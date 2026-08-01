Կիևի վրա ռուսական բալիստիկ հրթիռային հարվածների հետևանքով զոհվել է ինը մարդ, վիրավորվել՝ ավելի քան 30-ը

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ ռուսական ուժերը գիշերը Ուկրաինայի վրա արձակել են 35 հրթիռ, այդ թվում՝ 27 բալիստիկ հրթիռ, և 185 գրոհային անօդաչու թռչող սարք։
Կիևի վրա ռուսական գիշերային հարվածների հետևանքով զոհվել է առնվազն ինը մարդ, վիրավորվել՝ ավելի քան 30-ը, ինչը քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն անվանել է «սարսափելի գիշեր» մայրաքաղաքի համար։
Ըստ Կլիչկոյի, Ռուսաստանը բալիստիկ հրթիռների ալիք է արձակել Կիևի վրա, վնասելով բնակելի և ոչ բնակելի շենքերը և հրդեհներ առաջացնելով հինգ շրջաններում։
«Մաքրման աշխատանքներ են ընթանում նաև «Կիևմեդսպետստրանս» քաղաքային կազմակերպության տարածքում, որը երկու անգամ հարված է ստացել», – ասել է Կլիչկոն։ «Կիևմեդսպետստրանսը» քաղաքային գործակալություն է, որը շահագործում է շտապօգնության մեքենաներ և մասնագիտացված շտապ բժշկական տեղափոխություններ։
Կազմակերպության չորս շենքերը «մասամբ ոչնչացվել են» ռուսական հարվածների հետևանքով, իսկ հինգ շտապօգնության մեքենաներ «ամբողջությամբ այրվել են», ըստ Կլիչկոյի։
Արտակարգ իրավիճակների և փրկարարական խմբերը շարունակում են աշխատել տուժած տարածքներում։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին շաբաթ օրը հայտարարել է, որ ռուսական ուժերը գիշերը Ուկրաինայի վրա արձակել են 35 հրթիռ, այդ թվում՝ 27 բալիստիկ հրթիռ և 185 գրոհային անօդաչու թռչող սարք։
«Կիևը հիմնական թիրախն էր, բայց հարվածներ են հասցվել նաև Դնեպրի, Սումիի, Խարկովի և Պոլտավայի մարզերին», – գրել է նա X-ում գրառման մեջ՝ կցելով տեսանյութ, որը, կարծես, ցույց է տալիս հարձակումների հետևանքները։
Զելենսկին հավելել է, որ տեղական հակաօդային պաշտպանությունը խոցել է հրթիռներից միայն մեկը՝ կրկին կոչ անելով ավելի շատ Patriot որսորդական համակարգեր օգտագործել։
«Հենց բալիստիկ հրթիռների որսորդական համակարգերի այս պակասն է միայն խրախուսում Ռուսաստանին իրականացնել այնպիսի հարձակումներ, որոնք մարդկային կյանքեր են խլում», – ասել է նա։ «Կարևոր է, որ գործընկերները լսեն, որ այս հնարավորությունները անհրաժեշտ են ոչ թե ենթադրական սցենարների համար պահեստներում, այլ այստեղ և հիմա՝ Ուկրաինայում ռուսական պատերազմը զսպելու և դադարեցնելու համար»։
Թրամփի Patriot խոստումը
Դա տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, կարծես, հետ է կանգնել Ուկրաինային սեփական Patriot հրթիռներ կառուցելու թույլտվության խոստումից։
Ուրբաթ օրը կառավարության նիստում Թրամփն ասաց. «Մենք դրան չենք համաձայնել։ Մենք դրա մասին խոսում ենք։ Բայց դժվար է նման տեխնոլոգիա տալ»։
«Մարդիկ, որոնց դուք տալիս եք այդ տեխնոլոգիան, մի օր կարող են ձեզ դեմ դառնալ։ Դուք գիտեք, որ դա հնարավոր է», – հավելեց նա։
2026 թվականին Անկարայում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում Զելենսկու հետ հանդիպման ժամանակ Թրամփն ասել էր, որ Վաշինգտոնը Ուկրաինային կտա Patriot հրթիռներ արտադրելու լիցենզիա։
«Մենք նրանց կցույց տանք, թե ինչպես դա անել», – ասաց նա՝ հավելելով. «Այսպիսով, դուք չեք կարող բողոքել, որ մենք նրանց բավարար չափով չենք տալիս»։
Patriot հրթիռային համակարգը աշխարհի ամենաառաջադեմ հակաօդային պաշտպանություններից մեկն է և, ըստ որոշ տեղեկությունների, կարող է պաշտպանել բալիստիկ հրթիռները մոտ 15-20 կմ շառավղով։
Բաց մի թողեք
Իրանն այս րոպեներին հարձակում է գործում Քուվեյթի վրա․ լարված է
Վրաստանի ԱԳՆ-ում կարծում են՝ ԱՄՆ-ի հետ հարաբերություններում դրական դինամիկա կա
ԱՄՆ նախագահին գործընթացի «մանրուքները չեն հուզում», նրան պետք է Կոնգերսի միջանկյալ ընտրությունները