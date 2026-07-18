«Արթիկ» ՔԿՀ պետի լիազորությունները կասեցվել են․ Լուսանկար

Մեր տեղեկություններով, 1 ամսով կասեցվել են «Արթիկ» ՔԿՀ պետ Արտակ Ղազարյանի լիազորությունները, եւ կրկին ստուգումներ են սկսվել, երբ ընդամենը վերջերս էին արել եւ խախտումներ չէին հայտնաբերել:
Հրապարակ թերթը գրել է․ Մեր աղբյուրն ասում է, որ վերեւից «վիզ են դրել» «կեղտ» գտնել նրա վրա ու ազատել։ Քրեակատարողական ծառայության 35-ամյա պետ Ծովինար Թադեւոսյանը, որն այդ պաշտոնին նշանակվել է միայն այն արժանիքի համար, որ Սրբուհի Գալյանի մտերիմն է, չի հանդուրժում փորձառու կադրերին, հատկապես՝ նրանց, որոնք հակադրվում են իրեն, առարկում իր հրամաններին, ինչը եղել է Ղազարյանի դեպքում։ Նրան այդ հարցում աջակցում է տեղակալ Սահակ Գրիգորյանը։
Նախ «Արթիկ»-ի ռեժիմի պետ Արթուր Դանիելյանին են ազատել, ստիպել, որ պետի դեմ «ցուցմունք» տա, նա հրաժարվել է ու կորցրել աշխատանքը: Հիմա կենտրոնացել են պետի վրա։
Հիշեցնենք, որ Ղազարյանը մոտ մեկ տարի առաջ է նշանակվել այդ պաշտոնին, այն բանից հետո, երբ բերդում կալանավորներն անհնազանդության գործողություններ էին արել, ազատել էին ղեկավար կազմին եւ փորձառու կադր համարվող Ղազարյանին, որ մինչ այդ «Սեւան» ՔԿՀ պետն էր, տեղափոխել էին «Արթիկ»` կարգուկանոն հաստատելու։
Մեր աղբյուրի պատմելով՝ արշալույսները խաղաղ չեն նաեւ «Գորիս» ՔԿՀ-ում։ Այստեղ էլ օրերս երկու հերթափոխի աշխատակիցներ միասին ազատման դիմումներ են գրել՝ հոգնելով ստեղծված վիճակից, երբ ամեն անկապ պատճառով ստուգումներ են անում։
Բաց մի թողեք
Ֆին.Նախարարի մասով դատարանի պարտադրանքով հարուցված վարույթը շուրջ 7 ամիս է՝ տեղից չի շարժվում
Միլիարդների հարկ վճարող հանքարդյունաբերողները միլիոններ են նվիրաբերել Աննա Հակոբյանի հիմնադրամին
Այլ համայնքներում էլ ենք բնակարաններ նվիրելու