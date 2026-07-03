Գեներալը պատրաստվում է վերցնել Մելոնիի ազգայնական թագը. Լուսանկար

«Մենք նման ենք «Կեղտոտ տասնյակին», – ասում է Ռոբերտո Վանաչին
Մինչ Ջորջիա Մելոնին մոտենում է Իտալիայի տասնամյակների ընթացքում ամենաերկարատև կառավարություններից մեկի ավարտին, նրա քաղաքական գերիշխանության ամենամեծ սպառնալիքը այլևս չի գալիս կենտրոնամետ ընդդիմությունից: Այն ի հայտ է գալիս ազգայնական աջից:
2027 թվականին սպասվող ընդհանուր ընտրությունների հետ մեկտեղ, Մելոնին իր վարչապետության մեծ մասն անցկացրել է ազգայնական կրակոտ մոլիից վերածվելով եվրոպական առաջատարի: Սակայն այդ հավասարակշռող գործողությունը հնարավորություն է ստեղծել քննադատների համար, ովքեր պնդում են, որ նա չափազանց շատ զիջումների է գնացել:
Մինչ Մելոնին փորձում է պաշտպանել իր հեղինակությունը, մեկ մարդ պնդում է, որ նա այլևս չի ներկայացնում Իտալիայի ազգայնական աջը: Գեներալ Ռոբերտո Վանաչին դարձել է քաղաքական ասպարեզում ամենաանզիջում ուժը՝ մեղադրելով Մելոնիին իշխանության եկած անզիջում օրակարգից հրաժարվելու մեջ:
Euractiv-ի հետ զրույցում Վանաչին իր շարժումը ներկայացրել է որպես ազգային ինքնիշխանության վերջին անզիջում պաշտպաններից մեկը: «Մենք միակն ենք, ովքեր դեռևս առանց վարանելու պաշտպանում են ինքնիշխանությունը»,
«Մենք նման ենք «Կեղտոտ տասնյակին», – ավելացրեց նա՝ հղում անելով 1967 թվականի ռազմական ֆիլմին, որը պատմում է գրեթե անհնարին առաքելության ուղարկված զինվորականների խմբի մասին։ «Մենք մարդիկ ենք, որոնք մերժվել են համակարգի կողմից, բայց հենց դրա շնորհիվ կարող ենք փոխել այն»։
Իր ռազմական կարիերայի ընթացքում Վաննաչին ծառայել է Իրաքում և Աֆղանստանում, որտեղ հրամանատարել է «Ֆոլգորե» պարաշյուտային բրիգադի էլիտար ստորաբաժանումները։ 2020 թվականին մարտական դիրքերից թոշակի անցնելուց հետո նա ծառայել է որպես պաշտպանության կցորդ Մոսկվայում Իտալիայի դեսպանատանը։
ԵՄ-ի նկատմամբ խիստ հակա, Ուկրաինային ռազմական աջակցության նկատմամբ սկեպտիկորեն տրամադրված և բացահայտ քննադատաբար վերաբերվելով այն բանին, ինչը նա անվանում է Եվրոպայի պահպանողական կուսակցությունների «կարգավորում», Վաննաչին խաղադրույք է կատարում, որ ընտրողները, որոնք մի ժամանակ Մելոնիին մղել էին կառավարության, այժմ կարծում են, որ նա դարձել է հաստատության մաս։
Վանաչին իրեն ներկայացնում է որպես Եվրոպայի վերջին մնացած «իսկական» աջակողմյան քաղաքական գործիչներից մեկը՝ հարձակվելով այն կուսակցությունների վրա, որոնք նա համարում է Եվրոպայի հիմնական պահպանողական կուսակցություններ, այդ թվում՝ Մելոնիին և Ֆրանսիական Ազգային միավորման նախագահ Ջորդան Բարդելային, որոնք, նրա խոսքով, դարձել են «ջրազրկված աջակողմյան»։
Նրա նորաստեղծ «Ազգային ապագա» շարժումը ներկայումս հարցումների արդյունքում 5%-ից բարձր է, առաջ անցնելով ծայրահեղ աջակողմյան պոպուլիստական «Լեգայից» և մոտենալով կենտրոնամետ «Ֆորցա Իտալիա»-ին։ Սա նրան ավելի ու ավելի անհարմար գլխացավանք է դարձնում Մելոնիի համար, քանի որ սկսվում է հաջորդ ընտրությունների հետհաշվարկը։
Իտալացի Եվրախորհրդարանի պատգամավորը ենթադրել է, որ վարչապետի ապագան, ի վերջո, կախված կլինի իր քաղաքական շարժումից։ «Մելոնին կարիք կունենա իրական փոփոխություններ ցանկացող իտալացիներին», – ասել է նա։ «Այսօր այդ տարածքը մենք ենք»։
