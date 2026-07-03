03/07/2026

EU – Armenia

ԵՄ առաքելությունը շարունակում է շուրջօրյա պարեկություն իրականացնել ՀՀ սահմանամերձ շրջաններում

infomitk@gmail.com 03/07/2026 1 min read

Հայաստանում Եվրոպական միության դիտորդական առաքելությունը շարունակում է շուրջօրյա պարեկություն իրականացնել Հայաստանի սահմանամերձ շրջաններում:

Այս մասին ասված է ԵՄ դիտորդական առաքելության X-ի միկրոբլոգում։

«Հայաստանում Եվրոպական միության դիտորդական առաքելությունը մաղթում է ձեզ հիանալի հանգստյան օրեր: Մենք շարունակում ենք շուրջօրյա պարեկություն իրականացնել սահմանամերձ շրջաններում»,-ասված է գրառման մեջ:

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

«Դալմա Գարդեն Մոլ»-ի մոտ բախվել են «Ford Fusion» ու «Ford Mustang», վիրավnր կա․ Լուսանկար

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կվերցնի՞ մանդատը, թե …

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Համաձայն չենք, որ օդորակիչի ներքո նստի, սուրճ խմի ու աշխատավարձ ստանա»

03/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ առաքելությունը շարունակում է շուրջօրյա պարեկություն իրականացնել ՀՀ սահմանամերձ շրջաններում

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանը և ԵՄ-ն կառուցողական քննարկում են անցկացրել մարդու իրավունքներին առնչվող հարցերի լայն շրջանակի շուրջ

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Չկա մի նահատակ, որ նահատակվել է Արցախում, բայց դա չի եղել հանուն Հայաստանի․ Քրիստինե Վարդանյան

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչո՞ւ դպրոցում այլևս «անբավարար» գնահատական չկա. ինչպե՞ս է գնահատվում աշակերտի առաջադիմությունը

03/07/2026 infomitk@gmail.com