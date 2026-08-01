Սեուտայի ​​ճգնաժամը Իսպանիայի Սանչեսին քննադատության տակ է դնում միգրացիոն քաղաքականության պատճառով

Հազարավոր անօրինական սահմանահատումներ պահպանողական ընդդիմությանը նոր «զինամթերք» են տրամադրում և կասկածներ են առաջացնում, որ Մարոկկոն զենք է օգտագործում միգրացիան։
Իսպանիայի ընդդիմադիր կուսակցությունները թիրախավորում են վարչապետ Պեդրո Սանչեսի միգրացիոն քաղաքականությունը՝ տասնյակ հազարավոր անօրինական միգրանտների իսպանական Սեուտա էքսկլավ ժամանելուց հետո։
Վերջին 24 ժամվա ընթացքում միգրանտները ներխուժել են Աֆրիկայի հյուսիսային ափին գտնվող 18.5 քառակուսի կիլոմետր տարածք զբաղեցնող խիստ ամրացված ինքնավար քաղաք։ Քանի որ Սեուտան սովորաբար պաշտպանող քաղաքացիական գվարդիայի ուժերը գերծանրաբեռնված են, իսպանական բանակը հինգշաբթի ուշ երեկոյան մոբիլիզացվել է սահմանը պաշտպանելու համար։
Խոսելով Սեուտայից, որտեղ նա ուրբաթ օրը մեկնել էր ճգնաժամը վերահսկող պաշտոնյաների հետ հանդիպելու, Սանչեսը իրավիճակը բնութագրել է որպես «հարձակում, Իսպանիայի տարածքային ամբողջականության խախտում»։
Իսպանիայի ներքին գործերի նախարարությունը ուրբաթ օրը հայտարարել է, որ Սեուտա, որի բնակչությունը կազմում է մոտ 80,000 մարդ, անօրինական կերպով մտել է մոտ 50,000 մարդ։ Այդ ընդհանուր թվից գրեթե բոլորը՝ 48,300-ը, վերադարձել էին ուրբաթ երեկոյան։ Իսպանիայի նախագահությունը հայտնել է, որ միգրանտները Սեուտայից մեկնում են րոպեում մոտ 150 մարդու արագությամբ։
Մադրիդում Սանչեսի քննադատները նշել են, որ ճգնաժամը նրա սեփական նախաձեռնությունն է, որը պայմանավորված է կառավարության կողմից ավելի քան 1 միլիոն անօրինական միգրանտներին օրինական կարգավիճակ տրամադրելու ծրագրով։
Աջ ծայրահեղ Vox կուսակցության առաջնորդ Սանտյագո Աբասկալը Սանչեսին մեղադրել է իր միգրացիոն քաղաքականությամբ «ներխուժում» հրահրելու մեջ և ասել, որ ճգնաժամը ցույց է տվել, որ վարչապետը «վարվում է Իսպանիայի թշնամու պես»։
«Ապագա յուրաքանչյուր բռնաբարություն կամ դանակահարություն ներմուծվել է Պեդրո Սանչեսի կողմից, և նրա ժառանգությունը մեր բնակարանային ֆոնդի և առողջապահական համակարգի փլուզումն է», – հավելել է նա։ «Պեդրո Սանչեսը իսպանացիների տառապանքների և տառապանքների գլխավոր մեղավորն է»։
«Այս ազգային արտակարգ իրավիճակը կարող է լուծվել միայն նրան հեռացնելով, նախքան նա կփորձի գողանալ հաջորդ ընտրությունները, և դավաճան ու մաֆիոզ Պեդրո Սանչեսին դատելով», – եզրափակեց Աբասկալը։
Աջ կենտրոնամետ Ժողովրդական կուսակցության առաջնորդ Ալբերտո Նունյես Ֆեյխոոն նմանապես կապեց Սեուտայի ճգնաժամը «անպատասխանատու որոշումների հետ, ինչպիսիք են մեր միգրացիոն քաղաքականության վերաբերյալ կայացված որոշումները» և ասաց, որ Սեուտայի սահմանային անցակետերի գրավման տեսանյութերը արտացոլում են «անկման պատկեր, որին Իսպանիան արժանի չէ»։
