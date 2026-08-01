11 րոպե՝ իմ անցած ճանապարհի ու ձեր վստահության մասին․ Ալեն Սիմոնյան․ Տեսանյութ

ԱԺ 8-րդ գումարման նախագահ Ալեն Սիմոնյանը սոցցանցի իր էջում նոր տեսանյութ է հրապարակել։
Տեսանյութին կից՝ Սիմոնյանը գրել է․ «11 րոպե՝ իմ անցած ճանապարհի ու ձեր վստահության մասին»։
Տեսանյութն՝ այստեղ
ԱԺ 8-րդ գումարման նախագահ Ալեն Սիմոնյանը սոցցանցի իր էջում նոր տեսանյութ է հրապարակել։
Տեսանյութին կից՝ Սիմոնյանը գրել է․ «11 րոպե՝ իմ անցած ճանապարհի ու ձեր վստահության մասին»։
Տեսանյութն՝ այստեղ
Բաց մի թողեք
ՀՀ Ազգային ժողովի 8-րդ գումարումը՝ թվերով․ Տեսանյութ
Վահան Կոստանյանը ներկայացրել է տարածաշրջանում հաստատված խաղաղության ամրապնդման Հայաստանի տեսլականը
Փաշինյանի որոշումներով 7 պաշտոնյա ազատվել է պաշտոնից