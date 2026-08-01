Եվրոպական առաջնորդները հարձակվում են Իսպանիայի Սանչեսի վրա Սեուտայի ​​միգրացիոն ճգնաժամի պատճառով

Տեղական իշխանությունները պնդում են, որ 60,000 միգրանտներ ներխուժել են Հյուսիսային Աֆրիկայի ափին գտնվող իսպանական փոքրիկ Սեուտա էքսկլավ
ՄԱԴՐԻԴ – Պեդրո Սանչեսը ուրբաթ երեկոյան Եվրոպայում ավելի ու ավելի մեկուսացավ, քանի որ առաջնորդները Սեուտայի միգրացիոն ճգնաժամը վերածեցին Իսպանիայի հեղինակության փորձության՝ դաշինքի սահմանները վերահսկելու հարցում։
Մի քանի օր տևած լարվածության աճից հետո հինգշաբթի օրը հազարավոր մարդիկ մտան Սեուտա ծովով և ցամաքային սահմանով, ինչը Մադրիդին դրդեց տեղակայել բանակը և փակել Մելիլյայի՝ Մարոկկոյին սահմանակից իր մյուս արտասահմանյան անկլավի սահմանը՝ ի պատասխան անկանոն միգրանտների հսկայական հոսքի։
Միգրացիայի հարցում Եվրոպայի քաղաքական ճոճանակի աջ թեքվելու ցուցանիշը նրա գործընկեր եվրոպացի առաջնորդներն էին, որոնք հիմնականում մտահոգված էին իրենց ներքին լսարանների կառավարմամբ։
Իտալիան պաշտոնապես դադարեցրեց Շենգենյան համագործակցությունը Իսպանիայի հետ և ուրբաթ օրը փակեց իր ծովային և օդային սահմանները երկրի համար։ Հռոմը և Փարիզը նույնպես համաձայնել են ուժեղացնել վերահսկողությունը իրենց ընդհանուր ցամաքային սահմանի երկայնքով։ Եվրոպայի այլ վայրերում Ֆինլանդիան և Դանիան շարունակեցին սպառնալ Իսպանիան ԵՄ ազատ տեղաշարժի գոտուց անջատելու մասին, մինչդեռ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը Իսպանիային ասաց, որ այն «պետք է վերականգնի վերահսկողությունը» տարածքի նկատմամբ։
Չնայած ճգնաժամը արագորեն մեղմանում է, քանի որ ավելի քան 48,300 մարոկկացիներ կամավոր վերադարձել են տուն, ըստ իսպանական իշխանությունների, քաղաքական արձագանքը շարունակվել է մինչև ուրբաթ։
ԵՄ ազգային առաջնորդների կոչերը՝ Իսպանիային Շենգենից կասեցնելու վերաբերյալ, շատ արագ էին հնչում, նախ Սանչեսի վաղեմի հակառակորդ Ջորջիա Մելոնիի կողմից, որը բացահայտորեն աջակցում է իսպանական ծայրահեղ աջ Vox կուսակցությանը, ապա՝ Դանիայի վարչապետ Մետտե Ֆրեդերիկսենի կողմից, որը անվանապես սոցիալիստ է։
Իսպանիայի հետ Շենգենի շուրջ համագործակցությունը կասեցնելու քայլը խիստ իրավականորեն կասկածելի է և երբեք իրականում չի քննարկվել։
«Հնարավոր չէ այս կերպ Շենգենից հեռացնել որևէ պետության, ինչպես որ հնարավոր չէ անդամ պետությանը հեռացնել Եվրամիությունից, դա պարզապես լեզվի չարաշահում է», – ասել է Բրյուսելի UCLouvain Saint-Louis համալսարանի իրավունքի և մարդու իրավունքների պրոֆեսոր Սեսիլիա Ռիզկալլան։
Եվրահանձնաժողովի բարձրաստիճան պաշտոնյան ենթադրել է, որ միգրանտների եվրոպական մայրցամաք հասնելու հավանականությունը ցածր է։
«Մինչ այժմ մենք չենք տեսել որևէ հետագա տեղաշարժ Սեուտայից դեպի մայրցամաքային Իսպանիա կամ այլ անդամ պետություններ», – ուրբաթ կեսօրին լրագրողներին ճեպազրույցի ժամանակ ասել է ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյան։ ԵՄ-ն Մարոկկոն դասակարգում է որպես այսպես կոչված անվտանգ ծագման երկիր, ինչը նշանակում է, որ այնտեղից ԵՄ մտնող մարդկանց շատ հազվադեպ է ապաստան տրամադրվում։
Այնուամենայնիվ, Սանչեսը ուրբաթ օրը միասնության կոչ արեց։ «Սա բաժանելու ժամանակը չէ», – ասել է նա X-ում։ «Սա ուժեղ և միասնական ԵՄ կառուցելու շարունակական ժամանակն է»։
Աջ ծայրահեղականները բորբոքում են կրակը
Ճգնաժամը կատվախոտի պես տարածվեց ծայրահեղ աջերի վրա։
Երբ հինգշաբթի օրը Սեուտայից դրամատիկ պատկերներ տարածվեցին սոցիալական ցանցերում, Եվրոպայի կենտրոնամետ և ծայրահեղ աջ ուժերը քաղաքական առավելություն ստացան՝ մրցելով Սանչեսի և նրա ծայրահեղ ձախ կոալիցիոն կառավարության դեմ ամենաուժեղ քաղաքական հարվածը հասցնելու համար։
