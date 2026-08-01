01/08/2026

EU – Armenia

Վրաստանի ԱԳՆ-ում կարծում են՝ ԱՄՆ-ի հետ հարաբերություններում դրական դինամիկա կա

infomitk@gmail.com 01/08/2026 1 min read

Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Մակա Բոչորիշվիլին և Վրաստանում ԱՄՆ դեսպանի ժամանակավոր պաշտոնակատար Էմի Դիասը քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների ընթացիկ վիճակը:

Այս մասին նախարարը պատմել է Daily Chronicle հաղորդման ընթացքում:

Նրա խոսքով՝ վերջին ամիսներին երկու երկրների միջև հարաբերություններում դրական փոփոխություններ են նկատվում:

«Վերջին ամիսներին մեր հարաբերություններում դրական դինամիկա է նկատվում: Մենք բազմիցս արտահայտել ենք ԱՄՆ-ի հետ մեր հարաբերություններից ունեցած սպասելիքները: Մենք ցանկանում ենք, որ այդ հարաբերությունները հիմնված լինեն փոխադարձ հարգանքի, փոխշահավետ ռազմավարական գործընկերության վրա: Մենք կշարունակենք աշխատանքն այս ուղղությամբ ամերիկյան կողմի հետ»,- ընդգծել է Բոչորիշվիլին:

Նա հավելել է, որ Վաշինգտոնի վերջին քայլերը լրացուցիչ հնարավորություն են ստեղծել վրացական կողմի համար՝ իր դիրքորոշումը ԱՄՆ-ին հասցնելու համար:

Նախարարը հայտարարել է, որ հավատում է Վրաստանի հետ հարաբերություններում ԱՄՆ նոր վարչակազմի արդարացի մոտեցմանը. «Մենք պատրաստ ենք շարունակել քաղաքական երկխոսությունը ԱՄՆ-ի հետ և նույնն ենք ակնկալում նրանցից»:

Նրա խոսքով՝ երկու կողմերն էլ հանգել են այն եզրակացության, որ երկու երկրների միջև ռազմավարական գործընկերությունը վերագործարկման կարիք ունի.

«Կարելի է ասել, որ երկու կողմերն էլ կիսում են այն կարծիքը, որ մենք պետք է ռազմավարական գործընկերության մասին զրույցը սկսենք նոր էջից: Այնուամենայնիվ, մենք կարծում ենք, որ այն պետք է հագեցած լինի կոնկրետ բովանդակությամբ: Այն, թե ինչպես կձևավորվի այդ բովանդակությունը, անասկած, դիվանագիտական գործունեության և ամերիկյան կողմի հետ քաղաքական երկխոսության առարկա կդառնա»:

Բաց մի թողեք

Իրանն այս րոպեներին հարձակում է գործում Քուվեյթի վրա․ լարված է

01/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կիևի վրա ռուսական բալիստիկ հրթիռային հարվածների հետևանքով զոհվել է ինը մարդ, վիրավորվել՝ ավելի քան 30-ը

01/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ նախագահին գործընթացի «մանրուքները չեն հուզում», նրան պետք է Կոնգերսի միջանկյալ ընտրությունները

01/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ողբերգական վթար, Երևանում «Kia»-ի ոչ սթափ վարորդը վրաերթի է ենթարկել հետիոտնի․ Լուսանկար

01/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պատկերացրեք՝ նման դեպք արձանագրվեր «նախկինների» օրոք

01/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վեհափառի նկատմամբ քրեական գործը փորձություն է իրավունքի հասկացության համար

01/08/2026 infomitk@gmail.com

Իրանն այս րոպեներին հարձակում է գործում Քուվեյթի վրա․ լարված է

01/08/2026 infomitk@gmail.com