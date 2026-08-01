01/08/2026

EU – Armenia

Իրանն այս րոպեներին հարձակում է գործում Քուվեյթի վրա․ լարված է

infomitk@gmail.com 01/08/2026

Իրանն այս րոպեներին հարձակվում է Քուվեյթի վրա։

Էմիրությունների հակաօդային պաշտպանության ուժերը հետ են մղում Իրանի տարածքից արձակված անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումները։

Քուվեյթի պաշտպանության պաշտոնյաները հաստատել են օդային թիրախների խափանումը և կոչ են արել քաղաքացիներին խստորեն պահպանել սահմանված անվտանգության կանոնները։

Այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։

Բաց մի թողեք

1 min read

Վրաստանի ԱԳՆ-ում կարծում են՝ ԱՄՆ-ի հետ հարաբերություններում դրական դինամիկա կա

01/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կիևի վրա ռուսական բալիստիկ հրթիռային հարվածների հետևանքով զոհվել է ինը մարդ, վիրավորվել՝ ավելի քան 30-ը

01/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ նախագահին գործընթացի «մանրուքները չեն հուզում», նրան պետք է Կոնգերսի միջանկյալ ընտրությունները

01/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ողբերգական վթար, Երևանում «Kia»-ի ոչ սթափ վարորդը վրաերթի է ենթարկել հետիոտնի․ Լուսանկար

01/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պատկերացրեք՝ նման դեպք արձանագրվեր «նախկինների» օրոք

01/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վեհափառի նկատմամբ քրեական գործը փորձություն է իրավունքի հասկացության համար

01/08/2026 infomitk@gmail.com

Իրանն այս րոպեներին հարձակում է գործում Քուվեյթի վրա․ լարված է

01/08/2026 infomitk@gmail.com