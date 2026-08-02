02/08/2026

EU – Armenia

Ընդդիմադիր խմբակցությունները գնալու են Մայր Աթոռ՝ ստանալու Վեհափառի օրհնությունը

infomitk@gmail.com 02/08/2026

ԱԺ երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները երեկոյան գնալու են Մայր Աթոռ՝ ստանալու Վեհափառի օրհնությունը:

Այս մասին հայտարարեց «Հայաստան» խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյանը:

Հիշեցնենք,որ առաջին անգամ իններորդ գումարման խորհրդարանի անդրանիկ նիստը մեկնարկեց առանց վեհափառի ներկայության եւ օրհնության։

Բաց մի թողեք

1 min read

Թունավորման դեպք. մկրտության արարողությունից հետո 14 մարդ է դիմել ԲԿ

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ուժեղ Հայաստանը» ԱԺ փոխնախագահի պաշտոնում առաջադրում է Արամ Վարդևանյանի թեկնածությունը

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ընդդիմադիրները մարտական պատրաստվածության են բերվել

02/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Տաջիկ մարզիկը հաղթանակից հետո ռինգ է դուրս եկել հայ զինվորի համազգեստով ու եռագույնով. Լուսանկար

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թունավորման դեպք. մկրտության արարողությունից հետո 14 մարդ է դիմել ԲԿ

02/08/2026 infomitk@gmail.com

Փաշինյանը վերանշանակվեց ՀՀ վարչապետ

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սևանում 24-ամյա երիտասարդ է խեղդվել․ հայտնի է ինքնությունը

02/08/2026 infomitk@gmail.com