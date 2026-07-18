Ֆրանսիայի դեսպանատանն անցկացված միջոցառման հյուրերից մի քանիսը հայտնվել են հիվանդանոցում. Լուսանկար

Հուլիսի 14-ին դեսպանատանը նշվում էր Ֆրանսիայի ազգային տոնը, որին հրավիրված էին մեծ թվով հյուրեր, այդ թվում՝ քաղաքական, հանրային գործիչներ, դեսպաններ և այլք։
Սպուտնիկ Արմենիայի տեղեկություններով՝ միջոցառումից ժամեր անց հյուրերից շատերը բուժօգնության են դիմել աղիքային վարակի ախտանշաններով։ Armat Media-ի տեղեկություններով՝ հյուրասիրությունն ապահովել է «Մարիոթ» հյուրանոցը։
Միջոցառումն ու հյուրասիրությունը բացօթյա են եղել՝ սարսափելի շոգի պայմաններում։
Բաց մի թողեք
Թուրքիայում ուժգին երկրաշարժ է գրանցվել
Ծովային ծառայություններ ռուսական նավթատարների համար
Լատվիան դառնում է Լուկաշենկոյի վերջին ճնշման կետը ԵՄ-ի համար