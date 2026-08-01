01/08/2026

EU – Armenia

«Հայաստան» դաշինքը կհրաժարվի պաշտոնից

infomitk@gmail.com 01/08/2026 1 min read

Վաղը կմեկնարկի իներորդ գումարման Ազգային ժողովի արտահերթ նիստը, որի օրակարգում է խորհրդարանական պաշտոնների բաշխման եւ ղեկավար պաշտոնների ընտրության հարցը։

Տեղեկացանք, որ Սամվել Կարապետյանի առաջնորդած «Ուժեղ Հայաստան» դաշինքում տեւական քննարկումներից հետո որոշել են ստանձնել մշտական հանձնաժողովների նախագահների, ինչպես նաեւ ԱԺ փոխխոսնակի պաշտոնները։

Դոնթի բանաձեւով՝ ՈՒՀ-ին երեք մշտական հանձնաժողովի նախագահություն է հասնում, ազդեցիկ հանձնաժողովներից թերեւս Տնտեսական մշտական հանձնաժողովի նախագահությունը կանցնի ՈւՀ-ին, ըստ Դոնթի բանաձեւի՝ խորհրդարանական հանձնաժողովների բաշխումը տեղի կունենա հետեւյալ համամասնությամբ, երկու հանձնաժողով առաջինը ՔՊ-ն կընտրի, ապա մեկը՝ ՈՒՀ-ն, հետո նորից երկուսը ՔՊ-ն, մեկը ՈՒՀ-ն ու այսպես շարունակ, մեկ հանձնաժողով էլ «Հայաստան» դաշինքին է հասնում, սակայն, մեր տեղեկություններով՝ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած թիմում չեն պատրաստվում ստանձնել հանձնաժողովի նախագահությունը։

Հիշեցնենք, որ նախորդ գումարման խորհրդարանում էլ ամենամեծ ընդդիմադիր դաշինքի ներկայացուցիչները սեփական թիմակիցների նկատմամբ իշխանության հետապնդումներից հետո հրաժարվեցին խորհրդարանական պաշտոններից։

Ինչ վերաբերում է ՈՒՀ-ականներին, ապա որոշ տեղեկություններով այստեղ էլ մտադիր են՝ եթե ՔՊ–ն առաջին անգամ մերժի Արամ Վարդեւանյանի՝ ԱԺ փոխխոսնակի պաշտոնում ընտրությունը, բանն այն է, որ առանց ՔՊ–ի ձայների, Վարդեւանյանը չի կարող ընտրվել այդ պաշտոնում, ապա ՈՒՀ-ն երկրորդ փորձին չի գնա։

Բաց մի թողեք

Ինչ պայթյուն է եղել Կենտրոն վարչական շրջանի փողոցներից մեկում․ Ռոմանոս Պետրոսյանը պարզաբանել է․ Տեսանյութ

01/08/2026 infomitk@gmail.com

Չենք հանդուրժում այլևս․ իրավունք չունենք թույլ տալու, որ մեր ընտանիքները լինեն քրեական ենթամշակույթի օրրան

01/08/2026 infomitk@gmail.com

Ինչ եղանակ է սպասվում օգոստոսին. Տեսանյութ

01/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ողբերգական վթար, Երևանում «Kia»-ի ոչ սթափ վարորդը վրաերթի է ենթարկել հետիոտնի․ Լուսանկար

01/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պատկերացրեք՝ նման դեպք արձանագրվեր «նախկինների» օրոք

01/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վեհափառի նկատմամբ քրեական գործը փորձություն է իրավունքի հասկացության համար

01/08/2026 infomitk@gmail.com

Իրանն այս րոպեներին հարձակում է գործում Քուվեյթի վրա․ լարված է

01/08/2026 infomitk@gmail.com