20/07/2026

EU – Armenia

Բըրնհեմը Միացյալ Թագավորության նոր վարչապետն է. Չարլզ III արքան ընդունել է … Լուսանկարներ

infomitk@gmail.com 20/07/2026 1 min read

Էնդի Բըրնհեմը Միացյալ Թագավորության նոր վարչապետն է, հայտնել է Բուքինգհեմյան պալատը։

Չարլզ III արքան նրան հրավիրել է կառավարություն ձևավորելու։

Blog Image

Չարլզ III արքան ընդունել է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի պաշտոնից Քեյր Սթարմերի հրաժարականը, հայտնել է թագավորական մամուլի ծառայությունը։

Սթարմերը հրաժարական է տվել Միացյալ Թագավորության վարչապետի և Լեյբորիստական ​​կուսակցության առաջնորդի պաշտոնից։ Հրաժարական տալուց հետո Մեծ Մանչեստրի նախկին քաղաքապետ Էնդի Բըրնհեմը ստանձնել է Լեյբորիստական ​​կուսակցության առաջնորդի պաշտոնը և թագավորի կողմից պաշտոնապես հրավիրվել է նոր կառավարություն ձևավորելու։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Մոլդովայում նախաձեռնել են նախագահ Մայա Սանդուի իմփիչմենթի գործընթացը

20/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը և Սանչեսը հանդիպեցին Աշխարհի գավաթի եզրափակչում՝ գրեթե երկու տարվա դիվանագիտական ​​լարվածությունից հետո

20/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի վրա գիշերային հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերի հարձակման հետևանքով առնվազն վեց մարդ է զոհվել

20/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բըրնհեմը Միացյալ Թագավորության նոր վարչապետն է. Չարլզ III արքան ընդունել է … Լուսանկարներ

20/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վթարի է ենթարկվել դերասանուհի Սյուզան Պապյանը․ ինչ է կատարվել Երևան-Դիլիջան ճանապարհին․ Լուսանկար

20/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կարևոր. Ի՞նչ անեն այն դիմորդները, որոնք ստացել են դրական գնահատական, բայց չեն ընդունվել բուհ

20/07/2026 infomitk@gmail.com

Գյուղացիները փակել են Երևան–Երասխ ավտոճանապարհը և բողոքում են լոլիկի մթերման խնդիրներից. Լուսանկար

20/07/2026 infomitk@gmail.com