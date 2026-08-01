Լեյբորիստական ​​կուսակցությունը պահպանում է Մեծ Մանչեստրի քաղաքապետի պաշտոնը, քանի որ հաշվարկը անցնում է երկրորդ փուլ

Բև Քրեյգը կփոխարինի Էնդի Բըրնհեմին, որի Վեստմինստեր մեկնելը հանգեցրեց արտահերթ ընտրությունների։
ՄԱՆՉԵՍՏԵՐ — Լեյբորիստական կուսակցության Բև Քրեյգը հաղթեց Մեծ Մանչեստրի քաղաքապետի լրացուցիչ ընտրություններում ուրբաթ երեկոյան և այժմ կփոխարինի Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Էնդի Բըրնհեմին տարածաշրջանի բարձրագույն պաշտոնում։
Քրեյգը առաջատարն էր 309,525 ձայնով, իսկ Reform UK-ի Բև Քրեյգը զիջում էր 157,178 ձայնով։ Կանաչների կուսակցությունը զբաղեցրեց երրորդ տեղը։
Հաղթանակը ձեռք բերվեց քաղաքի լրացուցիչ քվեարկության համակարգի երկրորդ փուլով, որը թույլ է տալիս ընտրողներին ընտրել առաջին և երկրորդ նախընտրության թեկնածուներ։
Քաղաքի արևելքում գտնվող Co-Op Live արենայում ելույթ ունենալով՝ Քրեյգն ասաց, որ «պատրաստ է ծառայել» իր 3 միլիոն ընտրողներին։
«Մեծ Մանչեստրի ձեր քաղաքապետի պաշտոնում իմ կայացրած յուրաքանչյուր որոշում կհաղթահարի ձեր կյանքը բարելավելու փորձությունը», – խոստացավ Քրեյգը։
Քվեարկությունը սկսվեց այն բանից հետո, երբ քաղաքապետի ընտրությունների եռակի հաղթող Բերնհեմը հունիսին հրաժարական տվեց՝ Վեստմինստեր վերադառնալու համար, որտեղ նա արագորեն ստանձնեց իշխող Լեյբորիստական կուսակցության ղեկավարությունը և դարձավ վարչապետ: Մտավախություն կար, որ Բերնհեմի քայլը թույլ կտա Reform UK-ին, որը լավ արդյունքներ է գրանցել Անգլիայում այս տարվա սկզբին կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում, զավթել քաղաքապետի պաշտոնը։
Քրեյգն այժմ ստիպված կլինի անմիջականորեն գործ ունենալ Բերնհեմի հետ, որը խոստացել է ավելի շատ լիազորություններ փոխանցել Անգլիայի քաղաքապետերին՝ որպես ապակենտրոնացման փաթեթի մաս: Պաշտոնը ներկայումս ներառում է տրանսպորտի, ոստիկանության և բնակարանային հարցերի վերաբերյալ լիազորություններ։
Արտահերթ ընտրություններին մասնակցությունը զգալիորեն ցածր էր, քան 2024 թվականին Բերնհեմի վերջին ընտրությունների ժամանակ. այս անգամ ընտրողների միայն 25 տոկոսն էր մասնակցել քվեարկությանը, նախորդ քվեարկության 32 տոկոսի համեմատ: Հինգշաբթի երեկոյան տեսել ենք, թե ինչպես որոշ ընտրողներ առաջին անգամ իմացան ընտրությունների մասին:
Քվեարկության հաշվարկը շարունակվեց մինչև ուշ գիշեր, քանի որ վերականգնված լրացուցիչ քվեարկության համակարգը մրցույթը առաջին անգամ հասցրեց երկրորդ փուլի։
Բարեփոխումները շեղվեցին