X-ում գրառման մեջ Ժողովրդական կուսակցության գլխավոր քարտուղար Միգել Տելյադոն ասել է. «Ոչ ոք չի կարող զարմանալ, որ հազարավոր մարդիկ ցանկանում են մտնել մի երկիր, որը մեկ գիշերվա ընթացքում օրինականացնում է մեկ միլիոնից ավելի անօրինական ներգաղթյալների։ Մենք ոչ միայն չենք կանգնեցնում ձնահոսքը, այլև ուղարկում ենք այն ուղերձը, որ նրանք, ովքեր շուտով կգան, կկարողանան դառնալ իսպանացի»։
Միևնույն ժամանակ, կուսակցության Մադրիդի շրջանի բարձրաստիճան նախագահ Իզաբել Դիաս Այուսոն մեղադրեց Սանչեսին «Իսպանիա ներխուժելու թույլտվության մեջ՝ Սեուտայի միջոցով իր բոլոր դատավարությունները թաքցնելու համար», նկատի ունենալով Սոցիալիստական կուսակցությանը ներքաշած կոռուպցիոն գործերի խճճվածքը։
Իսպանիայի կառավարությունը հակադարձում է
Արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հակադարձել է, որ Սեուտայի ճգնաժամը որևէ կապ չունի կառավարության միգրացիոն քաղաքականության հետ և նշել է, որ Սեուտա անօրինական մուտք գործած անձանցից ոչ մեկը չի կարողանա օգտվել դրա իրավական կարգավիճակի ծրագրից։
«Այս գործընթացը հիմնված է շատ կոնկրետ պայմանների վրա, ինչպիսիք են Իսպանիայում բնակության վկայականը մինչև 2026 թվականի հունվարի 1-ը և դիմումի ներկայացման պահին Իսպանիայում հինգ ամիս անընդմեջ բնակվելը», – ասել է խոսնակը։ Ավելին, ապրիլին մեկնարկած ծրագրի համար դիմումներ ներկայացնելու վերջնաժամկետը հունիսն էր։
Սանչեսի կառավարությունը պաշտպանել է օրինականացման ծրագիրը՝ որպես անհրաժեշտ միջոց՝ երկրի երկարաժամկետ տնտեսական աճն ապահովելու համար՝ ծնելիության մակարդակի անկման պայմաններում, և այս քայլը սատարվել է այնպիսի անսպասելի դաշնակիցների կողմից, ինչպիսիք են Իսպանիայի պահպանողական գործատուների ասոցիացիան և կաթոլիկ եկեղեցին։
Սակայն ծրագիրը վիճելի է երկրի ներսում, որոշ հարցումներ ցույց են տալիս, որ իսպանացիների կեսից ավելին կարծում է, որ երկիրն արդեն իսկ ընդունում է չափազանց շատ օտարերկրացիների։ Այն նաև քննադատության է արժանացել այնպիսի գործիչների կողմից, ինչպիսին է Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին, ով անցյալ ամիս եվրոպացի առաջնորդների հանդիպման ժամանակ մարտահրավեր էր նետել Սանչեսի քաղաքականությանը։
Մելոնին հինգշաբթի օրը Սեուտայից ստացված պատկերները անվանել է «ցնցող» և ասել է, որ իր երկիրը պատրաստ է պնդել, որ Իսպանիան դուրս մնա Շենգենյան գոտուց՝ 29 երկրներից բաղկացած գոտուց, որտեղ ներքին սահմանային վերահսկողությունը մեծ մասամբ վերացվել է։
Այն բանից հետո, երբ Իտալիայի արտաքին գործերի նախարար Անտոնիո Տայանին աջակցություն հայտնեց Իսպանիայի մասնակցությունը Շենգենյան գոտուն կասեցնելուն, Իսպանիայի արտաքին գործերի նախարար Խոսե Մանուել Ալբարեսը կանչեց Իտալիայի դեսպանին Մադրիդում՝ ընդգծելու իր դժգոհությունը Հռոմի նկատմամբ։
Իսպանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հակադարձեց քննադատությանը, իսկ խոսնակը պնդեց, որ Մադրիդը «պաշտպանում է այս գործընթացների արդյունավետ կառավարումը՝ հարգելով իսպանական, եվրոպական և միջազգային իրավունքները, ինչպես նաև մարդու իրավունքները»։
«Այս միգրացիոն ճգնաժամը առաջինը չէ Եվրոպայում և վերջինը չի լինի», – հավելեց խոսնակը։
Իսպանիայի երկու էքսկլավները Հյուսիսային Աֆրիկայում՝ Սեուտան և Մելիլյան, Շենգենյան գոտու մաս են կազմում, բայց ենթակա են հատուկ կանոնների, որոնք պահանջում են ինքնության և փաստաթղթերի ստուգումներ կատարել մայրցամաքային Եվրոպայի ուղղություններ մեկնելիս։ Գործնականում այդ կանոնակարգերը խոչընդոտում են անօրինական միգրանտներին մուտք գործել Ջիբրալթարի նեղուցը հատող լաստանավեր։
Դատական արձագա՞նք
Պաշտոնապես, իսպանական իշխանությունները ներկայիս ճգնաժամը վերագրում են Իսպանիայի Գերագույն դատարանի կողմից այս ամսվա սկզբին կայացված իրավական որոշմանը։
«Այս իրադարձությունները կապված են դատարանի որոշման հետ», – հինգշաբթի օրը հայտարարեց արտաքին գործերի նախարար Ալբարեսը։
Հուլիսի 8-ին Գերագույն դատարանը որոշեց, որ Իսպանիայի անհապաղ վերադարձի ընթացակարգը չի տարածվում Սեուտա և Մելիլյա լողալով գնալու փորձ կատարող միգրանտների վրա։ Որոշման համաձայն՝ գործող օրենսդրությունը թույլ է տալիս ապօրինի միգրանտներին վերադարձնել առանց պաշտոնական արտաքսման գործընթացի միայն այն դեպքում, եթե նրանք բռնվում են ֆիզիկական արգելքը խախտելիս։
Անօրինական միգրանտները դեռևս կարող են հետ ուղարկվել չնշված ծովային սահմանը հատելուց հետո, բայց իրավունք ունեն պաշտոնական արտաքսման գործընթացի։ Իր որոշման մեջ Գերագույն դատարանը նշել է, որ իշխանությունները պետք է որոշակի «ծովային զսպման միջոց» կիրառեն, եթե ցանկանում են անմիջապես վերադարձնել ջրում հայտնված միգրանտներին։ Ուրբաթ օրը Սանչեսը հայտարարել է, որ իր կառավարությունը կձեռնարկի այդ պայմանները ստեղծելու համար՝ ինքնավար քաղաքների ափերի մոտ լողանավակներ տեղադրելով։
Բարձր տեխնիկական որոշումը հազիվ թե լուրերի մեջ հայտնվեց, և հաջորդող շաբաթներին միգրացիայի օրինաչափությունների որևէ էական փոփոխություն չհայտնաբերվեց։
Միայն հինգշաբթի օրը երիտասարդ միգրանտների փոքր խմբեր սկսեցին լողալ Սեուտայի լողափերից մեկը Մարոկկոյի տարածքից բաժանող ծովափնյա ալիքի շուրջ։ Մի քանի ժամվա ընթացքում թվացյալ փոքր ճեղքումը վերածվեց հեղեղի, որի հետևանքով հազարավոր մարդիկ ծովով կամ ժայռոտ սահմանով անցնում էին Իսպանիայի տարածք։
