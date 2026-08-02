Իտալիան սահմանային ստուգումներ է մտցնում Իսպանիայից ժամանողների համար. ի՞նչ փոփոխություններ

Իտալիան վերականգնել է Իսպանիայից ժամանող ճանապարհորդների ստուգումները Սեուտայի ճգնաժամից հետո: Իտալիայում ոչ ԵՄ քաղաքացիների համար անձը հաստատող փաստաթղթերի ստուգումներ են իրականացվում իտալական նավահանգիստներում և օդանավակայաններում. ահա թե ինչպես։
Սեուտայում միգրացիոն ճգնաժամը քաղաքական վեճ է առաջացրել Իտալիայի և Իսպանիայի միջև: Հազարավոր միգրանտների իսպանական անկլավ հասնելու մասին լուրից հետո Ջորջիա Մելոնիի կառավարությունը հայտարարել է Իսպանիայից ծովային և օդային ճանապարհով ժամանողների համար սահմանային ստուգումների խստացման մասին։
Ինչու են մարդիկ խոսում Շենգենի կասեցման մասին և ինչ է դա իրականում նշանակում
Ուրբաթ օրը մի քանի լրատվամիջոցներ հայտնեցին, որ Հռոմը կասեցրել է Շենգենյան համաձայնագիրը Իսպանիայի հետ կապված, քանի որ X-ում գրառման մեջ վարչապետ Մելոնին գրել է, որ «կառավարությունը որոշել է ժամանակավորապես կասեցնել Շենգենով նախատեսված ազատ տեղաշարժի ռեժիմը Իսպանիայի հետ ծովային և օդային կապերի համար՝ վերականգնելով սահմանային ստուգումները»։
Սակայն Շենգենյան համաձայնագիրն արդեն թույլ է տալիս վերականգնել սահմանային վերահսկողությունը «հասարակական կարգին կամ ներքին անվտանգությանը լուրջ սպառնալիքի դեպքում», մի քայլ, որը Իտալիան արդեն մեկ տարուց ավելի է ձեռնարկել Սլովենիայի հետ սահմանին՝ երրորդ երկրներից եկող քաղաքացիների համար: Այս միջոցառումը Ներքին գործերի նախարար Մատեո Պիանտեդոզին որակել է որպես «կարևոր, բայց նախազգուշական»:
Հետևաբար, Իտալիան վերականգնել է Իսպանիայի հետ սահմանային ստուգումները՝ որպես Շենգենյան կանոններից բացառություն, հաշվի առնելով, որ ոչ մի երկիր չի կարող միակողմանիորեն կասեցնել մեկ այլ երկրի մուտքը ազատ տեղաշարժի տարածք:
Ինչպես են գործում ստուգումները Իսպանիայից ժամանող ճանապարհորդների համար
Նախարար Պիանտեդոզին շարունակեց բացատրել, որ սա Իսպանիայի հետ ծովային և օդային սահմաններում սահմանային վերահսկողության վերականգնում է մեկ ամսով, և որ դա միջոցառում է, որը «ուղղված է մասնավորապես ԵՄ անդամ չհանդիսացող քաղաքացիների Շենգենյան տարածքում տեղաշարժի կանոնավորության մոնիթորինգին»:
Շաբաթ առավոտից օդանավակայանի ոստիկանությունը պատահական ստուգումներ է անցկացրել Հռոմի Ֆյումիչինո, Միլանի Մալպենսա և Միլանի Լինատե օդանավակայաններում: ԵՄ քաղաքացիների համար բավարար էր անձը հաստատող փաստաթուղթ ներկայացնելը, մինչդեռ ոչ ԵՄ քաղաքացիների համար, անձը հաստատող փաստաթղթից բացի, պետք է ներկայացվեր նաև վավեր բնակության թույլտվություն կամ վիզա։
Իտալիայից Իսպանիա մեկնող քաղաքացիների համար, ընդհակառակը, ոչինչ չի փոխվում, և նրանք ազատ են մնում երկիր մուտք գործելու համար։
Հռոմի և Մադրիդի միջև վեճը գրավում է ԵՄ-ն
Հռոմի կողմից ստուգումները վերականգնելու որոշումը իսպանական իշխանությունների կողմից ուժեղ արձագանք է առաջացրել։ Վարչապետ Պեդրո Սանչեսը նամակ է հղել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստային և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին՝ կոչ անելով Բրյուսելին միջամտել Իսպանիային աջակցելու և ԵՄ երկրները միգրացիոն ճգնաժամը զսպելու ռազմավարություններին համապատասխանեցնելու համար։
Միևնույն ժամանակ, Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին և Դանիայի ղեկավար Մետտե Ֆրեդերիկսենը նամակ են հղել եվրոպական իշխանություններին, որը համատեղ ստորագրվել է անդամ պետությունների 22 ղեկավարների կողմից՝ խնդրելով հանդիպում անցկացնել՝ անկանոն միգրացիայի դեմ անհապաղ միջոցառումները քննարկելու համար։
Շաբաթ օրը կեսօրին ֆոն դեր Լեյենը սոցիալական ցանցերում գրել է, որ բանակցություններ է վարել հանձնակատարներ Բրունների և Շուիցայի հետ՝ Սեուտայի ճգնաժամը քննարկելու համար, բացատրելով, որ անկլավ անօրինական ճանապարհով մուտք գործած միգրանտների մեծ մասն արդեն հայրենադարձվել է։
Հանձնաժողովի նախագահն այնուհետև հավելել է, որ Մարոկկոյից եկած միգրանտներից ոչ մեկը չի հասել մայրցամաքային Իսպանիա կամ ԵՄ այլ երկրներ, վերահաստատելով Եվրոպայի դիմադրողականությունը ամրապնդելու անհրաժեշտությունը և ասելով, որ պատրաստ է մասնակցել եվրոպացի առաջնորդների կողմից պահանջված տեսակոնֆերանսին։ Այն կկազմակերպվի հաջորդ երեքշաբթի՝ Եվրոպական Միության խորհրդի ներկայիս նախագահ, Իռլանդիայի վարչապետ Միխաել Մարտինի կողմից։
Իրենց նամակում Մելոնին և Ֆրեդերիկսենը կոչ են արել համատեղ գործողություններ ձեռնարկել՝ «արտաքին սահմանները ամրապնդելու, անկանոն միգրացիան հաղթահարելու, մարդկանց առևտրով զբաղվողների դեմ պայքարելու, վերադարձն ավելի արդյունավետ դարձնելու և նոր անօրինական մուտքերը խրախուսող ցանկացած գործոն վերացնելու համար»։
Բաց մի թողեք
Սինտիների և հռոմեացիների հիշատակի օր. ցեղասպանությունը, որը Եվրոպան դժվարանում է հիշել
Իսպանիան հայտարարում է, որ Սեուտայում իրավիճակը «գրեթե ամբողջությամբ շրջվել է», քանի որ զոհերի թիվը հասել է 67-ի
Լեհ նախարարը պաշտպանում է բանակի արձագանքը ռուսական հրթիռային ներխուժման կասկածանքին