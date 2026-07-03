Չկա մի նահատակ, որ նահատակվել է Արցախում, բայց դա չի եղել հանուն Հայաստանի․ Քրիստինե Վարդանյան

«Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը գրում է․
«Եթե Հայաստանը հիմա կա այս սահմաններով, այսպիսի բնակչության համամասնությամբ դա Արցախյան շարժման արդյունք է։ Մենք սխալվել ենք մեր անվտանգության հարցը լոկալիզացնելով ու խոսույթ ստեղծելով, որ զրկանքներ ենք կրում Արցախի համար։ Դա եղել է Հայաստանի համար։
Չկա մի նահատակ, որ նահատակվել է Արցախում, բայց դա չի եղել հանուն Հայաստանի։ Ու հենց այս կոնտեքստում պարզ է դառնում, որ բոլորիս անվտանգության հարցը լուծելու համար ամենածանր գինը վճարել են արցախցիները՝ կրելով պատերազմների առաջին և ամենաուղիղ հարվածները»։
Բաց մի թողեք
Ի՞նչ սկզբունքներով և ձևաչափով է Հայաստանը հարաբերվելու Կենտրոնական Ասիայի հետ
Հռետորը կարող է կրքոտ լինել, երկրի ղեկավարը՝ ոչ
IMEI գրանցումը ժողովրդավարական ազատությունների տեսանկյունից ունի մի շարք լրջագույն ռիսկեր