18/07/2026

EU – Armenia

Թրամփը բարձր է գնահատել Լիոնել Մեսսիի, Քրիշտիանու Ռոնալդուի և Հարի Քեյնի խաղը

infomitk@gmail.com 18/07/2026 1 min read

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը բարձր է գնահատել Արգենտինայի, Պորտուգալիայի և Անգլիայի հավաքականների ավագներ Լիոնել Մեսսիի, Քրիշտիանու Ռոնալդուի և Հարի Քեյնի խաղը։

Այս մասին ամերկացի առաջնորդը հայտարարել է Մանհեթենի «Trump Tower» երկնաքերում կայացած միջոցառման ժամանակ, որն անցկացվել է Ֆուտբոլի միջազգային ֆեդերացիայի (FIFA) նախագահ Ջանի Ինֆանտինոյի մասնակցությամբ։

«Մեսսին պարզապես հոյակապ է։ Նա հեթ-տրիկ ձևակերպեց Քանզաս Սիթիում (Արգենտինայի և Ալժիրի հավաքականների խաղի ժամանակ), և, որքանով ինձ հայտնի է, հեթ-տրիկը շատ հազվադեպ իրադարձություն է։ Մեծագույն խաղացողները ծնվում են հատուկ տաղանդով։ Ես գիտեմ, որ Ռոնալդուն նրանցից մեկն է, ես ճանաչում եմ նրան, նա հրաշալի մարդ է։ Անգլիայում նույնպես կա մի հրաշալի խաղացող, և ես նրա հետ գոլֆ եմ խաղում։ Դա Հարի Քեյնն է, նա իրեն պարզապես ֆանտաստիկ դրսևորեց։ Կարծում եմ՝ նրան պաշտպանությունում դնելը սխալ որոշում էր»,- հավելել է Թրամփը։

Նշենք, որ աշխարհի առաջնության եզրափակիչ հանդիպումը կկայանա հուլիսի 19-ին ամերիկյան Նյու Ջերսի նահանգում։ Վճռորոշ գոտեմարտում կհանդիպեն Արգենտինայի և Իսպանիայի հավաքականները։ Մրցաշարի գործող չեմպիոնը Արգենտինայի հավաքականն է։

Ինչպես ավելի վաղ հաղորդվել էր, հաղթողին գավաթը կհանձնի Դոնալդ Թրամփը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Մունդիալ – 2026. ՖԻՖԱ‑ն բացառել է ԱԱ-2026-ի եզրափակչի հետաձգումը անտառային հրդեհների ֆոնին. Լուսանկար

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Որոնք են ուտելուց հետո սուրճ խմելու վտանգները

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վլադիմիր Սպիվակովն ապաքինվում է․ Սաթի Սպիվակովան լուսանկար է հրապարակել

18/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆրանսիայի դեսպանատանն անցկացված միջոցառման հյուրերից մի քանիսը հայտնվել են հիվանդանոցում. Լուսանկար

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ով էր ներկայացնում Վրաստանը ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մունդիալ – 2026. ՖԻՖԱ‑ն բացառել է ԱԱ-2026-ի եզրափակչի հետաձգումը անտառային հրդեհների ֆոնին. Լուսանկար

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը բարձր է գնահատել Լիոնել Մեսսիի, Քրիշտիանու Ռոնալդուի և Հարի Քեյնի խաղը

18/07/2026 infomitk@gmail.com