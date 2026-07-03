03/07/2026

EU – Armenia

Լեհաստանը սահման է կառուցում Բելառուսի և ԵՄ-ի միջև

infomitk@gmail.com 03/07/2026 1 min read

Եվրոպան տասնամյակներ շարունակ ինտեգրել է շուկաները՝ մարդկանց տեղաշարժը դիտարկելով որպես մի բան, որը պետք է զսպել կամ դուրս մղել իր սահմաններից

Եվրամիությունը անընդհատ ընդլայնում է համագործակցությունը այսպես կոչված «անվտանգ երրորդ երկրների» հետ՝ միգրացիոն հոսքերը կառավարելու համար: Հարևան պետությունների հետ համաձայնագրերը, արտաքին վերադարձի կենտրոնների առաջարկները և միգրացիոն ընթացակարգերի արտասահմանյան փոխանցումը կենտրոնական դեր են խաղացել եվրոպական միգրացիոն օրակարգում:

Նպատակը պարզ է. բարելավել միգրացիայի կառավարման արդյունավետությունը և ավելացնել վերադարձի մակարդակը: Սակայն այս ռազմավարության հետևում թաքնված է հիմնարար հարց: Եթե հիմնարար իրավունքների խախտումներ տեղի են ունենում ԵՄ-ից դուրս գտնվող հաստատություններում, ո՞վ է պատասխանատու:

«Հաշվետվողականության մեխանիզմները համեմատաբար հստակ են, երբ միգրացիոն ընթացակարգերը տեղի են ունենում ԵՄ տարածքում: Ազգային իշխանությունները գործում են ներքին և եվրոպական օրենսդրության համաձայն և շարունակում են ենթարկվել դատական ​​​​վերանայման և ինստիտուցիոնալ վերահսկողության: Այնուամենայնիվ, երբ միգրացիայի հետ կապված գործառույթները փոխանցվում են երրորդ երկրներին, պատասխանատվությունը գնալով ավելի մասնատվում է ազգային կառավարությունների, ԵՄ հաստատությունների, միջազգային կազմակերպությունների և տեղական իշխանությունների միջև:

Արդյունքում առաջանում է հաշվետվողականության բաց: Հենց այն պահին, երբ վերահսկողությունը դառնում է ամենակարևորը, պատասխանատվությունը կարող է ավելի դժվար դառնալ նշանակելու և կիրառելու համար:

Այս քննարկումը արտացոլում է ավելի լայն հակասություն. Եվրոպան ակտիվորեն խթանել է ապրանքների, ծառայությունների և կապիտալի ազատ տեղաշարժը և տնտեսական ինտեգրումը դարձրել է եվրոպական բարգավաճման անկյունաքար: Սակայն նույն բացությունը չի կիրառվել մարդկանց նկատմամբ:

Եվրոպայի սահմաններին ժամանող շատ միգրանտներ չեն փախչում մեկ պատճառով: Զինված հակամարտությունները, քաղաքական անկայունությունը, շրջակա միջավայրի քայքայումը, կլիմայի փոփոխությունը և տնտեսական հնարավորությունների բացակայությունը հաճախ համընկնում են՝ առաջացնելով այսպես կոչված «խառը միգրացիա» երևույթը: Շատերում Որոշ դեպքերում այս դինամիկան ներկառուցված է երկարատև տնտեսական ասիմետրիաների և անհավասար զարգացման օրինաչափությունների մեջ։ Ընդունելով, որ միգրացիայի պատճառները բարդ և բազմակողմանի են, կասկածի տակ է դրվում պարզ և ուղղակի «լուծումները», ինչպիսին է արտաքինացումը։

Միգրացիան պարզապես սահմանային կառավարման հարց չէ. այն փոխկապակցված համաշխարհային տնտեսության մարդկային հետևանքն է։ Հաշվետվողականության բացը բյուրոկրատական ​​​​պատահականություն չէ. այն սահմանային կառավարման տրամաբանությունը հիմնարար սոցիալական և տնտեսական երևույթի վրա կիրառելու կանխատեսելի հետևանք է։

Սրանք պատահական չեն։ Խառը միգրացիան արտաքին ցնցում չէ, որը խաթարում է այլապես ինքնաբավ համակարգը. այն այն է, թե ինչպիսին է փոխկապակցվածությունը, երբ այն ներառում է մարդկանց, այլ ոչ թե ապրանքներ։ Սակայն հենց այստեղ է, որ տրամաբանությունը խափանվում է. Եվրոպան տասնամյակներ է անցկացրել շուկաները ինտեգրելու համար հաստատություններ, պայմանագրեր և իրավական շրջանակներ կառուցելու վրա, մինչդեռ մարդկանց տեղաշարժը դիտարկել է որպես մի բան, որը պետք է զտվի, զսպվի կամ դուրս մղվի իր սահմաններից։

Հարցը, հետևաբար, այն չէ, թե արդյոք միգրացիան և ինտեգրացիան կապված են՝ տնտեսապես միշտ էլ կապված են եղել, այլ այն, թե ինչու է մեկը ընդունվել որպես նախագիծ, իսկ մյուսը՝ դիմադրվել որպես խնդիր։ Եթե միգրացիան փոխկապակցված համաշխարհային տնտեսության բացահայտ դեմքն է, ապա ինչպե՞ս է այդ տնտեսությունը Այն, թե ինչպես է վերաբերվում դրա ներսում տեղափոխվող մարդկանց, կողմնակի խնդիր չէ՝ դա ինտեգրման փորձություն է։

