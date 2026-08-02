Սինտիների և հռոմեացիների հիշատակի օր. ցեղասպանությունը, որը Եվրոպան դժվարանում է հիշել

Բեռլինի Ռեյխստագի մոտ գտնվող ազգային սոցիալիզմի օրոք սպանված սինտիների և հռոմեացիների հուշարձանի մուտքը։
Այս հոդվածում արտահայտված կարծիքները հեղինակինն են և ոչ մի կերպ չեն արտացոլում Euronews-ի խմբագրական դիրքորոշումը։
Ամեն տարի օգոստոսի 2-ին՝ հռոմեացիների ցեղասպանության հիշատակի օրը, Եվրոպան հիշում է նացիստական դարաշրջանում հալածված և սպանված հարյուր հազարավոր հռոմեների և սինտիների։ Իրական հարցն այն է, թե ինչ է կատարվում օգոստոսի 3-ին, և դրանից հետո ամեն օր հարցնում է Միխաելա Կյուխլերը Euronews-ի համար հոդվածում։
Հալածանքների զոհերը կարող են երկու անգամ կորչել. առաջին անգամ, երբ նրանց կյանքը խլվում է, իսկ հետո, երբ նրանց անունները աննկատելիորեն մոռացվում են պատմության կողմից։
Հալածանքների զոհերը կարող են երկու անգամ կորչել. առաջին անգամ, երբ նրանց կյանքը խլվում է, իսկ հետո, երբ նրանց անունները աննկատելիորեն մոռացվում են պատմության կողմից։
Տասնամյակներ շարունակ նացիստական հալածանքների ամենասարսափելի պատկերներից մեկը հայտնի էր պարզապես որպես «գլխաշորով աղջիկ»։ Նրան նկարահանել են Վեստերբորկի տարանցիկ ճամբարից դուրս եկող գնացքի փակվող դռներից ներս նայելիս և լայնորեն ենթադրել են, որ նա հրեա է։ Լուսանկարը հայտնի է դարձել։ Աղջիկը՝ ոչ։ Միայն տարիներ անց պատմական հետազոտությունները վերականգնեցին նրա ինքնությունը։
Նրա անունը Սետելա Շտեյնբախ էր։ Նա սինտի էր։
Սետտելան ինը տարեկան էր, երբ նա և իր ընտանիքը 1944 թվականի մայիսին աքսորվեցին Աուշվից-Բիրկենաու։ Նա, ամենայն հավանականությամբ, սպանվել է այնտեղ իր մոր, երկու եղբայրների և երկու քույրերի հետ 1944 թվականի օգոստոսի 2-3-ի գիշերը։ Միայն լուսանկարն է պահպանվել։ Նրա անունը, ինքնությունը և այն մարդկանց պատմությունը, որոնց նա պատկանում էր, գրեթե անհետացել են դրան կից պատմությունից։
Հարյուր հազարավոր գնչուներ և սինտիներ հալածվել և սպանվել են նացիստական դարաշրջանում։
Ամեն տարի օգոստոսի 2-ին՝ գնչուների ցեղասպանության հիշատակի օրը, Եվրոպան հիշում է Սետելային և նացիստական դարաշրջանում հալածված և սպանված հարյուր հազարավոր գնչուների և սինտիների։ Իրական հարցն այն է, թե ինչ է կատարվում օգոստոսի 3-ին և դրանից հետո ամեն օր։ Կարևոր է թույլ չտալ, որ հիշատակի օրը դառնա ամենամյա հանդիսավոր ելույթ, որին հաջորդում է ինստիտուցիոնալ ամնեզիան։
Գնչուներն ու սինտիները ենթարկվել են ռասիստական օրենքների, բանտարկության, հարկադիր աշխատանքի, արտաքսման, զանգվածային կրակոցների և սպանությունների ամբողջ Եվրոպայում, սակայն նրանց ցեղասպանությունը մնում է նացիստական հալածանքների ամենաքիչ ճանաչված գլուխներից մեկը։
Գնչուների և սինտիների զոհերին մերժվել է ազգային պատմությունների կողմից ճանաչումը։ Շատ վերապրածներ ո՛չ արդարադատություն են ստացել, ո՛չ էլ պատշաճ ճանաչում։ Այդ անտեսումը չի ավարտվել 1945 թվականին. տասնամյակներ շարունակ գնչուների և սինտիների զոհերին մերժվել է ազգային պատմությունների կողմից ճանաչումը։ Շատ վերապրածներ ո՛չ արդարադատություն են ստացել, ո՛չ էլ պատշաճ ճանաչում։ Պատերազմի ավարտին հալածանքները հնարավոր դարձած նախապաշարմունքները պարտադրաբար չեն վերացել։
