12/07/2026

EU – Armenia

Ինչու է Նիկոլ Փաշինյանն ինձ դատի տվել

infomitk@gmail.com 12/07/2026 1 min read

«Լուսավոր Հայաստան» կուսակցության նախագահ, ՀՀ հատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպան Էդմոն Մարուքյանը թելեգրամյում բացատրել է, թե ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքացիական հայց ներկայացրել իր դեմ՝ իր քաղաքական հայտարարություններից մեկի հիմքով։

«Այս տեսանյութում ներկայացնում եմ, թե ինչի մասին է հայցը, ինչու եմ այն համարում քաղաքական խոսքի սահմանափակման փորձ, ինչ սկզբունքներ են գործում ժողովրդավարական երկրներում քաղաքական գործիչների փոխադարձ քննադատության հարցում, և ինչու այս դատական գործընթացը կարող է կարևոր նախադեպ դառնալ Հայաստանի քաղաքական կյանքի համար»,- գրում է նա:

Տեսանյութում նա նաև անդրադառնում է նաև ընտրություններից հետո հրապարակված տվյալներին, Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արձանագրություններին և այն հարցերին, որոնք, իր համոզմամբ, պետք է քննության առարկա դառնան դատարանում։

Բաց մի թողեք

1 min read

Բոլոր բռնապետների ձգտումները նույնն են …

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարն ինչո՞ւ չէր կարող աջակցել Փաշինյանին

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վարչական ռեսուրսի չարաշահում եղել է, իշխանության կողմից ատելության խոսք տարածվել է. ՍԴ-ն է արձանագրել. Տեսանյութ

12/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Երևանում հնչել են կրակոցներ․ վիրավորներ կան. Լուսանկար

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինայի վարչապետը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել. Լուսանկար

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը ծայրահեղ որոշում է կայացրել․ ԱՄՆ ՊՆ

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վենսին կարող են մեղադրել ԱՄՆ-Իրան հուշագրի խափանման համար

12/07/2026 infomitk@gmail.com