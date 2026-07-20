Մոլդովայում նախաձեռնել են նախագահ Մայա Սանդուի իմփիչմենթի գործընթացը

Մոլդովայի նախկին վարչապետ Իոն Կիկուն հայտարարել է, որ երկրի խորհրդարանում պատրաստվել է նախագահ Մայա Սանդուի պաշտոնանկության՝ իմփիչմենթի գործընթաց սկսելու մասին որոշման նախագիծը։
Կիկուի խոսքով՝ նախաձեռնությունը խորհրդարանում գրանցելու համար անհրաժեշտ է հավաքել առնվազն 34 պատգամավորի ստորագրություն։ Նա նշել է, որ նախագիծը կազմված է ավելի քան 40 էջից և պատրաստվել է նախագահի զարմուհու (մայրական կամ հայրական կողմի հորեղբոր/քեռու աղջիկը՝ ռուսերենում նշված է «двоюродная сестра», այսինքն՝ զարմուհի/զարմիկ) շուրջ ծագած վերջին կոռուպցիոն սկանդալի ֆոնին։ Նախկին վարչապետը նաև ընդգծել է, որ նախաձեռնությունը պետք է դառնա ընդդիմադիր ուժերի միասնական հայտարարությունը։
Ավելի վաղ՝ հուլիսի 1-ին, տեղական լրատվամիջոցները հայտնել էին, որ Մայա Սանդուի զարմուհին ստանում է անհամաչափ բարձր աշխատավարձ։ Telegraph Moldova-ի հրապարակման համաձայն՝ Սանդուն հաստատել է, որ իր ազգականը նշանակվել է թափուր պաշտոնում, սակայն չի պարզաբանել այդ նշանակման պատճառները։
Բաց մի թողեք
Բըրնհեմը Միացյալ Թագավորության նոր վարչապետն է. Չարլզ III արքան ընդունել է … Լուսանկարներ
Թրամփը և Սանչեսը հանդիպեցին Աշխարհի գավաթի եզրափակչում՝ գրեթե երկու տարվա դիվանագիտական լարվածությունից հետո
Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի վրա գիշերային հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերի հարձակման հետևանքով առնվազն վեց մարդ է զոհվել