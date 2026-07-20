Բըրնհեմը Միացյալ Թագավորության նոր վարչապետն է. Չարլզ III արքան ընդունել է … Լուսանկարներ

Էնդի Բըրնհեմը Միացյալ Թագավորության նոր վարչապետն է, հայտնել է Բուքինգհեմյան պալատը։
Չարլզ III արքան նրան հրավիրել է կառավարություն ձևավորելու։
Չարլզ III արքան ընդունել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի պաշտոնից Քեյր Սթարմերի հրաժարականը, հայտնել է թագավորական մամուլի ծառայությունը։
Սթարմերը հրաժարական է տվել Միացյալ Թագավորության վարչապետի և Լեյբորիստական կուսակցության առաջնորդի պաշտոնից։ Հրաժարական տալուց հետո Մեծ Մանչեստրի նախկին քաղաքապետ Էնդի Բըրնհեմը ստանձնել է Լեյբորիստական կուսակցության առաջնորդի պաշտոնը և թագավորի կողմից պաշտոնապես հրավիրվել է նոր կառավարություն ձևավորելու։
Բաց մի թողեք
Մոլդովայում նախաձեռնել են նախագահ Մայա Սանդուի իմփիչմենթի գործընթացը
Թրամփը և Սանչեսը հանդիպեցին Աշխարհի գավաթի եզրափակչում՝ գրեթե երկու տարվա դիվանագիտական լարվածությունից հետո
Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի վրա գիշերային հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերի հարձակման հետևանքով առնվազն վեց մարդ է զոհվել