Ընտրություններից մի քանի շաբաթ առաջ հարցումները Քրեյգին հստակորեն առաջատար դիրք էին գրավում: Սկզբում ենթադրվում էր, որ Reform UK-ը լուրջ մարտահրավեր կհանդիսանա, սակայն նրա որոշ ռեսուրսներ ուղղվեցին դեպի հարավ, քանի որ Նայջել Ֆարաժը առանձին լրացուցիչ ընտրություններ նշանակեց իր Քլաքթոն ընտրատարածքում՝ փորձելով դադարեցնել իր ֆինանսների նկատմամբ վերահսկողությունը։
Կանաչները սկսեցին թիրախավորել այն տարածքները, որտեղ նրանք գիտեին, որ արդեն իսկ աջակցություն ունեն: Լոնգսայթում՝ Գորթոնի և Դենտոնի ընտրատարածքում գտնվող տարածքում, թեկնածու Ջերալդին Կոգինսն ասաց, որ իրենք «ձգտում են հեթ-թրիկի», վերջին ընտրություններում խորհրդականի և պատգամավորի թեկնածուներ շահելուց հետո: Զաք Պոլանսկու կուսակցությունը գումար էր ծախսել նաև օդային քարոզարշավի վրա՝ Instagram-ում տեսանյութեր հրապարակելով առաջնորդի, Գորթոնի և Դենտոնի պատգամավոր Հաննա Սփենսերի և Կոգինսի մասնակցությամբ։
Մեծ Մանչեստրն ունի 2.1 միլիոն ընտրողների հսկայական ընտրազանգված, և քարոզարշավի համար ընդամենը 5 շաբաթ կար: «Դուք չեք կարող այդ բոլոր դռները բացել», – բացատրեց Կոգինսը։
Քոգինսի Ինստագրամի էջը վերջին 30 օրվա ընթացքում հասել է 4.6 միլիոն դիտման, իսկ քարոզարշավի գովազդները էկրանին ցուցադրվել են 50.7 միլիոն անգամ, ըստ նրա թիմի։
Միևնույն ժամանակ, Քրեյգը Meta-ի և Google-ի միջև թվային գովազդի վրա ծախսել է մոտ 53,000 ֆունտ ստեռլինգ և քվեարկությունից առաջ ասել է. «Մարդիկ ինձ կանգնեցնում են փողոցում։ Եվ ես իսկապես բարձրակարգ և տեսանելի եմ եղել իմ քարոզարշավում, նույնիսկ երբ մյուս կուսակցությունները կոշտ հարձակումներ են գործել»։ Դեղին Լեյբորիստական մարտական ավտոբուս էր շրջում փողոցներով, երբ ընտրողները հինգշաբթի օրը գնում էին ընտրատեղամասեր։ Քարոզարշավի մասնակիցներից մեկը միկրոֆոնով գոռում էր «Քվեարկեք Բևին այսօր», մինչդեռ մյուս ակտիվիստները ծափահարում և պաստառներ էին թափահարում վերևի հարկից։
Միևնույն ժամանակ, Reform-ը, կարծես, մեղմացրել էր իր ջանքերը։ Բոլթոնի մի բնակիչ ասաց, որ ինքը Reform-ից ոչ մի քարոզարշավային թռուցիկ չի ստացել, որը ավանդաբար ապավինում է սոցիալական ցանցերին և նամակներին, այլ ոչ թե դռան թակոցներին, չնայած մայիսին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ժամանակ հոսք է ստացել, որտեղ կուսակցությունը մեծ առաջընթաց է գրանցել, հատկապես քաղաքային շրջանի հյուսիսում։
Կուսակցության թեկնածու Սիան Աստլին քննադատության արժանացավ տեղական «Մանչեսթեր Միլ» լրատվամիջոցի կողմից կազմակերպվող հավաքներից հրաժարվելու և թվային գովազդի վրա ընդամենը 14,000 ֆունտ ստեռլինգ ծախսելու համար։
Բաց մի թողեք
Իսպանիան հայտարարում է, որ Շենգենյան գոտու ամբողջականությունը «բացարձակապես երաշխավորված է»
Բեռլինը օգտագործում է Սեուտայի ճգնաժամը՝ ազգային սահմանային ստուգումները երկարաձգելու համար
Սեուտայի ճգնաժամը Իսպանիայի Սանչեսին քննադատության տակ է դնում միգրացիոն քաղաքականության պատճառով