ԵՄ առաքելությունը շարունակում է շուրջօրյա պարեկություն իրականացնել ՀՀ սահմանամերձ շրջաններում

Հայաստանում Եվրոպական միության դիտորդական առաքելությունը շարունակում է շուրջօրյա պարեկություն իրականացնել Հայաստանի սահմանամերձ շրջաններում:
Այս մասին ասված է ԵՄ դիտորդական առաքելության X-ի միկրոբլոգում։
«Հայաստանում Եվրոպական միության դիտորդական առաքելությունը մաղթում է ձեզ հիանալի հանգստյան օրեր: Մենք շարունակում ենք շուրջօրյա պարեկություն իրականացնել սահմանամերձ շրջաններում»,-ասված է գրառման մեջ:
Բաց մի թողեք
«Դալմա Գարդեն Մոլ»-ի մոտ բախվել են «Ford Fusion» ու «Ford Mustang», վիրավnր կա․ Լուսանկար
Կվերցնի՞ մանդատը, թե …
«Համաձայն չենք, որ օդորակիչի ներքո նստի, սուրճ խմի ու աշխատավարձ ստանա»