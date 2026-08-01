Բեռլինը օգտագործում է Սեուտայի ​​ճգնաժամը՝ ազգային սահմանային ստուգումները երկարաձգելու համար

«Մենք շարունակում ենք միգրացիոն շրջադարձը», – ասել է Գերմանիայի ներքին գործերի նախարարը
Բրյուսելին ուղղված նկատողությունով՝ Գերմանիայի կառավարությունը Սեուտայի միգրացիոն ճգնաժամի ֆոնին երկարաձգում է սահմանային ստուգումները սեպտեմբերից այն կողմ։
«Եվրոպայի վրա միգրացիոն ճնշումը մնում է բարձր, ինչպես ցույց է տալիս Իսպանիա միգրանտների զանգվածային հոսքը», – ուրբաթ օրը հայտարարել է Գերմանիայի ներքին գործերի նախարար և բավարացի քրիստոնյա դեմոկրատ Ալեքսանդր Դոբրինդտը։
Դոբրինդտը վիճաբանության մեջ է Բրյուսելի հետ, որտեղ նրա լայնածավալ, բազմամյա սահմանային ստուգումները մտահոգություն են առաջացրել դաշինքի ազատ տեղաշարժի գոտու՝ Շենգենի ապագայի վերաբերյալ։
«Անօրինական միգրացիան հետ մղելու մեր հաջողությունները պետք է պահպանվեն և հետագայում ընդլայնվեն», – լրատվամիջոցներին տրամադրված հայտարարության մեջ ասել է միգրացիայի կոշտ գծի ներկայացուցիչը։ Սահմանային ստուգումները կերկարաձգվեն «սեպտեմբերից այն կողմ»։
«Այս նպատակով պետք է շարունակել պահպանել ճկուն, հարմարեցված ներքին սահմանային վերահսկողությունը», – ասել է բավարացի քաղաքական գործիչը։
Վերջին մի քանի օրերի ընթացքում մոտ 60,000 մարդ՝ հիմնականում երիտասարդ տղամարդիկ, Մարոկկոյից մուտք են գործել իսպանական էքսկլավ, ինչը լայն տարածում է գտել այն մտավախությունների մեջ, որ ԵՄ Շենգենյան գոտին վտանգի տակ է։
Բաց մի թողեք
Իսպանիան հայտարարում է, որ Շենգենյան գոտու ամբողջականությունը «բացարձակապես երաշխավորված է»
Սեուտայի ճգնաժամը Իսպանիայի Սանչեսին քննադատության տակ է դնում միգրացիոն քաղաքականության պատճառով
Լեյբորիստական կուսակցությունը պահպանում է Մեծ Մանչեստրի քաղաքապետի պաշտոնը, քանի որ հաշվարկը անցնում է երկրորդ փուլ