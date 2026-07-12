12/07/2026

EU – Armenia

ԱՄՆ-ն նոր հարվածներ է հասցրել Իրանին

infomitk@gmail.com 12/07/2026 1 min read

ԱՄՆ-ի զինված ուժերը մի քանի հարվածներ են հասցրել Հորմուզի նեղուցի մոտ գտնվող ԻՀՊԿ հրթիռային և հակաօդային պաշտպանության համակարգերի և նավակների դեմ, իր ֆեյսբուքյան էջում հայտնել է Axios-ի լրագրող Բարաք Ռավիդը՝ հղում անելով անանուն պաշտոնյայի։

Միևնույն ժամանակ, իրանական Mehr լրատվական գործակալությունը հաղորդել է Հորմոզգան նահանգի Հեշմ քաղաքի մոտակայքում տեղի ունեցած պայթյունների մասին։ Հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ պայթյունները կարող են կապված լինել «Պարսից ծոցում և Հորմուզի նեղուցում տեղի ունեցած բախումների և կրակի փոխանակումների հետ»։

Ըստ Fars լրատվական գործակալության՝ պայթյուններ են լսվել նաև Բանդար Աբբաս նավահանգստային քաղաքի արևելյան մասում։ «Պայթյունների բնույթը դեռևս չի որոշվել, և լրացուցիչ տեղեկություններ կհրապարակվեն ավելի ուշ», – նշվում է հաղորդագրության մեջ։

ԻՀՊԿ-ն նախկինում հայտարարել էր Հորմուզի նեղուցի լիակատար փակման մասին մինչև տարածաշրջանում ԱՄՆ միջամտության դադարեցումը։ ԻՀՊԿ-ն հայտարարել է, որ միջադեպը տեղի է ունեցել չարտոնված երթուղով երթևեկող նավերի հետ կապված միջադեպի պատճառով, որոնցից մեկը հարձակման է ենթարկվել և կանգնեցվել։

Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ այս հասցեով՝ : https://hraparak.am/am/post/3e247f99a4df1fd6bbf290b625ca06b1

© 2008 – 2026 «Հրապարակ օրաթերթ»

Բաց մի թողեք

1 min read

Ուկրաինայի վարչապետը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել. Լուսանկար

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը ծայրահեղ որոշում է կայացրել․ ԱՄՆ ՊՆ

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վենսին կարող են մեղադրել ԱՄՆ-Իրան հուշագրի խափանման համար

12/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Երևանում հնչել են կրակոցներ․ վիրավորներ կան. Լուսանկար

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինայի վարչապետը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել. Լուսանկար

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը ծայրահեղ որոշում է կայացրել․ ԱՄՆ ՊՆ

12/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վենսին կարող են մեղադրել ԱՄՆ-Իրան հուշագրի խափանման համար

12/07/2026 infomitk@gmail.com