Ճանաչումը մնում է անհավասար։
Իհարկե, որոշակի առաջընթաց է գրանցվել։ Որոշ հուշարձաններ են կառուցվել, և հետազոտությունները, անշուշտ, խորացել են։ Վերապրածները, ժառանգները, գիտնականներն ու կազմակերպությունները մեծ ջանքերով վերականգնել են անուններն ու պատմությունները։ Իրոք, հենց այդքան դժվար և կարևոր աշխատանքն էր, որ «գլխաշորով աղջկան» կրկին տվեց իր անունը։
Սակայն ճանաչումը մնում է անհամապատասխան։ Շատ դասարաններում և թանգարաններում ցեղասպանությունը դեռևս ներկայացվում է որպես նացիստական դարաշրջանի պատմության լրացուցիչ հավելված, այլ ոչ թե որպես դրա անբաժանելի մաս։ Հարցրեք, թե ինչ է պատահել գնչուների և սինտիների հետ նացիստական կառավարման ներքո, և պատասխանը կարող է դեռևս դատարկ հայացք լինել։ Այդ լռությունը տասնամյակներ անց ծնված երիտասարդների մեղքը չէ. նրանք չեն կարող իմանալ այն, ինչ իրենց երբեք չեն սովորեցրել։
Նացիստական հանցագործությունները չեն սկսվել զանգվածային սպանություններից։ Դրանք սկսվել են կարծրատիպերից, բացառումից, թղթաբանությունից, ռասայական դասակարգումից և իրավունքների անընդհատ վերացումից՝ բարբարոսության բյուրոկրատական նախապատրաստական գործընթացներից։ Այս պատմության դասավանդումը ցույց է տալիս, թե ինչպես են նախապաշարմունքները ի հայտ գալիս որպես վարչական և իրավական և, ի վերջո, դառնում մահացու։
Պատմության դասավանդումը պետք է ցույց տա գնչուներին և սինտիներին որպես ավելին, քան անանուն զոհեր։
Այն նաև պետք է ցույց տա գնչուներին և սինտիներին որպես ավելին, քան անանուն զոհեր։ Նրանք ունեին ընտանիքներ, մասնագիտություններ, համայնքներ և նկրտումներ։ Նրանք դիմադրեցին հալածանքներին և հետագայում վերականգնեցին իրենց կյանքը։ Սեթելլան պարզապես մի քանի վայրկյանով նկարահանված վախեցած երեխա չէր. նա դուստր և քույր էր. նրա հայրը վաճառական և ջութակահար էր։ Այս փաստերը վերականգնում են այն անհատականությունը, որը հալածանքները փորձում էին ջնջել. դրանք դեկորատիվ մանրուքներ չեն։
Քանի որ կենդանի վերապրողներից և վկաներից անմիջապես լսելու հնարավորությունները նվազում են, պատասխանատվությունն ավելի ու ավելի է անցնում հաստատություններին: Քանի որ ճանաչումը շատ ուշ եկավ, շատ գնչուների և սինտիների ձայներ երբեք չեն արձանագրվել, ինչը մնացած վկայություններն ավելի թանկ է դարձնում։
Մենք պետք է պահպանենք պատմական գրառումները՝ միաժամանակ շարունակելով փաստաթղթավորել նրանց փորձը, ովքեր դեռ կարողանում են կիսվել դրանցով: Պետք է բացվեն արխիվներ, պաշտպանվեն ցեղասպանության հետ կապված վայրերը, ճիշտ նույնականացվեն լուսանկարները, և կրթության և հիշատակի կենտրոնում դրվեն գնչուների և սինտիների տեսակետները։
Եվրոպայի նվիրվածությունը հիշողությանը չի կարող չափվել միայն օգոստոսի 2-ին անցկացվող արարողություններով։
