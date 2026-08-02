Իսպանիան հայտարարում է, որ Սեուտայում իրավիճակը «գրեթե ամբողջությամբ շրջվել է», քանի որ զոհերի թիվը հասել է 67-ի

Իսպանացի զինվորների և ոստիկանության հսկողության ներքո, շաբաթ առավոտյան վերջին մնացած երիտասարդ միգրանտները շարունակել են հատել սահմանը դեպի Մարոկկո։
Իսպանական Սեուտայի անկլավ մտած մոտավորապես 60,000 միգրանտներից գրեթե բոլորը վերադարձել են Մարոկկո, շաբաթ օրը հայտարարել են իսպանացի պաշտոնյաները։
«Իրավիճակը գրեթե ամբողջությամբ շրջվել է», – լրագրողներին ասել է Իսպանիայի ներքին գործերի նախարար Ֆեռնանդո Գրանդե-Մարլասկան։
Իսպանացի զինվորների և ոստիկանության հսկողության ներքո, շաբաթ առավոտյան վերջին մնացած երիտասարդ միգրանտները շարունակել են հատել սահմանը դեպի Մարոկկո։
Սեուտա անցնելու համար շատերը լողալով շրջանցել են Միջերկրական ծով դուրս եկող փոքրիկ սահմանային արգելապատնեշը։
Իսպանական բանակի զինվորները կանգնած են Մարոկկոյից դեպի իսպանական Սեուտա անկլավ լողացող միգրանտների կողքին, շաբաթ, օգոստոսի 1, 2026թ.:
Իսպանական բանակի զինվորները կանգնած են Մարոկկոյից դեպի իսպանական Սեուտա անկլավ լողացող միգրանտների կողքին, շաբաթ, օգոստոսի 1, 2026թ.: AP Photo/Antonio Sempere
Գրանդե-Մարլասկան ասաց, որ փորձի ժամանակ զոհվել է առնվազն 67 մարդ, այդ թվում՝ մի քանիսը խեղդվել են, իսկ մյուսները՝ զոհվել են ջրարգելակող արգելապատնեշը հատելու համար առաջացած հրմշտոցի ժամանակ:
Շաբաթ առավոտյան Սեուտայի քաղաքային Տարախալ լողափ լողացող մի քանի հյուծված միգրանտների դիմավորել են զինվորներ, որոնք ուղեկցել են նրանց սահմանից այն կողմ:
«Իրադարձությունները պահանջում են Իսպանիայի և Մարոկկոյի կողմից գնահատում», – հավելեց Գրանդե-Մարլասկան: Սակայն հենց հարևանների հետ համագործակցությունն էր, որը թույլ տվեց Իսպանիային «24 ժամվա ընթացքում վերականգնել իրավիճակը»:
«Մարոկոն սպառնալիք չէ Սեուտայի կամ Իսպանիայի մնացած մասի համար: Այն հուսալի գործընկեր է», – ընդգծեց Մարլասկան:
Իսպանական բանակի զինվորներն ու Կարմիր խաչի աշխատակիցները օգնում են միգրանտին, որը լողալով անցել է Մարոկկոյից դեպի իսպանական Սեուտա անկլավ, շաբաթ, օգոստոսի 1, 2026թ.:
Իսպանիան հայտարարել է, որ Սեուտայի և Մարոկկոյի միջև ծովային սահմանին տեղադրում է 500 մետր երկարությամբ պաշտպանիչ արգելապատնեշ:
Սեուտան, որը 18.5 քառակուսի կիլոմետր տարածք է, և մոտակա Մելիլյա էքսկլավը Եվրոպայի միակ երկու ցամաքային սահմաններն են Աֆրիկայի հետ: Այն գտնվում է Իսպանիայի մայրցամաքային ափամերձ գծից մոտ 25 կիլոմետր հեռավորության վրա:
Հստակ չէ, թե ինչն է առաջացրել ներհոսքը, բայց սոցիալական ցանցերը լի էին գրառումներով, որոնք խրախուսում էին մարոկկացիներին փորձել մտնել Սեուտա դրա սկսվելուց մի քանի օր առաջ, ասաց Օքսֆորդի համալսարանի Միգրացիայի, քաղաքականության և հասարակության կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Միրիամ Չերտին:
Հաղորդագրությունները ներառում էին գործնական տեղեկատվություն սահմանը հատելու և միգրանտների կողմից մնալու հնարավորությունները մեծացնելու վերաբերյալ։
Չերտին ասաց, որ անցյալ տարվա ընթացքում իր հարցազրույց տված միգրանտներից մի քանիսը կորցրել էին հաշիվը, թե քանի անգամ են փորձել հատել սահմանը։
«Նրանք դա անում են հուսահատությունից դրդված, նրանք դա անում են, որովհետև փորձել են կյանք կառուցելու այլ եղանակներ և ձախողվել են, նրանք դա անում են, որովհետև զգում են իրենց ընտանիքներին օգնելու և նրանց աջակցելու պարտավորությունը», – ասաց նա։ «Եվ դա հնարավոր է, եթե նրանք հասնեն Իսպանիա, և պարտադիր չէ, որ հնարավոր լինի, եթե մնան» Մարոկկոյում։
42-ամյա Սուֆիանը այն հույս ունեցողներից մեկն էր, որը փորձել էր հատել սահմանը։ Նա բացատրեց, որ իրեն մոտիվացրել է Մադրիդում ապրող հիվանդ մորը այցելելու հնարավորությունը։
«Չնայած որ ուտելիք չկա, ընդհանրապես ոչինչ, ես ամեն ինչի կդիմանամ մորս տեսնելու համար», – ասաց Սուֆիանը՝ հավելելով, որ օրական ընդամենը 10 եվրո է վաստակում՝ աշխատելով 12-ժամյա հերթափոխով որպես անվտանգության աշխատակից։
Ինչ վերաբերում է մյուսներին, ովքեր անցել են սահմանը, նա ասաց. «բոլորը ցանկանում են առաջ շարժվել, ուզում են լավ ապագա, ինչը գոյություն չունի Մարոկկոյում»։
Նախկինում միգրանտների հոսքը տեղի է ունեցել Իսպանիայի և Մարոկկոյի միջև լարվածության ժամանակ, այդ թվում՝ 2021 թվականին, որի արդյունքում ավելի քան 10,000 միգրանտ ընդամենը երկու օրում մտավ Սեուտա։
Բաց մի թողեք
Սինտիների և հռոմեացիների հիշատակի օր. ցեղասպանությունը, որը Եվրոպան դժվարանում է հիշել
Իտալիան սահմանային ստուգումներ է մտցնում Իսպանիայից ժամանողների համար. ի՞նչ փոփոխություններ
Լեհ նախարարը պաշտպանում է բանակի արձագանքը ռուսական հրթիռային ներխուժման կասկածանքին