Henry Public Relations-ի գործադիր տնօրեն, RedPresswire-ի համահիմնադիր, Newsmax TV-ի քաղաքական մեկնաբան և ԱՄՆ կոնգրեսական Էյբ Համադեյի արտաքին քաղաքականության հարցերով խորհրդականը Բրայան Է. Լեյբը կոչ է արել չեղյալ հայտարարել 907-րդ փոփոխությունը և ամերիկյան կործանիչներ վաճառել Ադրբեջանին։
«1992 թվականի «Ազատության աջակցության մասին» օրենքի 907-րդ հոդվածը պետք է չեղյալ հայտարարվի և ամերիկյան կործանիչներ վաճառվեն մեր վստահելի և ապացուցված դաշնակից Ադրբեջանին», – գրել է նա՝ ի պատասխան JF-17C, Su-25ML և L-39 ինքնաթիռների մարտական ուսումնական թռիչքների մասին ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների։
Բաց մի թողեք
Ով էր ներկայացնում Վրաստանը ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում
Տամբովի մարզում անօդաչու թռչող սարքի հարձակման հետևանքով կյանքից հեռացել է Wildberries-ի յոթ աշխատակից. Լուսանկար
«Ամերիկան կրկին կարդացած դարձրեք». Վենետիկի ցուցարարները ԱՄՆ դեսպանին դիմավորեցին բողոքի ցուցանակներով