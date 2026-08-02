«Ուժեղ Հայաստանը» ԱԺ փոխնախագահի պաշտոնում առաջադրում է Արամ Վարդևանյանի թեկնածությունը

«Ուժեղ Հայաստան» դաշինքը ԱԺ փոխնախագահի պաշտոնում առաջադրում է Արամ Վարդևանյանի թեկնածությունը։
Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում հայտնեց խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը:
«Փորձ, պրոֆեսիոնալիզմ․ Արամ Վարդևանյանը լավագույն մասնագետներից է, օրենսդիրի համար սա լավագույն չափանիշներից է»,- խմբակցության որոշումը հիմնավորեց Նարեկ Կարապետյանը։
Բաց մի թողեք
Թունավորման դեպք. մկրտության արարողությունից հետո 14 մարդ է դիմել ԲԿ
Ընդդիմադիր խմբակցությունները գնալու են Մայր Աթոռ՝ ստանալու Վեհափառի օրհնությունը
Ընդդիմադիրները մարտական պատրաստվածության են բերվել