Ընդդիմադիր խմբակցությունները գնալու են Մայր Աթոռ՝ ստանալու Վեհափառի օրհնությունը

ԱԺ երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները երեկոյան գնալու են Մայր Աթոռ՝ ստանալու Վեհափառի օրհնությունը:
Այս մասին հայտարարեց «Հայաստան» խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյանը:
Հիշեցնենք,որ առաջին անգամ իններորդ գումարման խորհրդարանի անդրանիկ նիստը մեկնարկեց առանց վեհափառի ներկայության եւ օրհնության։
Բաց մի թողեք
Թունավորման դեպք. մկրտության արարողությունից հետո 14 մարդ է դիմել ԲԿ
«Ուժեղ Հայաստանը» ԱԺ փոխնախագահի պաշտոնում առաջադրում է Արամ Վարդևանյանի թեկնածությունը
Ընդդիմադիրները մարտական պատրաստվածության են բերվել