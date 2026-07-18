18/07/2026

EU – Armenia

ԱՄՆ-ում կոչ են արել թույլատրել կործանիչների վաճառքն Ադրբեջանին

infomitk@gmail.com 18/07/2026 1 min read

Henry Public Relations-ի գործադիր տնօրեն, RedPresswire-ի համահիմնադիր, Newsmax TV-ի քաղաքական մեկնաբան և ԱՄՆ կոնգրեսական Էյբ Համադեյի արտաքին քաղաքականության հարցերով խորհրդականը Բրայան Է. Լեյբը կոչ է արել չեղյալ հայտարարել 907-րդ փոփոխությունը և ամերիկյան կործանիչներ վաճառել Ադրբեջանին։

«1992 թվականի «Ազատության աջակցության մասին» օրենքի 907-րդ հոդվածը պետք է չեղյալ հայտարարվի և ամերիկյան կործանիչներ վաճառվեն մեր վստահելի և ապացուցված դաշնակից Ադրբեջանին», – գրել է նա՝ ի պատասխան JF-17C, Su-25ML և L-39 ինքնաթիռների մարտական ​​​​ուսումնական թռիչքների մասին ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ով էր ներկայացնում Վրաստանը ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Տամբովի մարզում անօդաչու թռչող սարքի հարձակման հետևանքով կյանքից հեռացել է Wildberries-ի յոթ աշխատակից. Լուսանկար

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ամերիկան ​​կրկին կարդացած դարձրեք». Վենետիկի ցուցարարները ԱՄՆ դեսպանին դիմավորեցին բողոքի ցուցանակներով

18/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆրանսիայի դեսպանատանն անցկացված միջոցառման հյուրերից մի քանիսը հայտնվել են հիվանդանոցում. Լուսանկար

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ով էր ներկայացնում Վրաստանը ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մունդիալ – 2026. ՖԻՖԱ‑ն բացառել է ԱԱ-2026-ի եզրափակչի հետաձգումը անտառային հրդեհների ֆոնին. Լուսանկար

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը բարձր է գնահատել Լիոնել Մեսսիի, Քրիշտիանու Ռոնալդուի և Հարի Քեյնի խաղը

18/07/2026 infomitk@gmail.com