Փետրվարից ի վեր Վանաչին նստած է «Գերմանական ազգերի Եվրոպա» (ESN) խորհրդարանական խմբի հետ, որը ներառում է Գերմանիայի «Այլընտրանք Գերմանիայի համար» կուսակցությունը։
Կարո՞ղ է Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջակողմյան կուսակցությունը պատճենել-տեղադրել Մելոնիի մեթոդը։ Քաղաքականություն
Կարո՞ղ է Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջակողմյան ուժերը պատճենել-փաստեցնել Մելոնիի մեթոդը։
Հարցին, թե արդյոք նա ընտրություններից հետո դաշինք կկազմի Մելոնիի հետ, Վաննաչին պատասխանեց, որ ինքը «երբեք չի խոսել պայմանագրերի մասին»։
«Ես միշտ ասել եմ, որ Futuro Nazionale-ն կենտրոնամետ աջակողմյանների բնական զրուցակիցն է», – ասաց նա։ «Բայց մենք մեկ միլիմետր անգամ չենք հեռանա մեր սկզբունքներից Իտալիայում և Եվրոպայում»։
Վաննաչիի խոսքով՝ Մելոնիի կառավարությունը չի կարողացել կատարել իր հիմնական խոստումները՝ մատնանշելով սահմանադրական և դատական կարևոր բարեփոխումներ իրականացնելու իր ձախողումը։
Նրա քննադատությունը տարածվեց նաև նրա նախկին կուսակցության՝ «Լեգայի» վրա։ Հարցին, թե արդյոք փոխվարչապետ Մատեո Սալվինիի քաղաքական ցիկլը մոտենում է ավարտին, Վաննաչին հրաժարվեց ուղղակիորեն մեկնաբանել։ «Ես չեմ սիրում մեկնաբանել այն կուսակցությունների ներքին գործերը, որոնց այլևս չեմ պատկանում», – ասաց նա։ «Ես նրանց հաջողություն եմ մաղթում, բայց թվերը այլ պատմություն են պատմում»։
Վանաչին նաև քննադատեց իր նախկին քաղաքական հակառակորդներին «Հայրենասերներ» խմբում, այդ թվում՝ Բարդելային։
«Ֆրանսիայում RN-ի կողմից առաջ մղված նորմալացման գործընթացը չի աշխատի», – ասաց նա։ «Ես դեռ հույս ունեմ, որ նրանք կհաղթեն Ֆրանսիայի հաջորդ ընտրություններում, բայց ես կասկածներ ունեմ։ Աջակողմյան ուժերը պետք է հավատարիմ մնան իրենց ինքնությանը, այլ ոչ թե նոսրացնեն իրենց»։
Վանաչին Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի Եվրոպական հանձնաժողովը որակեց որպես ձախողված։ «Եվրոպան պակաս կայուն է, պակաս հարուստ և պակաս արդյունավետ, քան նախկինում», – ասաց նա՝ մեղադրելով «Կանաչ գործարքին» էներգիայի բարձր գների և արդյունաբերական մրցունակության թուլացման համար։
ԵՄ-ի կողմից Ուկրաինայի նկատմամբ որդեգրած մոտեցման վերաբերյալ Վանաչին պնդեց, որ «իրական պարտվողը Եվրոպան է»։
«Չորս տարի շարունակ Եվրոպան հետևել է ճիշտ նույն ռազմավարությանը», – ասաց նա։ «Արդյունքները բոլորի համար տեսանելի են»։
Նա պնդեց, որ ԵՄ-ն ավելի կախված է դարձել Միացյալ Նահանգներից, վճարում է էներգիայի ավելի բարձր գներ և ծախսում է «80-90 միլիարդ եվրո»՝ աջակցելով Ուկրաինային՝ առողջապահության, աշխատատեղերի և ներքին անվտանգության մեջ ներդրումներ կատարելու փոխարեն։
Միգրացիան մնում է նրա քաղաքական ծրագրի հիմքում։ Վաննաչին ամբողջությամբ ընդունել է «վերամիգրացիայի» հայեցակարգը՝ այն ներկայացնելով որպես ավելին, քան պարզապես միգրանտների վերադարձի քաղաքականություն։ «Միգրացիան միայն վերադարձի մասին չէ», – ասաց նա։ «Այն վերաբերում է բնիկ ժողովուրդների իրավունքին՝ պաշտպանելու իրենց քաղաքակրթությունն ու մշակույթը արտաքին խմբերից»։
«Մենք ուզում ենք, որ իտալացիները ապրեն Իտալիայում, ինչպես որ ուզում ենք, որ յուրաքանչյուր երկիր մնա իր բնիկ ժողովրդի հայրենիքը», – ասաց նա։
Բաց մի թողեք
Իտալացի արքայադուստրը, որը կարող է դառնալ Ֆրանսիայի հաջորդ առաջին տիկինը. Լուսանկարներ
Հարցում. Եվրոպացիները կասկածում են, որ կարող են միայնակ պաշտպանվել
Հարցում. Եվրոպացիները երկատված են Ամերիկայի և Չինաստանի միջև