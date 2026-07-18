Կալանավորվածների եւ հարազատների միջեւ կապը վերականգնվել է

«Հրապարակին» են դիմել «Արմավիր» ՔԿՀ-ից մի խումբ դատապարտյալներ եւ հայտնել, որ կալանավայրից իրենց հարազատների հետ կապվելու միջոցը` հեռախոսը, աշխատում է ինտերնետ կապով, որը հաճախ ընդհատվում է, եւ դրանից չեն կարողանում օգտվել:
Պատճառաբանում են, որ ինտերնետ չկա` կապ չկա, չեն կարող զանգել, եւ հաճախ զրկված են ընտանիքների հետ կապից, ոչ մի լուր չունեն նրանցից, իսկ դեպքեր են լինում, որ զանգահարելը շատ անհրաժեշտ է, ասենք` տանը հիվանդ ունեն, կամ ինչ-որ դեպք է եղել: Նամակը մեզ գրել են հուլիսի 6-ին, այն «Հատուկ կապով» տեղ է հասել 10 օր անց։
Երեկ մենք քրեակատարողական ծառայությունից հարցի վերաբերյալ պարզաբանում խնդրեցինք, մեզ փոխանցեցին. «Օպտիկական մալուխի վնասման պատճառով ՀՀ ԱՆ «Արմավիր» քրեակատարողական հիմնարկում հուլիսի 6-ին խափանվել են կապի ծառայությունները, այդ թվում՝ հեռախոսակապը։ Խնդիրը հնարավորինս արագ լուծելու համար անմիջապես կապ է հաստատվել ծառայություն մատուցող հեռահաղորդակցական ընկերությունների հետ, որոնց կողմից շուրջ մեկ օր կատարված աշխատանքների արդյունքում կապը վերականգնվել է: Հարկ է նշել, որ նմանատիպ խնդիրները չեն կրում պարբերական բնույթ, իսկ առաջանալու դեպքում, որպես կանոն, դրանք լուծվում են 1-2 ժամվա ընթացքում»։ Հուսանք, որ հենց այսպես է իրականությունը` խնդիրը կարգավորվել է: Կսպասենք ՔԿՀ-ից հետադարձ կապի: Ազատազրկված, ընտանիքներից մեկուսացված մարդիկ իրավունք ունեն անխափան կապ ունենալու իրենց հարազատների հետ: Ազատազրկումը չի նշանակում հարազատների հետ շփումից զրկում եւ լրացուցիչ պատիժների կիրառում:
Բաց մի թողեք
Ֆին.Նախարարի մասով դատարանի պարտադրանքով հարուցված վարույթը շուրջ 7 ամիս է՝ տեղից չի շարժվում
Միլիարդների հարկ վճարող հանքարդյունաբերողները միլիոններ են նվիրաբերել Աննա Հակոբյանի հիմնադրամին
Այլ համայնքներում էլ ենք բնակարաններ նվիրելու