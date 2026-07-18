Մունդիալ – 2026. ՖԻՖԱ‑ն բացառել է ԱԱ-2026-ի եզրափակչի հետաձգումը անտառային հրդեհների ֆոնին. Լուսանկար

FIFA-ն հաստատել է, որ մտադիր չէ տեղափոխել 2026 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության եզրափակիչ հանդիպումը՝ չնայած Կանադայի անտառային հրդեհների հետևանքով Նյու Յորքի և Նյու Ջերսիի շրջանում առաջացած ծխապատությանը։
Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ հնարավոր է տեղափոխվի եզրափակիչը, որտեղ պետք է հանդիպեն Իսպանիայի և Արգենտինայի հավաքականները, սակայն դա չի համապատասխանում ֆեդերացիայի ներկայիս դիրքորոշմանը։
FIFA-ում ընդգծում են, որ եթե մրցաշարի մասնակիցների առողջությանը վտանգ սպառնա, կգործեն արդեն հաստատված արձանագրությունները, որոնք թույլ են տալիս օպերատիվ գնահատել իրավիճակը և անհրաժեշտության դեպքում որոշում կայացնել հանդիպումների անցկացման ձևաչափը փոփոխելու վերաբերյալ։
Աղբյուրի տվյալներով՝ FIFA-ի դիրքորոշումը մնում է անփոփոխ․ 2026 թվականի աշխարհի առաջնության եզրափակիչը տեղափոխելու ծրագիր չկա։
Բաց մի թողեք
Թրամփը բարձր է գնահատել Լիոնել Մեսսիի, Քրիշտիանու Ռոնալդուի և Հարի Քեյնի խաղը
Որոնք են ուտելուց հետո սուրճ խմելու վտանգները
Վլադիմիր Սպիվակովն ապաքինվում է․ Սաթի Սպիվակովան լուսանկար է հրապարակել