարեցնում է փախստականների ընդունելությունը․ ինչ է պետք իմանալ

26/06/2026 infomitk@gmail.com