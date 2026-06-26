Ռուսաստանը սահմանափակել է ձկնամթերքի մատակարարումը բոլոր հայկական ձեռնարկություններից

Ռուսաստանը ընդլայնել է Հայաստանից ձկնամթերքի արտադրանքի ներմուծման սահմանափակումները՝ ժամանակավորապես կասեցնելով ևս երկու հայկական ընկերությունների հավաստագրումը մինչև նախկինում հայտնաբերված խախտումների վերացումը, ՏԱՍՍ-ին հայտնել են «Ռոսսելխոզնադզոր»-ից:
Սա նշանակում է, որ Հայաստանից ձկնամթերքի բոլոր ներմուծումները կասեցվել են: Գործակալությունը նշել է, որ համակարգային խախտումներից հետո «Ռոսսելխոզնադզոր»-ը նախկինում դիմել էր հայկական կողմին՝ ժամանակավորապես կասեցնելու բոլոր ձկնամթերքի հավաստագրումը, բացառությամբ ստուգմանը անմիջականորեն ներգրավված ընկերությունների՝ «ՄՖ Էքսպորտ» ՍՊԸ-ի և «Ինվեսթ Պլյուս» ՍՊԸ-ի: Այս ընկերությունների համար սահմանվել է լաբորատոր խիստ մոնիթորինգի ռեժիմ:
«Հետագայում, նյութերի վերլուծությունից հետո, կազմվել է նախնական զեկույց, և մինչև հայտնաբերված խախտումների վերացումը և անհրաժեշտ հիմնավորող նյութերի տրամադրումը, որոշում է կայացվել ժամանակավորապես կասեցնել այդ ընկերությունների արտադրանքի հավաստագրումը», – հայտնել է «Ռոսսելխոզնադզոր»-ը:
Գործակալությունը ընդգծել է, որ գործակալությունը համագործակցում է հայկական կողմի հետ՝ Ռուսաստանի շուկա ուղարկվող ձկան և ձկնորսական արտադրանքի անվտանգությունն ապահովելու համար:
Բաց մի թողեք
Ո՞ւր են անհետացել Էջմիածնի «Եկեղեցիների պուրակի» մանրակերտները․ ահազանգ. Լուսանկար
Պետությունը ցանկանում է տոտալ վերահսկողության տակ վերցնել քո հեռախոսը․ Արթուր Պապյան
ԻՀՊԿ-ն դեմ է արտահայտվել Հորմուզի նեղուցում նավերի չհամաձայնեցված երթուղիներով անցնելուն