Լեհ նախարարը պաշտպանում է բանակի արձագանքը ռուսական հրթիռային ներխուժման կասկածանքին

Պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, որ օդաչուներին թույլատրվել է խոցել օբյեկտը, եթե այն սպառնում էր բնակեցված տարածքներին
Լեհաստանի պաշտպանության նախարար Վլադիսլավ Կոսինյակ-Կամիշը ուրբաթ օրը պաշտպանել է բանակի արձագանքը, երբ ենթադրաբար ռուսական թևավոր հրթիռը մտել է Լեհաստանի օդային տարածք, ասելով, որ կործանիչ օդաչուներին թույլատրվել է խոցել այն, եթե այն սպառնում էր բնակեցված տարածքներին։
Կոսինսկա-Կամիշը ներկայացրել է կառավարության և զինված ուժերի արձագանքը, այն բանից հետո, երբ իշխանությունները կարծում են, որ ռուսական Kh-101 հրթիռը մտել է երկրի օդային տարածք, նախքան հինգշաբթի օրը Ուկրաինայի սահմանից մոտ 100 կիլոմետր հեռավորության վրա անկումը։
«Եթե բնակեցված տարածքների համար որևէ սպառնալիք լիներ և հրթիռը չհասներ անմարդաբնակ տարածքներին, այն կխոցվեր», – ասել է նա ուրբաթ առավոտյան Լեհաստանի խորհրդարանում։
Նա հավելել է, որ երեք նախազգուշացում տալուց հետո և՛ օպերատիվ հրամանատարը, և՛ օդաչուն լիազորված էին որոշում կայացնել հրթիռը խոցելու մասին։
Ընդդիմադիր քաղաքական գործիչները քննադատել են կառավարությանը անհայտ օբյեկտը չվնասազերծելու համար՝ պնդելով, որ Լեհաստանն ունի դրա համար բավարար սարքավորումներ։
Միջադեպը հարցեր է առաջացրել խաղաղ ժամանակ հրթիռները խափանելու կանոնների վերաբերյալ։
«Մենք փոխում ենք օրենքը, ներդնում նախնական թույլտվություն և ավտոմատացնում որոշումների կայացման գործընթացը», – ասաց նախարարը՝ հավելելով, որ Լեհաստանի զինված ուժերը դեռևս գործում են խաղաղ ժամանակ։
«Ես 100% պատասխանատվություն եմ կրում բանակի գործողությունների, երեկ նրանց արած ամեն ինչի համար», – նաև ասաց Կոսինյակ-Կամիշը։
Նախարարը կրկնեց, որ «Ռազմական ոստիկանության և այլ ծառայությունների կողմից հավաքված բոլոր ապացույցներն ու նյութերը ապացուցում են, որ դա Ռուսաստանի Դաշնության Kh-101 թևավոր հրթիռ էր», – կրկնելով վարչապետ Դոնալդ Տուսկի կողմից հինգշաբթի օրը արված նախորդ հայտարարությունները։
2025 թվականի սեպտեմբերին Լեհաստանն արդեն խոցել էր «թշնամական օբյեկտներ» իր օդային տարածքում՝ հարևան Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակման ժամանակ, ինչը Վարշավային դրդեց դիմել ՆԱՏՕ-ի 4-րդ հոդվածի խորհրդակցություններին։
Դեպքերից մի քանի ժամ անց Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը ներկայացրեց Եվրոպայի արևելյան թևում «անօդաչու թռչող սարքերի պատի» կառուցման ծրագրերը, մի գաղափար, որը հետագայում վերածվեց Արևելյան թևի հսկողության նախագծի, որը առաջարկվել էր ԵՄ երկրների կողմից՝ ԵՄ ֆինանսավորմամբ։
Լեհաստանը մեծացրել է ռազմական ծախսերը Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի դեմ պատերազմից ի վեր՝ գերազանցելով ՆԱՏՕ-ի նպատակը՝ մինչև 2035 թվականը հիմնական պաշտպանությանը հատկացնել ՀՆԱ-ի 3.5%-ը, արդեն այս տարի, ըստ դաշինքի վերջին գնահատականների։
«Մենք այն փուլում ենք, երբ բոլոր համակարգերն արդեն կառուցված են։ Ոչ», – օրենսդիրներին ասել է Կոսինսկա-Կամիշը։
«Մենք կառուցում ենք Լեհաստանի պետության բազմաշերտ օդային պաշտպանություն […] Դժբախտաբար, դա ժամանակ է պահանջում», – հավելել է նա՝ մատնանշելով երկրի 43.7 միլիարդ եվրոյի «Եվրոպայի համար անվտանգության գործողություն» (SAFE) վարկի միջոցով ֆինանսավորվող պատվերները։
Բաց մի թողեք
Եվրոպական առաջնորդները հարձակվում են Իսպանիայի Սանչեսի վրա Սեուտայի միգրացիոն ճգնաժամի պատճառով
Ֆրանսիական հանքային ջրերի պատերազմները իրարանցում են առաջացնում Բրյուսելում
Ինչու Էնդի Բըրնհեմը Լեյբորիստական կուսակցության սովորական վարչապետ չէ