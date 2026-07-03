ԵՄ առևտրային համաձայնագիրը քվոտաների շուրջ վեճ է առաջացնում Մերկոսուրի դաշինքի ներսում

Հարավային Ամերիկայի երկրները չեն կարողանում համաձայնության գալ, թե ինչպես բաժանել ԵՄ արտահանումը
Մերկոսուրի երկրները շարունակում են տարաձայնություններ ունենալ այն մասին, թե ինչպես բաժանել ցածր կամ զրոյական սակագներով արտահանումը ԵՄ՝ իրենց նոր կնքված առևտրային համաձայնագրի համաձայն։
Մայիսի 1-ից ժամանակավորապես ուժի մեջ մտած ԵՄ-Մերկոսուր առևտրային համաձայնագրի համաձայն՝ Արգենտինան, Բրազիլիան, Պարագվայը և Ուրուգվայը կարող են ԵՄ արտահանել գյուղատնտեսական արտադրանքի որոշակի քանակություններ՝ արտոնյալ սակագնային դրույքաչափերով։
Սակայն չորս երկրները դեռ պետք է համաձայնության գան, թե ինչպես բաժանել այդ քվոտաները և ներկայումս հիմնվում են «առաջինը եկավ, առաջինը սպասարկվեց» համակարգի վրա։
Հարցը գերիշխող էր Մերկոսուրի առաջնորդների գագաթնաժողովում, որն ավարտվեց երեքշաբթի օրը Պարագվայի Ասունսիոն քաղաքում։ Պարագվայի նախագահ Սանտյագո Պենյայի հյուրընկալությամբ հանդիպմանը ներկա էին Բրազիլիայի Լուիս Ինասիո Լուլա դա Սիլվան և Ուրուգվայի Յամանդու Օրսին, մինչդեռ Արգենտինայի նախագահ Խավիեր Միլեյը նկատելիորեն բացակայում էր։
Պենյան հանդես է գալիս որպես խորապես անհավասար պայմանավորվածության ամենաուժեղ քննադատը։ Պարագվայը, որը մինչև հուլիսը նախագահում էր դաշինքում, պնդել էր քվոտաները հավասարապես բաժանել չորս անդամների միջև, ինչը մերժվել էր նրա գործընկերների կողմից։
«Պարագվայը այդ համաձայնագրի իրականացումից հետո դառը համ է ստացել», – ասել է Պենյան։
Նա պնդել է, որ Պարագվայը անբարենպաստ վիճակում է գտնվում տնտեսական ծանրքաշային Բրազիլիայի և Արգենտինայի հետ մրցակցելիս և կոչ է արել ավելի արդարացի լուծման։
«Առանց արդարադատության չի կարող լինել Մերկոսուր, չի կարող լինել ինտեգրացիա, չի կարող լինել մեր միջև իսկական բարեկամություն», – ասել է Պենյան իր գործընկերներին՝ հավելելով, որ համաձայնագիրը Պարագվայի տնտեսական զարգացման բանալին է։
Քննարկումը բացահայտել է դաշինքի ներսում առկա տարաձայնությունները։
Համաձայնագրի առաջին ամիսներին Ուրուգվայը մեկ ամսից էլ պակաս ժամանակահատվածում օգտագործել է իր բրնձի քվոտայի ավելի քան 60%-ը, մինչդեռ Արգենտինան գործարքի առաջին երեք ամիսների ընթացքում վերցրել է մեղրի առկա քանակի 80%-ը։
Բրազիլիան, որը տարածաշրջանի գյուղատնտեսական սննդամթերքի գերհզոր արտադրողն է և տավարի մսի խոշոր արտահանող, ցանկանում է, որ քվոտաները բաշխվեն համաշխարհային առևտրում յուրաքանչյուր երկրի մասնաբաժնի համաձայն։ Արգենտինան և Ուրուգվայը կողմ են ԵՄ-ում իրենց պատմական միջին արտահանման վրա հիմնված բաշխմանը, ասել են բանակցություններին մասնակցող երկու անձինք։
Երեքշաբթի օրը դաշինքի նախագահությունը ստանձնած Ուրուգվայը այժմ կգլխավորի բանակցությունները մինչև տարեվերջ։
ԵՄ կողմից քվոտաների բաշխումը նույնպես վիճահարույց է դարձել, քանի որ գյուղատնտեսական սննդամթերքի արդյունաբերության խմբերը զգուշացնում են տեքստում առկա սողանցքի մասին, որը թույլ է տալիս Մերկոսուրի կառավարություններին միակողմանիորեն որոշել, թե որ ընկերությունները կարող են արտահանել դաշինք։
Բաց մի թողեք
ԵՄ նավաշինարանը շտապում է սպասարկել Պուտինի հեղուկացված բնական գազի նավատորմը՝ պատժամիջոցների հարվածից առաջ
ԵՄ-ն Հայաստանին առևտրային փրկարար օղակ է առաջարկում ռուսական սահմանափակումներից հետո
Բրյուսելը զգուշացնում է մայրաքաղաքներին՝ ձեռքերը հեռու մեր բյուջեից