Միջազգային Հոլոքոստի հիշատակի դաշինքի «Նացիստական դարաշրջանում գնչուների հալածանքների և ցեղասպանության մասին ուսուցման և ուսուցման առաջարկությունները» մշակվել են այդ պարտավորությունը բարի մտադրություններից ավելի օգտակար բանի վերածելու համար: Նախատեսված լինելով կառավարությունների, քաղաքականության մշակողների, ուսուցիչների, թանգարանների, հուշահամալիրների, արխիվների և քաղաքացիական հասարակության մանկավարժների համար, դրանք գործնական շրջանակ են տրամադրում այն մասին, թե ինչու պետք է դասավանդվի այս պատմությունը, ինչ պետք է սովորեն ուսանողները և ինչպես կարելի է դրան պատասխանատու կերպով մոտենալ։ Առաջարկությունները օգնում են երկրներին այս պատմությունը ներառել հիմնական կրթության և հիշողության մշակույթում, պաշտպանել պատմական գրառումները, հակազդել աղավաղմանը և ապահովել, որ դասավանդումը ներառի գնչուների ձայները, դիմադրությունը և, ամենակարևորը՝ գործունությունը։ Դրանք նաև ուղեցույց են տալիս ուսումնական ծրագրերի, կրթական ռեսուրսների և ուսուցիչների վերապատրաստման վերաբերյալ՝ միաժամանակ ճանաչելով ազգային և տեղական փորձը և ներգրավելով գնչուական համայնքներին։
Սակայն մեր առաջարկությունները չեն կարող քաղաքական կամք ձևավորել։ Այնուամենայնիվ, դրանք կարող են վերացնել այն պատրվակը, որ ոչ ոք չգիտի, թե ինչ տեսք ունեն գործնական գործողությունները։ Եվրոպայի նվիրվածությունը հիշողությանը չի կարող չափվել միայն օգոստոսի 2-ին անցկացվող արարողություններով, որքան էլ հուզիչ կամ մեծ մասնակցությամբ լինեն դրանք։ Այն պետք է չափվի նրանով, թե ինչ է կատարվում դասարաններում, արխիվներում, թանգարաններում և պետական հաստատություններում ամբողջ տարվա ընթացքում։
Եվրոպան չի կարող վերադարձնել սպանվածներին։ Այն կարող է առնվազն հրաժարվել նրանց երկու անգամ կորցնելուց։
Փորձությունն այն է, թե արդյոք ապագա ուսանողները դեռ կհանդիպեն լռության այնտեղ, որտեղ պետք է դասավանդվի այս պատմությունը, և արդյոք Սետտելայի նման մարդիկ կմնան պարզապես անանուն դեմք հին ֆիլմում, թե՞ կհիշվեն որպես անուններ, ընտանիքներ և պատմություն ունեցող մարդիկ։
Եվրոպան չի կարող վերադարձնել սպանվածներին։ Այն կարող է առնվազն հրաժարվել նրանց երկու անգամ կորցնելուց։
Կարիերային դիվանագետ Միխաելա Կյուխլերը զբաղեցրել է մի շարք պաշտոններ, այդ թվում՝ մամուլի կցորդի պաշտոն Սանտյագո դե Չիլիում, մշակութային կցորդի պաշտոն նախկին Չեխոսլովակիայում և գլխավոր հյուպատոսի պաշտոն Չեննայում: Նա նաև ծառայել է որպես Եվրամիության ընդլայնման բանակցող և երկու դաշնային կանցլերների և երեք դաշնային նախագահների եվրոպական քաղաքականության խորհրդական: Որպես Հոլոքոստի միջազգային հիշատակի դաշինքի (IHRA) Գերմանիայի նախագահության նախագահ 2020 թվականին, նա ղեկավարել է Հոլոքոստի և գնչուների ցեղասպանության աղավաղման դեմ պայքարի նախաձեռնություններ:
Բաց մի թողեք
Իսպանիան հայտարարում է, որ Սեուտայում իրավիճակը «գրեթե ամբողջությամբ շրջվել է», քանի որ զոհերի թիվը հասել է 67-ի
Իտալիան սահմանային ստուգումներ է մտցնում Իսպանիայից ժամանողների համար. ի՞նչ փոփոխություններ
Լեհ նախարարը պաշտպանում է բանակի արձագանքը ռուսական հրթիռային ներխուժման կասկածանքին