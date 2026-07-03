03/07/2026

EU – Armenia

Սևանի գերեզմանատանը մեքենայում երիտասարդ տղայի դի է հայտնաբերվել․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 03/07/2026 1 min read

Հուլիսի 3-ին՝ ժամը 16:30-ի սահմաններում, ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Սևանի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Սևան քաղաքի հոգեկան առողջության կենտրոնի հարևանությամբ գտնվող գերեզմաններում ավտոմեքենա կա կայանված, որում էլ՝ դի։

Գերեզմանների տարածքում հայտնաբերվել է «Ֆորդ» մակնիշի ավտոմեքենա, որի վարորդի կողքի նստատեղին հայտնաբերվել է երիտասարդ տղայի մարմին։

Դեպքի փաստով Սևանի քննչական բաժնում «սպանություն» (հանկարծամահություն) հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզում են ավտոմեքենայի սեփականատիրոջ և մահացածի ինքնությունը։ Դատաբժշկի նախնական եզրակացության համաձայն՝ արտաքին զննությամբ դիակի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։

Դեպքի վայրում հավաքված մի քանի քաղաքացիներ նշել են, որ մահացածը Կոտայքի մարզի բնակիչ է, որն այցելել է իր հարազատի գերեզմանին, իսկ հետո նրան հայտնաբերել են ավտոմեքենայում մահացած։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆրանսիայի հարավում մոլեգնող անտառային հրդեհները հանգեցրել են 3000 մարդու տարհանման

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Տղամարդկանց կողմից զուգընկերներին թմրանյութեր մատակարարելու և բռնաբարելու գործով ձերբակալվել է 8 մարդ

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գրեթե 1.2 միլիոն մարդ դիմել է Իսպանիայի միգրանտների կարգավորման ծրագրին

03/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ առաքելությունը շարունակում է շուրջօրյա պարեկություն իրականացնել ՀՀ սահմանամերձ շրջաններում

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանը և ԵՄ-ն կառուցողական քննարկում են անցկացրել մարդու իրավունքներին առնչվող հարցերի լայն շրջանակի շուրջ

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Չկա մի նահատակ, որ նահատակվել է Արցախում, բայց դա չի եղել հանուն Հայաստանի․ Քրիստինե Վարդանյան

03/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչո՞ւ դպրոցում այլևս «անբավարար» գնահատական չկա. ինչպե՞ս է գնահատվում աշակերտի առաջադիմությունը

03/07/2026 infomitk@gmail.com