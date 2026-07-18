18/07/2026

EU – Armenia

Տամբովի մարզում անօդաչու թռչող սարքի հարձակման հետևանքով կյանքից հեռացել է Wildberries-ի յոթ աշխատակից. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 18/07/2026 1 min read

Ռուսաստանի Դաշնության Տամբովի մարզի Կոտովսկ քաղաքում Wildberries առցանց խանութի լոգիստիկ կենտրոնի յոթ աշխատակից է մահացել Ուկրաիանայի անօդաչու թռչող սարքի հարձակման հետևանքով, հայտնել է մարզպետ Եվգենի Պերվիշովը։

«Գիշերային հերթափոխի յոթ աշխատակից զոհվել է, երբ թշնամու անօդաչու թռչող սարքերը հարվածել են Wildberries լոգիստիկ կենտրոնին։ Ես ցավակցում եմ բոլոր ընտանիքներին և ընկերներին, և մենք անպայման կօգնենք զոհերի ընտանիքներին», – գրել է նա։

Եվս 25 մարդ վիրավորվել է, որոնցից 23-ը հոսպիտալացվել են։ Պերվիշովի խոսքով՝ վնասվածքների մեծ մասը բեկորներից են, մեկ մարդ ծայրահեղ ծանր վիճակում է, վեցը՝ ծանր, իսկ 16-ը՝ միջին ծանրության։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Ով էր ներկայացնում Վրաստանը ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ում կոչ են արել թույլատրել կործանիչների վաճառքն Ադրբեջանին

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ամերիկան ​​կրկին կարդացած դարձրեք». Վենետիկի ցուցարարները ԱՄՆ դեսպանին դիմավորեցին բողոքի ցուցանակներով

18/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆրանսիայի դեսպանատանն անցկացված միջոցառման հյուրերից մի քանիսը հայտնվել են հիվանդանոցում. Լուսանկար

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ով էր ներկայացնում Վրաստանը ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մունդիալ – 2026. ՖԻՖԱ‑ն բացառել է ԱԱ-2026-ի եզրափակչի հետաձգումը անտառային հրդեհների ֆոնին. Լուսանկար

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը բարձր է գնահատել Լիոնել Մեսսիի, Քրիշտիանու Ռոնալդուի և Հարի Քեյնի խաղը

18/07/2026 infomitk@gmail.com