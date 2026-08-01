01/08/2026

EU – Armenia

11 րոպե՝ իմ անցած ճանապարհի ու ձեր վստահության մասին․ Ալեն Սիմոնյան․ Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 01/08/2026 1 min read

ԱԺ 8-րդ գումարման նախագահ Ալեն Սիմոնյանը սոցցանցի իր էջում նոր տեսանյութ է հրապարակել։

Տեսանյութին կից՝ Սիմոնյանը գրել է․ «11 րոպե՝ իմ անցած ճանապարհի ու ձեր վստահության մասին»։

Տեսանյութն՝ այստեղ

Բաց մի թողեք

ՀՀ Ազգային ժողովի 8-րդ գումարումը՝ թվերով․ Տեսանյութ

01/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վահան Կոստանյանը ներկայացրել է տարածաշրջանում հաստատված խաղաղության ամրապնդման Հայաստանի տեսլականը

01/08/2026 infomitk@gmail.com

Փաշինյանի որոշումներով 7 պաշտոնյա ազատվել է պաշտոնից

01/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ողբերգական վթար, Երևանում «Kia»-ի ոչ սթափ վարորդը վրաերթի է ենթարկել հետիոտնի․ Լուսանկար

01/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պատկերացրեք՝ նման դեպք արձանագրվեր «նախկինների» օրոք

01/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վեհափառի նկատմամբ քրեական գործը փորձություն է իրավունքի հասկացության համար

01/08/2026 infomitk@gmail.com

Իրանն այս րոպեներին հարձակում է գործում Քուվեյթի վրա․ լարված է

01/08/2026 infomitk@gmail.com