19/07/2026

EU – Armenia

Ահազանգ Զվարթնոց օդանավակայանից

infomitk@gmail.com 19/07/2026

Փաստաբան Վահան Հովհաննիսյանը գրում է․

«Զվարթնոց օդանավակայան. ահազանգ:

Մամուլն օրեր առաջ անդրադարձել էր օդանավակայանում առկա մարդկային խցանումներին, ինչը պետք է ազդակ հանդիսանար այն շտկելուն ուղղված քայլեր նախաձեռնելու համար, սակայն ոչինչ չի փոխվել:

Այսօր գիշերը երկու կամ երեք ինքնաթիռ միաժամանակ վայրէջք էր կատարել և Հայաստան ժամանողները ստիպված էին ուշ գիշերով, հոգնած ու ջարդված, երեխաների ու մեծահասկաների հետ հերթում անցկացնել մեկից երկու ժամ և ավել:

Առաջին անգամ Հայաստան էին ժամանել նաև զբոսաշրջիկներ, ովքեր զզված ու հիասթափված իրենց ափսոսանքն էին հայտնում մեր երկիր ժամանելու համար, խոստանում այլևս երբեք չկրկնել այդ սխալը:

Զբոսաշրջությունը պետք է լիներ մեր երկրի տնտեսության զարգացման առաջնահերթությունը, որի առաջին նախադրյալը պետք է հանդիսանար նաև օդանավակայանում հոսքային անհարմարությունների վերացումը:

Հայաստանը զբոսաշրջային պարտադիր այցելության երկրների ցանկում չէ, չլինի Հայաստանը կլինի մեկ այլ երկիր, իսկ օդանավակայանում տիրող իրավիճակը ամենևին չի վկայում մեր երկիր գալու օգտին որոշում կայացնելու մասին»:

Բաց մի թողեք

1 min read

Ողբերգական դեպք՝ Սևանում․ գետից դուրս է բերվել մեկ մարմին. Լուսանկար

19/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արմավիրում 36-ամյա վարորդը բախվել է գազատար խողովակներին, վրաերթի ենթարկել 11-ամյա հետիոտնի․ վիրավոր կա. Լուսանկար

18/07/2026 infomitk@gmail.com

Վարկային համաներումը շքեղություն չէ

18/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

Ահազանգ Զվարթնոց օդանավակայանից

19/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ էլ որ պատահի, այս թիմն արդեն կերտել է պատմություն․ առա՛ջ, Արգենտինա․ Մեսսիի ուղերձը

19/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայկական հոգու շունչը, Արսեն Պետրոսյանի քառյակով՝ Կամերային երաժշտության ամառային բեմում․ Լուսանկարներ

19/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Դավիթն արդարության և ազնվության հարցերում ոչ մի զիջում չուներ». Դավիթ Գիշյանն անմահացել է 2022 թ. սեպտեմբերի 13-ին Շիկահողի դիրքում. Լուսանկարներ

19/07/2026 infomitk@gmail.com