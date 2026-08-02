Իմ կլիենտներն են, ՔՊ-ականների մեծ մասին «մշակել եմ»․ Էդգար Ղազարյան. Տեսանյութ

«Իմ կլիենտներն են, ՔՊ-ականների մեծ մասին «մշակել եմ» իմ նախագծով, դրա համար էին ոգևորված»,- մեր հարցին այսպես պատասխանեց ՈւՀ պատգամավոր էդգար Ղազարյանը, թե ինչու էին ՔՊ-ականները բուռն ծափահարում իրեն:
Հիշեցնենք,որ պատգամավորներներին ներկայացնելիս իշխանականները տարբերվող եւ երկարատեւ ծափահարեցին Ղազարյանին։
Բաց մի թողեք
Օգտագործելու եմ «դե ֆակտո Ազգային ժողով», «դե ֆակտո կառավարություն» ձևակերպումները
Չոլպան Աթայի ոչ պաշտոնական գագաթաժողովին նախորդել է Օմսկում Պուտին – Տոկաև հանդիպումը
Հարգարժա՛ն ընկերներ, ախր այդ խորհրդարանը Նիկոլ Փաշինյանինը չէ