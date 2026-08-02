02/08/2026

EU – Armenia

Իմ կլիենտներն են, ՔՊ-ականների մեծ մասին «մշակել եմ»․ Էդգար Ղազարյան. Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 02/08/2026 1 min read

«Իմ կլիենտներն են, ՔՊ-ականների մեծ մասին «մշակել եմ» իմ նախագծով, դրա համար էին ոգևորված»,- մեր հարցին այսպես պատասխանեց ՈւՀ պատգամավոր էդգար Ղազարյանը, թե ինչու էին ՔՊ-ականները բուռն ծափահարում իրեն:

Հիշեցնենք,որ պատգամավորներներին ներկայացնելիս իշխանականները տարբերվող եւ երկարատեւ ծափահարեցին Ղազարյանին։

Բաց մի թողեք

1 min read

Օգտագործելու եմ «դե ֆակտո Ազգային ժողով», «դե ֆակտո կառավարություն» ձևակերպումները

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Չոլպան Աթայի ոչ պաշտոնական գագաթաժողովին նախորդել է Օմսկում Պուտին – Տոկաև հանդիպումը

02/08/2026 infomitk@gmail.com

Հարգարժա՛ն ընկերներ, ախր այդ խորհրդարանը Նիկոլ Փաշինյանինը չէ

02/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հունգարիայի վարչապետը հայտարարում է ատոմակայանի փակման մասին՝ շոգի պատճառով

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեուտայի ​​ճգնաժամ. ԵՄ 22 առաջնորդներ միավորվում են Իսպանիայի Սանչեսի դեմ նրա միգրացիոն քաղաքականության պատճառով

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպական ֆուտբոլի պաշտոնյաները դիտարկում են Կատարի սպորտային գործադիր տնօրենին որպես Ինֆանտինոյի դեմ մարտահրավեր նետող

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իմ կլիենտներն են, ՔՊ-ականների մեծ մասին «մշակել եմ»․ Էդգար Ղազարյան. Տեսանյութ

02/08/2026 infomitk@gmail.com