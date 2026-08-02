02/08/2026

EU – Armenia

Հունգարիայի վարչապետը հայտարարում է ատոմակայանի փակման մասին՝ շոգի պատճառով

infomitk@gmail.com 02/08/2026 1 min read

Էներգիա, շրջակա միջավայր և տրանսպորտ

Հունգարիայի վարչապետ Պետեր Մագյարը կիրակի օրը հայտարարեց երկրի միակ ատոմակայանի փակման մասին, այն բանից հետո, երբ Դանուբ գետի ջրի մակարդակը ռեկորդային ցածր էր և 44 տարվա ընթացքում առաջին անգամ դադարեցրեց աշխատանքը։

Այս քայլը նշանավորում է էներգետիկ ճգնաժամի վերջին փուլը, որը առաջացել է Եվրոպայում երկարատև երաշտի և ծայրահեղ շոգի պատճառով։ Բուդապեշտից հարավ գտնվող Պակշ ատոմակայանը, որը սովորաբար ապահովում է կենտրոնական Եվրոպայի երկրի էլեկտրաէներգիայի կարիքների մոտ մեկ երրորդը, սառեցվում է Դանուբ գետից մղվող ջրով, որը մայիսից ի վեր իջել է ռեկորդային ցածր մակարդակի՝ անձրևների բացակայության և հաջորդական շոգերի պատճառով։

«Դանուբի ջրի մակարդակի հետագա անկման պատճառով Պակշ ատոմակայանի վերջին երկու արտադրող բլոկներից մեկը կփակվի ժամը 1:30-ին», – գրել է Մագյարը X-ում։

«Արդյունքում, կայանի արտադրությունը կնվազի մինչև ընդամենը 240 մեգավատ, և վաղը այն ամբողջությամբ կփակվի՝ 44 տարվա ընթացքում առաջին անգամ», – հավելել է նա։

Ուրբաթ օրը կայանի օպերատորը հայտարարեց, որ ջրի մակարդակի անկումը կարող է ստիպել Պակսին ամբողջությամբ անջատվել հաջորդ շաբաթվա կեսերին։

ՀունգարոՄետ ազգային օդերևութաբանական ծառայությունը կանխատեսել է, որ առաջիկա օրերին ջերմաստիճանը կգերազանցի 40°C-ը։ Հինգշաբթի օրը կանխատեսված 42°C-ի գագաթնակետը կհամապատասխանի այս ամռան սկզբին գրանցված ազգային ջերմաստիճանի ռեկորդին։

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրոպական ֆուտբոլի պաշտոնյաները դիտարկում են Կատարի սպորտային գործադիր տնօրենին որպես Ինֆանտինոյի դեմ մարտահրավեր նետող

02/08/2026 infomitk@gmail.com

Լատվիա – Բելառուս սահմանը փակվել է

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ «վատություն» է արել Նեթանյահուն Ուկրաինային

02/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Տաջիկ մարզիկը հաղթանակից հետո ռինգ է դուրս եկել հայ զինվորի համազգեստով ու եռագույնով. Լուսանկար

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թունավորման դեպք. մկրտության արարողությունից հետո 14 մարդ է դիմել ԲԿ

02/08/2026 infomitk@gmail.com

Փաշինյանը վերանշանակվեց ՀՀ վարչապետ

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սևանում 24-ամյա երիտասարդ է խեղդվել․ հայտնի է ինքնությունը

02/08/2026 infomitk@gmail.com