Ինչո՞ւ դպրոցում այլևս «անբավարար» գնահատական չկա. ինչպե՞ս է գնահատվում աշակերտի առաջադիմությունը

ՀՀ-ում հանրակրթության պետական չափորոշիչը սահմանում է սովորողների ուսումնառության արդյունքների գնահատման սկզբունքները՝ գնահատման տեսակները, կիրառվող սանդղակը և այն դասարանները, որոնցում գործում է միավորային գնահատումը։
Սակայն շատ ծնողներ չգիտեն, որ 10-միավորանոց սանդղակում անբավարար գնահատականներ չկան, իսկ առաջին դասարաններում միավորային գնահատում ընդհանրապես չի իրականացվում։
Ինչպես տեղեկացնում է Iravaban.net-ը, հանրակրթության պետական չափորոշիչը (հաստատված ՀՀ կառավարության 2010 թվականի ապրիլի 8-ի N 439-Ն որոշմամբ, 2026 թվականի մայիսի 21-ի N 699-Ն որոշմամբ շարադրված նոր խմբագրությամբ) սահմանում է գնահատման տեսակները, 10-միավորանոց սանդղակը և միավորային գնահատման կիրառման կարգը։
Գնահատման տեսակները
Չափորոշչի 49-50-րդ կետերի համաձայն՝ հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում կիրառվում են գնահատման երեք տեսակ՝ հայտորոշիչ (իրականացվում է գնահատման յուրաքանչյուր փուլի սկզբում), ձևավորող (փուլի ընթացքում) և ամփոփիչ (փուլի ավարտին)։
Ինչո՞ւ «անբավարար» չկա
Չափորոշչի 51-րդ կետի համաձայն՝ քանակական (միավորային) գնահատման համար կիրառվում է 10-միավորային սանդղակ, որտեղ յուրաքանչյուր նիշ արտահայտում է սովորողի հաջողության որևէ մակարդակ և արձանագրում է սովորողի որոշակի և չափելի ձեռքբերումները։ Ընդ որում, չափորոշիչը հստակ սահմանում է, որ 10-միավորանոց սանդղակում անբավարար գնահատականներ չկան։ Ուսումնական հաստատությունները կարող են կիրառել գնահատման այլ համակարգ, որը, սակայն, համապատասխանեցվում է 10-միավորային սանդղակին (52-րդ կետ)։
Ո՞ր դասարանից է սկսվում միավորային գնահատումը
Չափորոշչի 55-56-րդ կետերի համաձայն՝ 1-4-րդ դասարաններում և 5-րդ դասարանի առաջին կիսամյակում միավորային գնահատում չի իրականացվում. սովորողի ամփոփիչ գնահատումն այս ընթացքում իրականացվում է բնութագրման միջոցով, և յուրաքանչյուր առարկայից կազմվում է սովորողի առաջադիմության բնութագիր։ Միավորային գնահատումը կիրառվում է սկսած 5-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակից։
Ո՞ր առարկաներից միավորային գնահատում չկա
Չափորոշչի 55-րդ կետի համաձայն՝ բացի 1-4-րդ դասարաններից, միավորային գնահատում չի իրականացվում նաև «Ֆիզիկական կրթություն և առողջ, անվտանգ կենսագործունեություն» ու «Արվեստ և արհեստ» բնագավառների առարկաներից 5-12-րդ դասարաններում։ Այս առարկաներից ևս ամփոփիչ գնահատումն իրականացվում է բնութագրման միջոցով։
Ինչպե՞ս են ձևավորվում կիսամյակային և տարեկան գնահատականները
Չափորոշչի 57-րդ կետի համաձայն՝ սովորողների ամփոփիչ գնահատականների հիման վրա ձևավորվում են կիսամյակային, իսկ կիսամյակային գնահատականների հիման վրա՝ տարեկան գնահատականները՝ կրթության պետական կառավարման լիազոր մարմնի սահմանած կարգով։ Չափորոշչային պահանջների ապահովումը ստուգելու նպատակով լիազոր մարմինը կարող է դպրոցներում կազմակերպել նաև արտաքին գնահատում (54-րդ կետ)։
Հաճախ տրվող հարցեր
Ճի՞շտ է, որ դպրոցում «անբավարար» գնահատական չկա։
Այո։ 51-րդ կետի համաձայն՝ 10-միավորանոց սանդղակում անբավարար գնահատականներ չկան։
Ո՞ր դասարանից են երեխային միավորով գնահատում։
56-րդ կետի համաձայն՝ միավորային գնահատումը կիրառվում է սկսած 5-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակից։ Մինչ այդ (1-4-րդ դասարաններ և 5-րդ դասարանի առաջին կիսամյակ) գնահատումը կատարվում է բնութագրմամբ։
Ֆիզկուլտուրայից և արվեստից միավոր դրվու՞մ է։
Ոչ։ 55-րդ կետի համաձայն՝ «Ֆիզիկական կրթություն և առողջ, անվտանգ կենսագործունեություն» և «Արվեստ և արհեստ» բնագավառների առարկաներից 5-12-րդ դասարաններում միավորային գնահատում չի իրականացվում, կիրառվում է բնութագրում։
Ի՞նչ է նշանակում «բնութագրում»։
Չափորոշչի համաձայն՝ միավորի փոխարեն սովորողի ամփոփիչ գնահատումն իրականացվում է առաջադիմության բնութագրի միջոցով՝ յուրաքանչյուր առարկայից (55-րդ կետ)։
Քանի՞ տեսակի գնահատում կա։
49-50-րդ կետերի համաձայն՝ երեք՝ հայտորոշիչ (փուլի սկզբում), ձևավորող (ընթացքում) և ամփոփիչ (ավարտին)։
Ամփոփելով՝ պետք է նշել, որ դպրոցում գնահատումն իրականացվում է 10-միավորանոց սանդղակով, որտեղ անբավարար գնահատականներ չկան, միավորային գնահատումը սկսվում է 5-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակից (մինչ այդ՝ բնութագրում), իսկ ֆիզկուլտուրայից և արվեստից 5-12-րդ դասարաններում միավոր չի դրվում. այս մոտեցումը միտված է սովորողի ձեռքբերումների չափելի արձանագրմանը
Բաց մի թողեք
Նիկոլը նոր բառ է ստեղծել․ պաշտպանվենք նիկոլայնացումից հայերենով
Ադրբեջանի բուհերը հայկականներից վարկանիշով բա՞րձր են․ ահազանգ
Հունաստանում ՀՀ արտակարգ և լիազոր դեսպան Տիգրան Մկրտչյանը հյուրընկալվել էր Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարանում. Լուսանկարներ