Ծովափնյա արգելապատնեշի մարոկկյան կողմը սովորաբար պարեկվում է երկրի ժանդարմների կողմից, որոնք սովորաբար համագործակցում են իսպանական քաղաքացիական գվարդիայի հետ՝ միգրանտներին խոչընդոտելու համար։ Սակայն իսպանական իշխանությունները հայտնում են, որ վերջին օրերին նրանց հյուսիսաֆրիկացի գործընկերները անհետացել են, ինչի հետևանքով տարածքը գործնականում անպաշտպան է մնացել։
Մեկ այլ մարոկկյան ճգնաժամ
Սահմանին մարոկկացի պահակների բացակայությունը ենթադրում է, որ ներկայիս ճգնաժամը կարող է լինել Ռաբատի կողմից ուժի կիրառման փորձ և հնարավոր է՝ արձագանք Սանչեսի վերջերս Ալժիրի հետ մերձեցմանը, որը աջակցում է Արևմտյան Սահարայում ինքնորոշմանը՝ Մարոկկոյի կողմից պահանջվող տարածք։
Մարոկկոն ունի Սեուտայի և Մելիլիայի հետ սահմանների վրա վերահսկողությունը թուլացնելու փորձ՝ Մադրիդի վրա քաղաքական ճնշում գործադրելու համար։ Վերջին խոշոր միջադեպը տեղի է ունեցել 2021 թվականին, այն բանից հետո, երբ իսպանական իշխանությունները թույլատրեցին Արևմտյան Սահարայի տարածքի նախագահին բժշկական օգնություն ստանալ Իսպանիայում։
Ռաբատը իր դժգոհությունն արտահայտեց մարդասիրական ժեստի նկատմամբ՝ թուլացնելով Սեուտայի հետ սահմանի վերահսկողությունը և թույլ տալով մոտ 8000 անօրինական միգրանտների ներխուժել քաղաք: Որոշ տեղեկությունների համաձայն՝ Մարոկկոյի իշխանությունները ոչ միայն նպաստել են արտագաղթին, այլև հրահրել են այն՝ ուղարկելով ավտոբուսներ՝ ավելի քան 1000 անչափահասների սահման տեղափոխելու համար։
Մարդիկ հավաքվում են ցանկապատի երկայնքով՝ Ֆնիդեկի մոտ, Մարոկկո-Իսպանիա սահմանին, 2026 թվականի հուլիսի 31-ին: | Մաջիդ Բզիուատ/AFP via Getty Images
2021 թվականին սահմանի խախտումը չի հանգեցրել անօրինական միգրանտների որևէ նշանակալի հոսքի դեպի մայրցամաքային Իսպանիա և ավելի լայն ԵՄ:
Սակայն հինգ տարի առաջ տեղի ունեցած զանգվածային սահմանի խախտումը քաոս ցանեց Սեուտայում և ճնշում գործադրեց Մադրիդի վրա՝ հետագա միջադեպերը կանխելու համար: Ճգնաժամից հետո Ռաբատի հետ հարաբերությունները վերականգնելու փորձով Սանչեսի կառավարությունը հայտարարեց Արևմտյան Սահարայի նկատմամբ իր դիրքորոշման լիակատար փոփոխության մասին, որը կառավարվում էր Իսպանիայի կողմից մինչև 1975 թվականը, երբ Մարոկկոն վերահսկողություն ստանձնեց տարածքի մեծ մասի նկատմամբ:
Տասնամյակներ շարունակ Մադրիդը պաշտպանում էր ՄԱԿ-ի կողմից հովանավորվող հանրաքվեի անցկացումը՝ տարածքի կարգավիճակը որոշելու համար, որը սատարում էր Եվրամիությունը։ Սակայն 2022 թվականին Մարոկկոյի թագավոր Մուհամմադ VI-ին ուղղված նամակում Սանչեսը փոխեց իր դիրքորոշումը և Ռաբատի առաջարկը՝ Արևմտյան Սահարան ճանաչել որպես ինքնավար տարածք Մարոկկոյի կառավարման ներքո, անվանեց «ամենալուրջ, իրատեսական և հավաստի» գործողությունների ընթացքը։
Այդ քայլը լուրջ վեճ առաջացրեց Իսպանիայի և Ալժիրի միջև, որը աջակցում է Արևմտյան Սահարայի անկախությանը և Մարոկկոյի տարածաշրջանային մրցակիցն է։
