18/07/2026

EU – Armenia

Մունդիալ – 2026. ՖԻՖԱ‑ն բացառել է ԱԱ-2026-ի եզրափակչի հետաձգումը անտառային հրդեհների ֆոնին. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 18/07/2026 1 min read

FIFA-ն հաստատել է, որ մտադիր չէ տեղափոխել 2026 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության եզրափակիչ հանդիպումը՝ չնայած Կանադայի անտառային հրդեհների հետևանքով Նյու Յորքի և Նյու Ջերսիի շրջանում առաջացած ծխապատությանը։ 

Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ հնարավոր է տեղափոխվի եզրափակիչը, որտեղ պետք է հանդիպեն Իսպանիայի և Արգենտինայի հավաքականները, սակայն դա չի համապատասխանում ֆեդերացիայի ներկայիս դիրքորոշմանը։

FIFA-ում ընդգծում են, որ եթե մրցաշարի մասնակիցների առողջությանը վտանգ սպառնա, կգործեն արդեն հաստատված արձանագրությունները, որոնք թույլ են տալիս օպերատիվ գնահատել իրավիճակը և անհրաժեշտության դեպքում որոշում կայացնել հանդիպումների անցկացման ձևաչափը փոփոխելու վերաբերյալ։

Աղբյուրի տվյալներով՝ FIFA-ի դիրքորոշումը մնում է անփոփոխ․ 2026 թվականի աշխարհի առաջնության եզրափակիչը տեղափոխելու ծրագիր չկա։

Բաց մի թողեք

1 min read

Թրամփը բարձր է գնահատել Լիոնել Մեսսիի, Քրիշտիանու Ռոնալդուի և Հարի Քեյնի խաղը

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Որոնք են ուտելուց հետո սուրճ խմելու վտանգները

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վլադիմիր Սպիվակովն ապաքինվում է․ Սաթի Սպիվակովան լուսանկար է հրապարակել

18/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆրանսիայի դեսպանատանն անցկացված միջոցառման հյուրերից մի քանիսը հայտնվել են հիվանդանոցում. Լուսանկար

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ով էր ներկայացնում Վրաստանը ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մունդիալ – 2026. ՖԻՖԱ‑ն բացառել է ԱԱ-2026-ի եզրափակչի հետաձգումը անտառային հրդեհների ֆոնին. Լուսանկար

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը բարձր է գնահատել Լիոնել Մեսսիի, Քրիշտիանու Ռոնալդուի և Հարի Քեյնի խաղը

18/07/2026 infomitk@gmail.com