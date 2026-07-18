18/07/2026

EU – Armenia

Ֆրանսիայի դեսպանատանն անցկացված միջոցառման հյուրերից մի քանիսը հայտնվել են հիվանդանոցում. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 18/07/2026 1 min read

Հուլիսի 14-ին դեսպանատանը նշվում էր Ֆրանսիայի ազգային տոնը, որին հրավիրված էին մեծ թվով հյուրեր, այդ թվում՝ քաղաքական, հանրային գործիչներ, դեսպաններ և այլք։

Սպուտնիկ Արմենիայի տեղեկություններով՝ միջոցառումից ժամեր անց հյուրերից շատերը բուժօգնության են դիմել աղիքային վարակի ախտանշաններով։ Armat Media-ի տեղեկություններով՝ հյուրասիրությունն ապահովել է «Մարիոթ» հյուրանոցը։

Միջոցառումն ու հյուրասիրությունը բացօթյա են եղել՝ սարսափելի շոգի պայմաններում։

Ֆրանսիայի դեսպանատանն անցկացված միջոցառման հյուրերից մի քանիսը հայտնվել են հիվանդանոցում

Բաց մի թողեք

1 min read

Թուրքիայում ուժգին երկրաշարժ է գրանցվել

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ծովային ծառայություններ ռուսական նավթատարների համար

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լատվիան դառնում է Լուկաշենկոյի վերջին ճնշման կետը ԵՄ-ի համար

18/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆրանսիայի դեսպանատանն անցկացված միջոցառման հյուրերից մի քանիսը հայտնվել են հիվանդանոցում. Լուսանկար

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ով էր ներկայացնում Վրաստանը ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մունդիալ – 2026. ՖԻՖԱ‑ն բացառել է ԱԱ-2026-ի եզրափակչի հետաձգումը անտառային հրդեհների ֆոնին. Լուսանկար

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը բարձր է գնահատել Լիոնել Մեսսիի, Քրիշտիանու Ռոնալդուի և Հարի Քեյնի խաղը

18/07/2026 infomitk@gmail.com