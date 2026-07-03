03/07/2026

EU – Armenia

Չկա մի նահատակ, որ նահատակվել է Արցախում, բայց դա չի եղել հանուն Հայաստանի․ Քրիստինե Վարդանյան

infomitk@gmail.com 03/07/2026 1 min read

«Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը գրում է․

«Եթե Հայաստանը հիմա կա այս սահմաններով, այսպիսի բնակչության համամասնությամբ դա Արցախյան շարժման արդյունք է։ Մենք սխալվել ենք մեր անվտանգության հարցը լոկալիզացնելով ու խոսույթ ստեղծելով, որ զրկանքներ ենք կրում Արցախի համար։ Դա եղել է Հայաստանի համար։

Չկա մի նահատակ, որ նահատակվել է Արցախում, բայց դա չի եղել հանուն Հայաստանի։ Ու հենց այս կոնտեքստում պարզ է դառնում, որ բոլորիս անվտանգության հարցը լուծելու համար ամենածանր գինը վճարել են արցախցիները՝ կրելով պատերազմների առաջին և ամենաուղիղ հարվածները»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ի՞նչ սկզբունքներով և ձևաչափով է Հայաստանը հարաբերվելու Կենտրոնական Ասիայի հետ

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հռետորը կարող է կրքոտ լինել, երկրի ղեկավարը՝ ոչ

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

IMEI գրանցումը ժողովրդավարական ազատությունների տեսանկյունից ունի մի շարք լրջագույն ռիսկեր

03/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ առաքելությունը շարունակում է շուրջօրյա պարեկություն իրականացնել ՀՀ սահմանամերձ շրջաններում

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանը և ԵՄ-ն կառուցողական քննարկում են անցկացրել մարդու իրավունքներին առնչվող հարցերի լայն շրջանակի շուրջ

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Չկա մի նահատակ, որ նահատակվել է Արցախում, բայց դա չի եղել հանուն Հայաստանի․ Քրիստինե Վարդանյան

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչո՞ւ դպրոցում այլևս «անբավարար» գնահատական չկա. ինչպե՞ս է գնահատվում աշակերտի առաջադիմությունը

03/07/2026 infomitk@gmail.com