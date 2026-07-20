20/07/2026

EU – Armenia

Մոլդովայում նախաձեռնել են նախագահ Մայա Սանդուի իմփիչմենթի գործընթացը

infomitk@gmail.com 20/07/2026 1 min read

Մոլդովայի նախկին վարչապետ Իոն Կիկուն հայտարարել է, որ երկրի խորհրդարանում պատրաստվել է նախագահ Մայա Սանդուի պաշտոնանկության՝ իմփիչմենթի գործընթաց սկսելու մասին որոշման նախագիծը։ 

Կիկուի խոսքով՝ նախաձեռնությունը խորհրդարանում գրանցելու համար անհրաժեշտ է հավաքել առնվազն 34 պատգամավորի ստորագրություն։ Նա նշել է, որ նախագիծը կազմված է ավելի քան 40 էջից և պատրաստվել է նախագահի զարմուհու (մայրական կամ հայրական կողմի հորեղբոր/քեռու աղջիկը՝ ռուսերենում նշված է «двоюродная сестра», այսինքն՝ զարմուհի/զարմիկ) շուրջ ծագած վերջին կոռուպցիոն սկանդալի ֆոնին։ Նախկին վարչապետը նաև ընդգծել է, որ նախաձեռնությունը պետք է դառնա ընդդիմադիր ուժերի միասնական հայտարարությունը։

Ավելի վաղ՝ հուլիսի 1-ին, տեղական լրատվամիջոցները հայտնել էին, որ Մայա Սանդուի զարմուհին ստանում է անհամաչափ բարձր աշխատավարձ։ Telegraph Moldova-ի հրապարակման համաձայն՝ Սանդուն հաստատել է, որ իր ազգականը նշանակվել է թափուր պաշտոնում, սակայն չի պարզաբանել այդ նշանակման պատճառները։

Բաց մի թողեք

1 min read

Բըրնհեմը Միացյալ Թագավորության նոր վարչապետն է. Չարլզ III արքան ընդունել է … Լուսանկարներ

20/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը և Սանչեսը հանդիպեցին Աշխարհի գավաթի եզրափակչում՝ գրեթե երկու տարվա դիվանագիտական ​​լարվածությունից հետո

20/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի վրա գիշերային հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերի հարձակման հետևանքով առնվազն վեց մարդ է զոհվել

20/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բըրնհեմը Միացյալ Թագավորության նոր վարչապետն է. Չարլզ III արքան ընդունել է … Լուսանկարներ

20/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վթարի է ենթարկվել դերասանուհի Սյուզան Պապյանը․ ինչ է կատարվել Երևան-Դիլիջան ճանապարհին․ Լուսանկար

20/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կարևոր. Ի՞նչ անեն այն դիմորդները, որոնք ստացել են դրական գնահատական, բայց չեն ընդունվել բուհ

20/07/2026 infomitk@gmail.com

Գյուղացիները փակել են Երևան–Երասխ ավտոճանապարհը և բողոքում են լոլիկի մթերման խնդիրներից. Լուսանկար

20/07/2026 infomitk@gmail.com