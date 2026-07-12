Ինչու է Նիկոլ Փաշինյանն ինձ դատի տվել

«Լուսավոր Հայաստան» կուսակցության նախագահ, ՀՀ հատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպան Էդմոն Մարուքյանը թելեգրամյում բացատրել է, թե ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքացիական հայց ներկայացրել իր դեմ՝ իր քաղաքական հայտարարություններից մեկի հիմքով։
«Այս տեսանյութում ներկայացնում եմ, թե ինչի մասին է հայցը, ինչու եմ այն համարում քաղաքական խոսքի սահմանափակման փորձ, ինչ սկզբունքներ են գործում ժողովրդավարական երկրներում քաղաքական գործիչների փոխադարձ քննադատության հարցում, և ինչու այս դատական գործընթացը կարող է կարևոր նախադեպ դառնալ Հայաստանի քաղաքական կյանքի համար»,- գրում է նա:
Տեսանյութում նա նաև անդրադառնում է նաև ընտրություններից հետո հրապարակված տվյալներին, Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արձանագրություններին և այն հարցերին, որոնք, իր համոզմամբ, պետք է քննության առարկա դառնան դատարանում։
Բաց մի թողեք
Բոլոր բռնապետների ձգտումները նույնն են …
ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարն ինչո՞ւ չէր կարող աջակցել Փաշինյանին
Վարչական ռեսուրսի չարաշահում եղել է, իշխանության կողմից ատելության խոսք տարածվել է. ՍԴ-ն է արձանագրել. Տեսանյութ