01/08/2026

EU – Armenia

Բեռլինը օգտագործում է Սեուտայի ​​ճգնաժամը՝ ազգային սահմանային ստուգումները երկարաձգելու համար

infomitk@gmail.com 01/08/2026

«Մենք շարունակում ենք միգրացիոն շրջադարձը», – ասել է Գերմանիայի ներքին գործերի նախարարը

Բրյուսելին ուղղված նկատողությունով՝ Գերմանիայի կառավարությունը Սեուտայի ​​միգրացիոն ճգնաժամի ֆոնին երկարաձգում է սահմանային ստուգումները սեպտեմբերից այն կողմ։

«Եվրոպայի վրա միգրացիոն ճնշումը մնում է բարձր, ինչպես ցույց է տալիս Իսպանիա միգրանտների զանգվածային հոսքը», – ուրբաթ օրը հայտարարել է Գերմանիայի ներքին գործերի նախարար և բավարացի քրիստոնյա դեմոկրատ Ալեքսանդր Դոբրինդտը։

Դոբրինդտը վիճաբանության մեջ է Բրյուսելի հետ, որտեղ նրա լայնածավալ, բազմամյա սահմանային ստուգումները մտահոգություն են առաջացրել դաշինքի ազատ տեղաշարժի գոտու՝ Շենգենի ապագայի վերաբերյալ։

«Անօրինական միգրացիան հետ մղելու մեր հաջողությունները պետք է պահպանվեն և հետագայում ընդլայնվեն», – լրատվամիջոցներին տրամադրված հայտարարության մեջ ասել է միգրացիայի կոշտ գծի ներկայացուցիչը։ Սահմանային ստուգումները կերկարաձգվեն «սեպտեմբերից այն կողմ»։

«Այս նպատակով պետք է շարունակել պահպանել ճկուն, հարմարեցված ներքին սահմանային վերահսկողությունը», – ասել է բավարացի քաղաքական գործիչը։

Վերջին մի քանի օրերի ընթացքում մոտ 60,000 մարդ՝ հիմնականում երիտասարդ տղամարդիկ, Մարոկկոյից մուտք են գործել իսպանական էքսկլավ, ինչը լայն տարածում է գտել այն մտավախությունների մեջ, որ ԵՄ Շենգենյան գոտին վտանգի տակ է։

Բաց մի թողեք

1 min read

Իսպանիան հայտարարում է, որ Շենգենյան գոտու ամբողջականությունը «բացարձակապես երաշխավորված է»

01/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեուտայի ​​ճգնաժամը Իսպանիայի Սանչեսին քննադատության տակ է դնում միգրացիոն քաղաքականության պատճառով

01/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լեյբորիստական ​​կուսակցությունը պահպանում է Մեծ Մանչեստրի քաղաքապետի պաշտոնը, քանի որ հաշվարկը անցնում է երկրորդ փուլ

01/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ողբերգական վթար, Երևանում «Kia»-ի ոչ սթափ վարորդը վրաերթի է ենթարկել հետիոտնի․ Լուսանկար

01/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պատկերացրեք՝ նման դեպք արձանագրվեր «նախկինների» օրոք

01/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վեհափառի նկատմամբ քրեական գործը փորձություն է իրավունքի հասկացության համար

01/08/2026 infomitk@gmail.com

Իրանն այս րոպեներին հարձակում է գործում Քուվեյթի վրա․ լարված է

01/08/2026 infomitk@gmail.com