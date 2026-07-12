12/07/2026

EU – Armenia

Վենսին կարող են մեղադրել ԱՄՆ-Իրան հուշագրի խափանման համար

infomitk@gmail.com 12/07/2026 1 min read

ԱՄՆ-Իրան փոխըմբռնման հուշագրի հնարավոր ձախողման պատասխանատվությունը կարող է ընկնել ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դեյ Վենսի վրա, որը համաձայնագրի շուրջ ամերիկացի գլխավոր բանակցողն է, հաղորդում է Politico-ն՝ հղում անելով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի նախկին պաշտոնյային։

«Նա (Վենսը – խմբ.) ամենաշատն է ռիսկի դիմում կորցնելու… Այս փոխըմբռնման հուշագիրը, հավանաբար, ձախողվելու է, և դրա պատասխանատվությունը կրում է նա», – նախկին պաշտոնյայի խոսքերն է մեջբերում հրատարակությունը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ուկրաինայի վարչապետը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել. Լուսանկար

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը ծայրահեղ որոշում է կայացրել․ ԱՄՆ ՊՆ

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն նոր հարվածներ է հասցրել Իրանին

12/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Երևանում հնչել են կրակոցներ․ վիրավորներ կան. Լուսանկար

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինայի վարչապետը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել. Լուսանկար

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը ծայրահեղ որոշում է կայացրել․ ԱՄՆ ՊՆ

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վենսին կարող են մեղադրել ԱՄՆ-Իրան հուշագրի խափանման համար

12/07/2026 infomitk@gmail.com