Լեհաստանը սահման է կառուցում Բելառուսի և ԵՄ-ի միջև

Եվրոպան տասնամյակներ շարունակ ինտեգրել է շուկաները՝ մարդկանց տեղաշարժը դիտարկելով որպես մի բան, որը պետք է զսպել կամ դուրս մղել իր սահմաններից
Եվրամիությունը անընդհատ ընդլայնում է համագործակցությունը այսպես կոչված «անվտանգ երրորդ երկրների» հետ՝ միգրացիոն հոսքերը կառավարելու համար: Հարևան պետությունների հետ համաձայնագրերը, արտաքին վերադարձի կենտրոնների առաջարկները և միգրացիոն ընթացակարգերի արտասահմանյան փոխանցումը կենտրոնական դեր են խաղացել եվրոպական միգրացիոն օրակարգում:
Նպատակը պարզ է. բարելավել միգրացիայի կառավարման արդյունավետությունը և ավելացնել վերադարձի մակարդակը: Սակայն այս ռազմավարության հետևում թաքնված է հիմնարար հարց: Եթե հիմնարար իրավունքների խախտումներ տեղի են ունենում ԵՄ-ից դուրս գտնվող հաստատություններում, ո՞վ է պատասխանատու:
«Հաշվետվողականության մեխանիզմները համեմատաբար հստակ են, երբ միգրացիոն ընթացակարգերը տեղի են ունենում ԵՄ տարածքում: Ազգային իշխանությունները գործում են ներքին և եվրոպական օրենսդրության համաձայն և շարունակում են ենթարկվել դատական վերանայման և ինստիտուցիոնալ վերահսկողության: Այնուամենայնիվ, երբ միգրացիայի հետ կապված գործառույթները փոխանցվում են երրորդ երկրներին, պատասխանատվությունը գնալով ավելի մասնատվում է ազգային կառավարությունների, ԵՄ հաստատությունների, միջազգային կազմակերպությունների և տեղական իշխանությունների միջև:
Արդյունքում առաջանում է հաշվետվողականության բաց: Հենց այն պահին, երբ վերահսկողությունը դառնում է ամենակարևորը, պատասխանատվությունը կարող է ավելի դժվար դառնալ նշանակելու և կիրառելու համար:
Այս քննարկումը արտացոլում է ավելի լայն հակասություն. Եվրոպան ակտիվորեն խթանել է ապրանքների, ծառայությունների և կապիտալի ազատ տեղաշարժը և տնտեսական ինտեգրումը դարձրել է եվրոպական բարգավաճման անկյունաքար: Սակայն նույն բացությունը չի կիրառվել մարդկանց նկատմամբ:
Եվրոպայի սահմաններին ժամանող շատ միգրանտներ չեն փախչում մեկ պատճառով: Զինված հակամարտությունները, քաղաքական անկայունությունը, շրջակա միջավայրի քայքայումը, կլիմայի փոփոխությունը և տնտեսական հնարավորությունների բացակայությունը հաճախ համընկնում են՝ առաջացնելով այսպես կոչված «խառը միգրացիա» երևույթը: Շատերում Որոշ դեպքերում այս դինամիկան ներկառուցված է երկարատև տնտեսական ասիմետրիաների և անհավասար զարգացման օրինաչափությունների մեջ։ Ընդունելով, որ միգրացիայի պատճառները բարդ և բազմակողմանի են, կասկածի տակ է դրվում պարզ և ուղղակի «լուծումները», ինչպիսին է արտաքինացումը։
Միգրացիան պարզապես սահմանային կառավարման հարց չէ. այն փոխկապակցված համաշխարհային տնտեսության մարդկային հետևանքն է։ Հաշվետվողականության բացը բյուրոկրատական պատահականություն չէ. այն սահմանային կառավարման տրամաբանությունը հիմնարար սոցիալական և տնտեսական երևույթի վրա կիրառելու կանխատեսելի հետևանք է։
Սրանք պատահական չեն։ Խառը միգրացիան արտաքին ցնցում չէ, որը խաթարում է այլապես ինքնաբավ համակարգը. այն այն է, թե ինչպիսին է փոխկապակցվածությունը, երբ այն ներառում է մարդկանց, այլ ոչ թե ապրանքներ։ Սակայն հենց այստեղ է, որ տրամաբանությունը խափանվում է. Եվրոպան տասնամյակներ է անցկացրել շուկաները ինտեգրելու համար հաստատություններ, պայմանագրեր և իրավական շրջանակներ կառուցելու վրա, մինչդեռ մարդկանց տեղաշարժը դիտարկել է որպես մի բան, որը պետք է զտվի, զսպվի կամ դուրս մղվի իր սահմաններից։
Հարցը, հետևաբար, այն չէ, թե արդյոք միգրացիան և ինտեգրացիան կապված են՝ տնտեսապես միշտ էլ կապված են եղել, այլ այն, թե ինչու է մեկը ընդունվել որպես նախագիծ, իսկ մյուսը՝ դիմադրվել որպես խնդիր։ Եթե միգրացիան փոխկապակցված համաշխարհային տնտեսության բացահայտ դեմքն է, ապա ինչպե՞ս է այդ տնտեսությունը Այն, թե ինչպես է վերաբերվում դրա ներսում տեղափոխվող մարդկանց, կողմնակի խնդիր չէ՝ դա ինտեգրման փորձություն է։
Ինտեգրման նկատմամբ քաղաքական դիմադրության մի մասը բխում է նրանից, թե ինչպես է միգրացիան ներկայացվում հանրային քննարկումներում։ Եթե միգրացիան հիմնականում դիտարկվում է որպես սահմանային վերահսկողության հարց, որը պետք է դադարեցվի, ապա արտաքինացումը տրամաբանական լուծում է թվում։ Սակայն, եթե միգրացիան ընկալվում է որպես ավելի լայն տնտեսական, սոցիալական և շրջակա միջավայրի ուժերի հետևանք, իսկ սահմանները՝ որպես վայրեր, որտեղ այս ավելի խորը դինամիկան տեսանելի է դառնում, ապա հարցը այլևս միայն մարդկանց ժամանման մասին չէ, այլ այն մասին, թե ինչ է պատահում, երբ նրանք ժամանում են։ Դուք չեք կարող մտածել միգրացիայի մասին՝ առանց մտածելու նաև ինտեգրման մասին. դրանք նույն բանավեճի մասն են կազմում։
Կրթությունը մնում է ինտեգրման ամենաարդյունավետ գործիքներից մեկը։ Համալսարանները օգնում են ստեղծել հմտություններ, սոցիալական կապեր և երկարաժամկետ մասնակցություն հասարակությանը։ Աշխատանքը նույնքան կարևոր է, քանի որ աշխատանքը մնում է ամենաուժեղ ուղին, որի միջոցով անհատները նպաստում են իրենց համայնքներին, կառուցում սոցիալական կապեր և հասնում տնտեսական ներառման։
Բաց մի թողեք
Փարիզն ու Բեռլինը ձգտում են ԵՄ արտաքին քաղաքականությունը՝ ինչ-որ կերպ դարձնել հիանալի
«Խառնաշփոթ». ԵՄ հանձնաժողովը մեղադրվում է արտաքին քաղաքականությունը խախտելու մեջ
Ընտրողները չեն հետաքրքրվում ԵՄ-ի համար տարածքային պատերազմներով, ասում է Մետսոլան