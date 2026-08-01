01/08/2026

EU – Armenia

Կիևի վրա ռուսական բալիստիկ հրթիռային հարվածների հետևանքով զոհվել է ինը մարդ, վիրավորվել՝ ավելի քան 30-ը

infomitk@gmail.com 01/08/2026 1 min read

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ ռուսական ուժերը գիշերը Ուկրաինայի վրա արձակել են 35 հրթիռ, այդ թվում՝ 27 բալիստիկ հրթիռ, և 185 գրոհային անօդաչու թռչող սարք։

Կիևի վրա ռուսական գիշերային հարվածների հետևանքով զոհվել է առնվազն ինը մարդ, վիրավորվել՝ ավելի քան 30-ը, ինչը քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն անվանել է «սարսափելի գիշեր» մայրաքաղաքի համար։

Ըստ Կլիչկոյի, Ռուսաստանը բալիստիկ հրթիռների ալիք է արձակել Կիևի վրա, վնասելով բնակելի և ոչ բնակելի շենքերը և հրդեհներ առաջացնելով հինգ շրջաններում։

«Մաքրման աշխատանքներ են ընթանում նաև «Կիևմեդսպետստրանս» քաղաքային կազմակերպության տարածքում, որը երկու անգամ հարված է ստացել», – ասել է Կլիչկոն։ «Կիևմեդսպետստրանսը» քաղաքային գործակալություն է, որը շահագործում է շտապօգնության մեքենաներ և մասնագիտացված շտապ բժշկական տեղափոխություններ։

Կազմակերպության չորս շենքերը «մասամբ ոչնչացվել են» ռուսական հարվածների հետևանքով, իսկ հինգ շտապօգնության մեքենաներ «ամբողջությամբ այրվել են», ըստ Կլիչկոյի։

Արտակարգ իրավիճակների և փրկարարական խմբերը շարունակում են աշխատել տուժած տարածքներում։

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին շաբաթ օրը հայտարարել է, որ ռուսական ուժերը գիշերը Ուկրաինայի վրա արձակել են 35 հրթիռ, այդ թվում՝ 27 բալիստիկ հրթիռ և 185 գրոհային անօդաչու թռչող սարք։

«Կիևը հիմնական թիրախն էր, բայց հարվածներ են հասցվել նաև Դնեպրի, Սումիի, Խարկովի և Պոլտավայի մարզերին», – գրել է նա X-ում գրառման մեջ՝ կցելով տեսանյութ, որը, կարծես, ցույց է տալիս հարձակումների հետևանքները։

Զելենսկին հավելել է, որ տեղական հակաօդային պաշտպանությունը խոցել է հրթիռներից միայն մեկը՝ կրկին կոչ անելով ավելի շատ Patriot որսորդական համակարգեր օգտագործել։

«Հենց բալիստիկ հրթիռների որսորդական համակարգերի այս պակասն է միայն խրախուսում Ռուսաստանին իրականացնել այնպիսի հարձակումներ, որոնք մարդկային կյանքեր են խլում», – ասել է նա։ «Կարևոր է, որ գործընկերները լսեն, որ այս հնարավորությունները անհրաժեշտ են ոչ թե ենթադրական սցենարների համար պահեստներում, այլ այստեղ և հիմա՝ Ուկրաինայում ռուսական պատերազմը զսպելու և դադարեցնելու համար»։

Թրամփի Patriot խոստումը

Դա տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, կարծես, հետ է կանգնել Ուկրաինային սեփական Patriot հրթիռներ կառուցելու թույլտվության խոստումից։

Ուրբաթ օրը կառավարության նիստում Թրամփն ասաց. «Մենք դրան չենք համաձայնել։ Մենք դրա մասին խոսում ենք։ Բայց դժվար է նման տեխնոլոգիա տալ»։

«Մարդիկ, որոնց դուք տալիս եք այդ տեխնոլոգիան, մի օր կարող են ձեզ դեմ դառնալ։ Դուք գիտեք, որ դա հնարավոր է», – հավելեց նա։

2026 թվականին Անկարայում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում Զելենսկու հետ հանդիպման ժամանակ Թրամփն ասել էր, որ Վաշինգտոնը Ուկրաինային կտա Patriot հրթիռներ արտադրելու լիցենզիա։

«Մենք նրանց կցույց տանք, թե ինչպես դա անել», – ասաց նա՝ հավելելով. «Այսպիսով, դուք չեք կարող բողոքել, որ մենք նրանց բավարար չափով չենք տալիս»։

Patriot հրթիռային համակարգը աշխարհի ամենաառաջադեմ հակաօդային պաշտպանություններից մեկն է և, ըստ որոշ տեղեկությունների, կարող է պաշտպանել բալիստիկ հրթիռները մոտ 15-20 կմ շառավղով։

Բաց մի թողեք

Իրանն այս րոպեներին հարձակում է գործում Քուվեյթի վրա․ լարված է

01/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վրաստանի ԱԳՆ-ում կարծում են՝ ԱՄՆ-ի հետ հարաբերություններում դրական դինամիկա կա

01/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ նախագահին գործընթացի «մանրուքները չեն հուզում», նրան պետք է Կոնգերսի միջանկյալ ընտրությունները

01/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ողբերգական վթար, Երևանում «Kia»-ի ոչ սթափ վարորդը վրաերթի է ենթարկել հետիոտնի․ Լուսանկար

01/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պատկերացրեք՝ նման դեպք արձանագրվեր «նախկինների» օրոք

01/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վեհափառի նկատմամբ քրեական գործը փորձություն է իրավունքի հասկացության համար

01/08/2026 infomitk@gmail.com

Իրանն այս րոպեներին հարձակում է գործում Քուվեյթի վրա․ լարված է

01/08/2026 infomitk@gmail.com