Մադրիդի դիրքորոշումը «բարոյապես և պատմականորեն անընդունելի» անվանելով՝ Ալժիրի նախագահ Աբդելմաջիդ Թեբունը մեղադրեց Իսպանիային «ամեն ինչ խախտելու» մեջ և կասեցրեց երկու երկրների միջև առևտրային հարաբերությունները կարգավորող համագործակցության պայմանագիրը, ինչը հանգեցրեց իսպանական արտահանման փլուզմանը։
Նա նաև սպառնաց չեղյալ համարել Մադրիդի հետ կնքված վառելիքի պայմանագրերը, որը սպառվող բնական գազի մոտ մեկ երրորդի համար կախված է Ալժիրից, բայց, ի վերջո, կատարեց այդ պարտավորությունները։
Հարաբերությունները վերականգնելու տարիներ շարունակ փորձերից հետո, այս ամսվա սկզբին լարվածությունը, կարծես, հանդարտվեց։ Նյու Ջերսիում կայացած Աշխարհի գավաթի եզրափակիչից Ալժիր ուղիղ թռիչքով Սանչեսը միացավ Թեբունին և հրապարակեց համաձայնագիր, որը ամրապնդում էր քաղաքական և առևտրային կապերը և 10 տոկոսով մեծացնում բնական գազի արտահանումը Իսպանիա։
Ռաբատը որևէ պաշտոնական մեկնաբանություն չի արել Իսպանիայի և Ալժիրի միջև 2021 թվականից խզված հարաբերությունների վերականգնման վերաբերյալ։
Եվ Մարոկկոյի մեծ մասամբ պետականամետ մամուլը չի ենթադրել, որ համաձայնագիրը վրդովմունք է առաջացրել երկրում։ Փոխարենը, այնպիսի հրատարակություններ, ինչպիսին է Hespress առցանց թերթը, մերձեցումը ներկայացրին որպես Թեբունի համար նվաստացում և ընդգծեցին, որ Ալժիրում ստորագրված համաձայնագիրը չի փոխել Մադրիդի դիրքորոշումը Մարոկկոյի կողմից Արևմտյան Սահարայի վերահսկողության վերաբերյալ։
Մադրիդում Մարոկկոյի դեսպանատան խոսնակը հերքեց, որ Ռաբաթը որևէ դեր է խաղացել ներկայիս ճգնաժամում և միգրանտների զանգվածային ալիքը վերագրեց «հանցավոր կազմակերպություններին»։
«Մարոկոն չի հավանում կամ խրախուսում անկանոն ներգաղթը», – Europa Press լրատվական գործակալությանը ասել է խոսնակը։
Այս պահին Իսպանիայի կառավարությունը նույնպես նվազեցնում է լարվածությունը։
Սանչեսը ուրբաթ օրը Մարոկկոյին անվանեց «դաշնակից» «մարդկանց առևտրով զբաղվող մաֆիայի» դեմ պայքարում։
Իսպանիայի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հավելեց, որ «Մարոկկոյի հետ հարաբերությունները գերազանց են, և միգրացիայի և այլ հարցերի շուրջ համակարգումը մնում է շատ ամուր»։
«Երկու երկրների կառավարությունները մշտական կապի մեջ են բոլոր մակարդակներում՝ այս ինտենսիվ և արդյունավետ համակարգումն էլ ավելի ամրապնդելու և այդպիսով Սեուտայում ստեղծված իրավիճակը լուծելու համար», – եզրափակեց խոսնակը։
Բաց մի թողեք
Իսպանիան հայտարարում է, որ Շենգենյան գոտու ամբողջականությունը «բացարձակապես երաշխավորված է»
Բեռլինը օգտագործում է Սեուտայի ճգնաժամը՝ ազգային սահմանային ստուգումները երկարաձգելու համար
Լեյբորիստական կուսակցությունը պահպանում է Մեծ Մանչեստրի քաղաքապետի պաշտոնը, քանի որ հաշվարկը անցնում է երկրորդ փուլ