Կենտրոնամետ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության անդամները, որոնք ձգտում էին Իսպանիայում 2027 թվականի ընտրություններում հաղթանակ տանել, հատկապես ցանկանում էին քննադատել սոցիալիստներին մոտ 500,000 միգրանտների օրինականացման քայլերի համար, ինչի դեմ նրանք վաղուց դժգոհում էին։
Սակայն ծայրահեղ աջերը նրանցից մեծ ժողովրդականություն վայելեցին։
Աջ ծայրահեղ լիգայի առաջնորդ Մատեո Սալվինին հինգշաբթի օրը սոցիալական ցանցերում առաջինն էր, որ կոչ արեց կասեցնել Շենգենյան համագործակցությունը Իսպանիայի հետ։ Արշավը արագ տարածվեց, նրա ֆրանսիացի դաշնակիցները՝ Ազգային ասամբլեայից, այդ թվում՝ «Հայրիոների» ղեկավար Ջորդան Բարդելլան, մեղադրեցին Սանչեսին «աննախադեպ ջրհեղեղ» խրախուսելու մեջ։
Իտալիայի կառավարության առանցքային դեմքերը, այդ թվում՝ արտաքին գործերի նախարար Անտոնիո Տայանին, հինգշաբթի երեկոյան հրապարակային կոչերով կասեցրին Իսպանիայի անդամակցությունը Շենգենյան համաձայնագրին, ինչը ուրբաթ օրը հանգեցրեց այլ եվրոպական կառավարությունների, այդ թվում՝ Ավստրիայի, հետագա նախազգուշացումների։
Մադրիդի վրա ճնշումը ուժեղացավ, քանի որ բացասական արձագանքը տարածվեց Ատլանտյան օվկիանոսով մեկ, այդ թվում՝ ազդեցիկ ամերիկյան պահպանողական ձայների և ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի կողմից՝ ներկայացնելով այդ տեսարանները որպես ապացույց այն բանի, որ Սանչեսի միգրացիոն քաղաքականությունը ձախողվել է։
X-ի սեփականատեր Էլոն Մասկը ղեկավարել է հարյուրավոր տեսանյութեր, որոնք ցույց են տալիս, թե ինչպես են մարդիկ հոսում Իսպանիայի սահմանով։ Նա նաև կիսվել է Եվա Վլաարդինգերբրուկի՝ ծայրահեղ աջ հոլանդացի ակտիվիստի տեսանյութով, որը «Փրկեք Եվրոպան» խնդրագրի դեմքն է, որը կոչ է անում զանգվածային արտաքսումների։
Նույնիսկ այն առաջնորդները, ովքեր չհաստատեցին Մելոնիի կոչը, ընդունեցին ավելի կոշտ տոն։ Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը կոչ արեց Մադրիդին ընդօրինակել Լեհաստանի կոշտ մոտեցումը բելառուսական սահմանին՝ ասելով, որ Իսպանիան «պետք է հետևի մեր օրինակին, եթե Շենգենը ցանկանում է գոյատևել»։
Փարիզն ավելի հաշտեցնող տոնով հանդես եկավ, քան մի քանի եվրոպացի գործընկերներ՝ ընդգծելով, որ «պատրաստ է օգնել» Մադրիդին, եթե խնդրվի, այդ թվում՝ Frontex-ի միջոցով։ Սակայն ճգնաժամի 24 ժամից ավելի պահանջվեց, որպեսզի Էմանուել Մակրոնը բացահայտորեն համերաշխություն արտահայտի Մադրիդի հետ։
ԵՄ պաշտոնյաները հայտարարեցին, որ Իսպանիայի և Սեուտայի ներքին սահմանին տեղակայված է Frontex-ի մոտ 30 սահմանապահ, բայց Մադրիդը լրացուցիչ աջակցություն չի խնդրել։
Սանչեսին քաղաքական աջակցության հստակ ուղերձ հղելու փոխարեն, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը սոցիալական ցանցերում իր գրառման մեջ խոսեց ԵՄ-ի «Մարոկկոյի հետ սերտ գործընկերության» մասին։ Նա Սեուտայից ստացված պատկերները որակեց որպես «անընդունելի»՝ կոչ անելով ապամոնտաժել մաքսանենգության ցանցերը և արագացնել վերադարձը ԵՄ գործող կանոնների համաձայն։
Սակայն Եվրոպական խորհրդի նախագահ, սոցիալիստ առաջնորդ Անտոնիո Կոստան, կարծես թե, վճռականորեն տրամադրված էր Սանչեսին մեկուսացված չթողնել: ԵՄ առաջնորդը ուրբաթ երեկոյան բոլորովին այլ ուղերձ հղեց՝ գովաբանելով Իսպանիային իր «կոշտ» արձագանքի համար և «համերաշխության» հստակ ուղերձ հղելով Սանչեսին:
Բաց մի թողեք
Լեհ նախարարը պաշտպանում է բանակի արձագանքը ռուսական հրթիռային ներխուժման կասկածանքին
Ֆրանսիական հանքային ջրերի պատերազմները իրարանցում են առաջացնում Բրյուսելում
Ինչու Էնդի Բըրնհեմը Լեյբորիստական կուսակցության սովորական վարչապետ չէ