Իրանն այս րոպեներին հարձակում է գործում Քուվեյթի վրա․ լարված է

Իրանն այս րոպեներին հարձակվում է Քուվեյթի վրա։
Էմիրությունների հակաօդային պաշտպանության ուժերը հետ են մղում Իրանի տարածքից արձակված անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումները։
Քուվեյթի պաշտպանության պաշտոնյաները հաստատել են օդային թիրախների խափանումը և կոչ են արել քաղաքացիներին խստորեն պահպանել սահմանված անվտանգության կանոնները։
Այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։
Բաց մի թողեք
Վրաստանի ԱԳՆ-ում կարծում են՝ ԱՄՆ-ի հետ հարաբերություններում դրական դինամիկա կա
Կիևի վրա ռուսական բալիստիկ հրթիռային հարվածների հետևանքով զոհվել է ինը մարդ, վիրավորվել՝ ավելի քան 30-ը
ԱՄՆ նախագահին գործընթացի «մանրուքները չեն հուզում», նրան պետք է Կոնգերսի միջանկյալ ընտրությունները