Ինտեգրման նկատմամբ քաղաքական դիմադրության մի մասը բխում է նրանից, թե ինչպես է միգրացիան ներկայացվում հանրային քննարկումներում։ Եթե միգրացիան հիմնականում դիտարկվում է որպես սահմանային վերահսկողության հարց, որը պետք է դադարեցվի, ապա արտաքինացումը տրամաբանական լուծում է թվում։ Սակայն, եթե միգրացիան ընկալվում է որպես ավելի լայն տնտեսական, սոցիալական և շրջակա միջավայրի ուժերի հետևանք, իսկ սահմանները՝ որպես վայրեր, որտեղ այս ավելի խորը դինամիկան տեսանելի է դառնում, ապա հարցը այլևս միայն մարդկանց ժամանման մասին չէ, այլ այն մասին, թե ինչ է պատահում, երբ նրանք ժամանում են։ Դուք չեք կարող մտածել միգրացիայի մասին՝ առանց մտածելու նաև ինտեգրման մասին. դրանք նույն բանավեճի մասն են կազմում։

Կրթությունը մնում է ինտեգրման ամենաարդյունավետ գործիքներից մեկը։ Համալսարանները օգնում են ստեղծել հմտություններ, սոցիալական կապեր և երկարաժամկետ մասնակցություն հասարակությանը։ Աշխատանքը նույնքան կարևոր է, քանի որ աշխատանքը մնում է ամենաուժեղ ուղին, որի միջոցով անհատները նպաստում են իրենց համայնքներին, կառուցում սոցիալական կապեր և հասնում տնտեսական ներառման։

Սակայն այստեղ ի հայտ է գալիս հաշվետվողականության մեկ այլ բաց, որն այս անգամ տեղի է ունենում ազգային սահմանների ներսում: Եվրոպան կոչ է անում ինտեգրման, մինչդեռ հաճախ հազարավոր մարդկանց թողնում է անկանոն իրավիճակներում, ինչը խոչընդոտում է օրինական աշխատանքի հասանելիությանը: Առանց իրատեսական իրավական ուղիների և կարգավորման հնարավորությունների՝ շատ միգրանտներ մղվում են դեպի ոչ ֆորմալ աշխատաշուկաներ և շահագործում՝ հենց այն հետևանքները, որոնց դեմ պայքարում են միգրացիոն քաղաքականությունը։
Նախ, Իտալիայում ներկայումս մոտ 350,000 անօրինական միգրանտներ ապրում և աշխատում են հիմնականում գյուղատնտեսության, տնային խնամքի կամ շինարարության ոլորտներում, ինչը վկայում է նրանց իրավական կարգավիճակի պաշտպանությունից զրկելու մասին, մինչդեռ օգտվում են դրանից: Պատասխանատվությունը ոչ միայն աշխարհագրորեն է արտասահմանյանացվում, այլև խուսափվում է կառուցվածքային առումով։ Հետևաբար, արտաքին վերադարձի կենտրոնների շուրջ բանավեճը տարածվում է սահմանային կառավարումից շատ ավելի հեռու:
Այն ավելի լայն հարց է առաջացնում այն ​​​​մասին, թե ինչպիսի կառավարման մոդել է ցանկանում ընդունել Եվրոպան: Վարչական գործառույթները կարող են արտասահմանյանացվել. քաղաքական, իրավական և բարոյական պատասխանատվությունը չի կարող այդքան հեշտությամբ արտասահմանյանացվել։
Իրավական հաշվետվողականության բացը, միգրացիայի կառուցվածքային պատճառները և ինտեգրման քաղաքականության ձախողումները առանձին խնդիրներ չեն՝ դրանք արտացոլում են մեկ հիմքում ընկած ընտրություն: Հարցն այն է, թե արդյոք Եվրոպան պատրաստ է իր տնտեսական մոդելի բացությունը համապատասխանեցնել մարդկային ոլորտում համեմատելի նվիրվածության հետ։ Լուիջի Կապոանին տնտեսագետ, հետազոտող և միջազգային տնտեսագիտության դասախոս է Վենետիկի Կա’ Ֆոսկարի համալսարանում։
Նա Եվրոպական երիտասարդական մտածողության կենտրոնի (EYTT) հիմնադիրն ու նախագահն է, որը անկախ, ոչ առևտրային հարթակ է, որը կապում է երիտասարդ եվրոպացի հետազոտողներին և խթանում միջառարկայական նախագծերը։ Սիլվիա Ֆուսար Բասինին EYTT-ի վերլուծաբան է, որտեղ նա կենտրոնանում է միջազգային հարաբերությունների և մարդու իրավունքների վրա։
Poland Erects A Border Between Belarus And The EU

Բաց մի թողեք

1 min read

Փարիզն ու Բեռլինը ձգտում են ԵՄ արտաքին քաղաքականությունը՝ ինչ-որ կերպ դարձնել հիանալի

02/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Խառնաշփոթ». ԵՄ հանձնաժողովը մեղադրվում է արտաքին քաղաքականությունը խախտելու մեջ

01/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ընտրողները չեն հետաքրքրվում ԵՄ-ի համար տարածքային պատերազմներով, ասում է Մետսոլան

30/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ առաքելությունը շարունակում է շուրջօրյա պարեկություն իրականացնել ՀՀ սահմանամերձ շրջաններում

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանը և ԵՄ-ն կառուցողական քննարկում են անցկացրել մարդու իրավունքներին առնչվող հարցերի լայն շրջանակի շուրջ

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Չկա մի նահատակ, որ նահատակվել է Արցախում, բայց դա չի եղել հանուն Հայաստանի․ Քրիստինե Վարդանյան

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչո՞ւ դպրոցում այլևս «անբավարար» գնահատական չկա. ինչպե՞ս է գնահատվում աշակերտի առաջադիմությունը

03/07/2026 infomitk@gmail.com